Virovácz Péter szerint szűk sávba ragad a forint, az euróbevezetési terv viszont a bérek és az infláció területén is nagy változásokat hoz

A magyar eszközök árfolyamát ma már főként a világgazdasági folyamatok alakítják, a hazai gazdaságpolitika hitelessége viszont érintetlen maradt - mondta el Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az intézmény őszi sajtóeseményén. A 2032-es euróbevezetés menetrendje és a kiszámítható költségvetési pálya stabil hátteret ad, a legnagyobb kockázatot pedig az amerikai kereskedelempolitika és a fejlett piaci hozamok emelkedése jelenti. Az alapkamat 2027 őszéig 5,5 százalékon maradhat, a forint pedig a következő hónapokban is a 350-370-es sávban maradhat. Virovácz Péter a magyar gazdaság kilátásait kedvezően látja, a következő hónapokban-években pedig az euróövezeti csatlakozásra való felkészülés, az ipar jó teljesítménye, az ellenálló fogyasztás és a nettó export is támogathatja a növekedést. A magas bérdinamika időszaka viszont lejárt, az ING Bank vezető elemzője szerint a vállalatokra hatékonyságjavító beruházások, a dolgozókra pedig a nominális stabilitás logikájának elfogadása vár.

Az ING Bank vezető elemzője szerint a magyar eszközök árazását a következő hónapokban és években várhatóan a nemzetközi folyamatok határozzák majd meg, a hazai események hatása háttérbe szorult. Virovácz Péter szerint mindez viszont azt is jelenti, hogy a magyar gazdaság és a Tisza-kormány gazdaságpolitikája kiállta a piacok próbáját és megőrizte hitelességét.

Hiteles a kormány euróbevezetési terve

Virovácz Péter már előadásának elején kijelentette, hogy

az ING Bank és a piacok egyaránt megvalósíthatónak látják a kormány euróbevezetési vállalásait.

Mindezzel egy 2032-es végső csatlakozás és egy 2029-ERM II-belépés konzisztens. Ez a forgatókönyv reális, mivel az ERM II-csatlakozás jogi felkészülése jellemzően másfél-két évet vesz igénybe. Az elkövetkező évek várhatóan egyszeri, látványos események nélkül telnek majd, melynek a konkrét tárgyalások és a gazdasági felkészülés lesznek a fő elemei.

Virovácz Péter szerint a magyar hozamok közeledése az euróövezeti szinthez folytatódhat, de a mértéke a fejlett piaci hozamok alakulásától is függ majd. A korábbi eurózóna-csatlakozó országokban az ERM II-be lépéskor még 150 bázispont volt a felár az euróövezeti átlaghoz képest, az euró bevezetésekor már csak 75-120, azaz van még tér a magyar kockázati prémiumok csökkenésére. Az ING Bank jelenleg 4-4,5 százalékos hosszú távú magyar hozamszinttel számol.

A költségvetésben az ING Bank nem lát különösebb problémákat. Virovácz Péter elmondta, hogy a legfontosabb elem a 2027-es tervezet volt, az abban tett vállalások pedig megvalósíthatónak tűnnek, ráadásul még a 2026-os havária-alap is adhat némi tartalékot a következő évre. Az ING Bank vezető elemzője szerint a kormány előrejelzései szintén hitelesek és nagyjából egybeesnek az MNB és az ING előrejelzésével is.

A Portfolio kérdésére Virovácz Péter elmondta, hogy a kormány rég látott tudatos gazdaságpolitikája (erre az elemző szerint az inflációgeneráló intézkedések előrehozása, a kormány reális tervei és az ígéretek lépésről lépésre történő megvalósítása ad konkrét bizonyítékot) erős hitelességi horgonyt jelent, így egyelőre a 2030-as választásokat megelőző időszakra vonatkozóan is elhiszi a Tisza-kormány hiánycsökkentő terveit.

A globális hozamemelkedés jelenti az egyik legnagyobb kockázatot

Az Egyesült Államokban zajló folyamatok a világ egészét magasabb hozamok felé terelhetik - nevezte meg az egyik legfontosabb kockázatot Virovácz Péter. Az amerikai félidős választás után a demokraták megnyirbálhatják az AI-cégek mozgásterét, Donald Trump kezében pedig két eszköz marad: a külpolitika, vagyis az energiaárakra ható háború, valamint a vámok és a kereskedelempolitika. Mindkét eszköz erősítené inflációs kockázatokat, amelyre a piacok hozamemeléssel reagálnának.

Bár a fejlett országok jegybankjai várhatóan még nem értek a kamatemelési ciklusok végére, Virovácz Péter szerint Magyarországon irreális kamatemelésre számítani. A magyar kamatokat az elmúlt években többnyire a forint védelme miatt kellett magasan tartani, erre a jövőben nem lesz szükség, így

az alapkamat akár 2027 őszéig is maradhat 5,5 százalékon.

Az ING Bank alapforgatókönyve szerint 2027-ben csökkenni kezdenek majd a globális olaj- és gázárak, mivel az év első negyedévére enyhülhet a kínálati sokk. Ha pedig a nagy jegybankoknál megindulnak majd a kamatvágások, akkor arra az MNB is rácsatlakozhat. Virovácz Péter szerint 2027 ősszel egy-két kamatvágás jöhet, így az alapkamat 2027 végén 5, 2028 végén pedig 4,5 százalék lehet.

Szűk sávban marad a forint

Virovácz Péter devizapiaci kitekintőjében kiemelte, hogy míg a régió többi devizáját, a koronát, a zlotyt és a lejt helyi kockázatok mozgatják, addig a forint főként csak a nemzetközi sokkokra reagált, de azokra is csak nyomottan. Az euró-forint kurzus az elmúlt hónapokban a 360-370-es sávban stabilizálódott, a kelet-közép-európai befektetők pedig mostanra eljutottak oda, hogy Magyarországot biztonságos menedéknek tekintik. Az euró-forint előrejelzés ezért szándékosan eseménytelen: egészen 2028 végéig 350 és 370 között maradhat az árfolyam, a csökkenő államadósság és a javuló külső egyensúly pedig fokozatosan támogathatja a forintot.

Egy esetleges markánsabb erősödést vagy gyengülést ugyanakkor a kamatpálya vélhetően korlátozni fogja majd

- jelentette ki az ING Bank vezető elemzője. Ha a forint túl erős lenne, 350-355 körül, akkor a piac kamatcsökkentést kezdene beárazni, és jó inflációs adatok mellett az MNB is hajlandó lenne vágni. Az erős árfolyammal ráadásul az eurózónába lépni sem lenne kedvező, hiszen a szlovák példa évtizedes versenyképességi lemaradást vetít előre.

A piac ezért 350 alá valószínűleg nem engedi a forintot, a 370-371-es tartományban pedig az MNB lépne közben, erősítve a magyar fizetőeszközt.

Az árfolyam esetleges elpattanása ugyanis a jegybank hitelességét is sértené, valamint ellenösztönözné a vállalatok hatékonysági beruházásait is. Virovácz Péter elképzelhetőnek tartja, hogy az eurózóna-csatlakozás végső átváltási árfolyama 360 körül lehet majd, az MNB pedig jelezte, hogy ezt a piacra bízná.

Az aszály fogja vissza a gazdasági növekedést

A magyar makrogazdasági kilátások a negatív meglepetést okozó harmadik negyedéves adat ellenére is javulnak.

A magyar gazdaság idén 1,8 százalékkal nőhet, a jövő évi előrejelzést viszont a magas energiaárak miatt 3,1-ről 2,7 százalékra mérsékelték.

Az infláció idén 2 százalék alatt maradhat, jövőre pedig 3,5 százalék körül alakulhat majd.

Bár a harmadik negyedéves GDP-adat gyenge lett (a negyedéves bővülés mindössze 0,1 százalék volt) az ipar végig jól teljesített, ami az elmúlt évek után jó jelnek számít. A lassú összesített növekedés hátterében így a mezőgazdaság összeomlása áll: 1901 óta az idei volt a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt az idei.

2022-ben az agrárszektor 1 százalékponttal húzta le a GDP növekedését, most pedig valószínűleg ezt a mélypontot is alulmúljuk, azaz a mezőgazdasági kibocsátás visszaesése várhatóan kétszámjegyű lesz

- mondta Virovácz Péter. A 2022-es aszályos évet 2023-ban kedvező időjárás és jó mezőgazdasági teljesítmény, ami alapján lehetne ok optimizmusra, a szakértők szerint viszont a talaj mostanra annyira kiszáradt, hogy már az őszi vetést is veszélyezteti. Éppen ezért a nagy agrárvállalatok jelenleg azt várják, hogy 2027-ben a jelenlegihez hasonló, vagy még annál is rosszabb év következhet.

Az építőiparban eközben továbbra is nagy a bizonytalanság: 2027 első negyedéve után nincsenek kijelölt projektek, a megrendelésállomány üres, így a szektor fellendülése 2027 utánra tolódhat.

A növekedés egyértelmű motorja így a fogyasztás lesz, mert a kormányzati intézkedések az alacsony jövedelmű, kevésbé takarékoskodó háztartásokat segítik. A fogyasztói bizalom továbbra is jóval az átlag felett van, és bár az üzleti bizalom átlag alatti, de javulni kezdett.

A beruházásoknál pozitív így 2027-ben megérkezhet a régóta várt fordulat, de érdemi felpörgésre nem érdemes számítani.

2027-ben a nettó export is hozzájárulhat a növekedéshez: a feldolgozóipar kapacitáskihasználtsága emelkedik, az exportrendelések megugrottak, és ez a következő egy évben lendületet adhat az iparnak. A magyar hozzáadott érték alacsony, de a termelés profitot hoz, ami a külső egyensúlyt is javítja - tette hozzá Virovácz Péter.

A munkaerőpiac gyengébb, mint amilyennek látszik

A munkaerőpiac kevésbé erős, mint ahogy a számok sugallják. A cégek által felhalmozott munkaerő az üzleti bizalom javulását tükrözi, de túlzott derűlátásra az ING Bank vezető elemzője szerint nincs ok. A kínálati - demográfiai - problémákat viszont sürgősen kezelni kell, mert a hosszú távú növekedés nem építhető a hazai tartalékokra: a munkaerőpiacon kívül maradt mintegy 300 ezer ember nem foglalkoztatható, így át kell gondolni a harmadik országbeli munkavállalók szabályozását.

A munkaerőpiaccal kapcsolatban a legfontosabb nyitott kérdés a minimálbér.

Virovácz Péter elmondta, hogy a korábban ígért 14 százalékos emelés tarthatatlan, az ING nagyjából 5-5,5 százalékos növekedéssel számol. Az ING Bank vezető elemzője szerint a piacon teljes szemléletváltás kezdődik, mivel a dolgozóknak is el kell fogadniuk, hogy az alacsony inflációs környezethez és az eurózóna-konvergenciához mérsékeltebb bérdinamika társul. A vállalatok most egy évet kapnak a felkészülésre, miután az alacsony keresetűek jövedelmét a kormány adócsökkentéssel növelte. 2028-tól viszont elkerülhetetlenné válik a hatékonyság javítása, míg az alacsony inflációs környezetben két év alatt talán megszilárdul az a logika, hogy visszafogott áremelkedés mellett visszafogott bérnövekedés jár.

Az elmúlt 30 év átlagos reálbér-emelkedés 3,1 százalék volt, ezért a 2,5 százalékos inflációs cél mellett 5,5 százalék körüli nominális bérdinamika lehet a fenntartható

- vetítette előre a hosszabb távú ütemet Virovácz Péter.

A közepes jövedelmű országok csapdájának elkerüléséhez a beruházások szerkezetén is változtatni kell. A külföldi működőtőke-beruházások fejlődési (IDP) modellje szerint Magyarország a harmadik szinten tart: a vállalatok elkezdtek külföldre is befektetni, néhányan már a globális piacon is jelen vannak. A következő lépés a regionális nagyvállalatok kialakulása lesz, amihez Virovácz Péter szerint elsősorban kedvező üzleti környezet kell, nem állami támogatás. A kis- és középvállalkozásokból ritkán lesznek multinacionális cégek, ezért azokat érdemes segíteni, amelyekből regionális szinten meghatározó szereplő válhat. A térség a fejlettségéhez képest le van maradva a külföldi befektetésekben, és az exportképes cégek közül olyanokat kell kinevelni, amelyek később globális felvásárlóvá válhatnak.

Ellenáll az infláció, jövőre jöhet a felminősítés

A magyar gazdaság egyelőre jól tűri az inflációs sokkokat, és Virovácz Péter szerint ez 2027 nyaráig így is marad. A tavaszi jelentős forinterősödés egy-másfél évig mérsékli az árakat, így a hatás jövő tavasszal-nyáron fut majd ki. 2026 és 2027 fordulóján a gáz- és áramszolgáltatók viszont új szerződéseket kötnek,

a magasabb energiaárak fogyasztókra való áthárítása pedig 2027 nyarán 3,5 százalék környékére gyorsíthatja a hazai inflációt.

Virovácz Péter szerint a hitelminősítők jövőre léphetnek, idén nem várható érdemi változás. A felminősítések felső határa az A, illetve A- besorolás, ahol a horvát és a szlovák adósosztályzat is áll. Az eurócsatlakozás a korábbi tapasztalatok szerint jellemzően három-négy kategóriával javította az országok besorolását, a fokozatosan javuló adósbesorolás pedig szintén erősítheti a magyar konvergenciát.

Címlapkép forrása: Portfolio