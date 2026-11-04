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Visszavihetik nyugatra a magyar irodai munkahelyeket, de van egy kitörési pont
Gazdaság

Visszavihetik nyugatra a magyar irodai munkahelyeket, de van egy kitörési pont

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A mesterséges intelligencia nem temeti el a magyar üzleti szolgáltató szektort, de alaposan átalakítja – erről beszélt Shadeh Fadi a HIPA konferenciáján. Az ágazatban 2026-ban 259 központban mintegy 119 500 ember dolgozik, de miközben a központok száma egy év alatt 5,7 százalékkal nőtt, a foglalkoztatás csupán 0,8 százalékkal bővült. A központok 91 százaléka már bevezette vagy éppen bevezeti az AI-t, 42 százalékuk pedig leépítette az egyszerűbb feladatokat, és összetettebb munkákat hozott az országba. Magyarországot ugyanakkor egyszerre szorítják az olcsóbb ázsiai és dél-amerikai helyszínek, valamint az AI-jal hatékonyabbá váló nyugati központok. A jövő ezért azon múlik, hogy a magyar egységek a létszám helyett tudással és nagyobb hozzáadott értékkel tudnak-e versenyezni.

Az üzleti szolgáltató szektor halott. A gyilkosa pedig az AI

– idézte az ágazat felett elmondott gyászbeszédeket Shadeh Fadi a HIPA konferenciáján, majd arról beszélt, miért korai a temetés: a mesterséges intelligencia leépíthet állásokat, de új feladatokat is hozhat Magyarországra, miközben a drágább nyugati központokat is versenyképesebbé teheti.

A magyar adatokban már látszik az átrendeződés: a HIPA BSC-szektorról most kiadott elemzése szerint 2026-ban 259 üzleti szolgáltató központban mintegy 119 500 ember dolgozik.

A központok száma egy év alatt 5,7 százalékkal emelkedett, a foglalkoztatás viszont csupán mintegy 0,8 százalékkal.

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A 2021-es 70 446 főhöz képest továbbra is közel 70 százalékos a létszámbővülés, bár ebben korábban nem számon tartott központok azonosítása is szerepet játszott. Az ágazat nőtt, de az újabb irodákhoz már jóval kevesebb új dolgozó társul. A létszám önmagában egyre kevesebbet mond arról, hogyan teljesít egy központ.

A nemzetközi vállalatok központosítási étvágya közben nem látszik elfogyni: Shadeh az Everest Group vizsgálatát idézve arról beszélt, hogy a világ kétezer meghatározó vállalatának 65 százaléka még nem rendelkezik saját globális kompetenciaközponttal, ezek 26 százaléka Indiában, 9 százaléka más külföldi helyszínen működtet ilyet. A még központ nélkül működő vállalatok új beruházásokat hozhatnak,

bár ebből nem következik, hogy valamennyien központot nyitnak, vagy Magyarországot választják. Az ország dél-amerikai és ázsiai helyszínekkel is versenyezhet ugyanazért a megbízásért.

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A beruházásokért folyó küzdelem jelentős része vállalatcsoportokon belül zajlik, és a HIPA kutatása szerint a magyar központok 66 százaléka saját vállalatcsoportját szolgálja ki, 20 százaléka külső ügyfeleknek dolgozik, 13 százaléka vegyes modellt követ. Shadeh szerint a magyar egységek számára a teremben ülő hazai versenytársnál gyakran fontosabb ellenfél a saját anyavállalat másik országban működő központja: vele kell megküzdeni az új funkciókért és a bővítési keretért. Egy budapesti pénzügyi csapatnak így a csoporton belül kell bizonyítania, hogy nála érdemes elhelyezni a következő feladatot.

A központok 42 százaléka már leépített alacsonyabb hozzáadott értékű tevékenységeket, miközben összetettebb feladatokat hozott Magyarországra

– szól az írásos elemzés egyik legizgalmasabb értékelése. Mélyebben belemenve az adatokba az látszik, hogy közel felük digitalizációhoz és automatizációhoz kapcsolódó létszámcsökkenést jelzett. Egy kisebb csapat ettől még nagyobb szerepet kaphat a vállalat működésében, ha például a számlák rögzítése helyett globális pénzügyi folyamatokat irányít. A felmérés ugyanakkor nem közöl olyan átfogó termelékenységi adatsort, amelyből kiderülne, mekkora értéknövekedés ellensúlyozza a megszűnő munkát, ami azért érdekes kérdés egy jövőbeli vizsgálathoz, mert a kevesebb alkalmazott lehet hatékonyságjavulás és egyszerű leépítés eredménye is.

Az viszont látszik az adatokból, hogy a pénzügyi, számviteli és kontrollingfeladatokhoz a dolgozók 27 százaléka kapcsolódik, az informatikához 13, a HR-hez 11, a beszerzéshez és logisztikához 8 százalékuk. A hagyományos vállalati háttérfunkciók tehát továbbra is meghatározók, de gazdasági értéküket egyre inkább a hozzájuk tartozó szakértelem és döntési jogkör szabja meg. Más pozíciót jelent egy előírt jelentés összeállítása, és mást annak eldöntése, hogyan mérje pénzügyi teljesítményét egy egész vállalatcsoport.

A globális folyamatok irányítása nagyobb felelősséget, és ezzel erősebb vállalaton belüli pozíciót adhat a magyar központoknak.

Az AI alkalmazása már szélesebb körű, mint a hatásának bizonyítása. Az írásos kutatás szerint a központok 91 százaléka bevezette vagy éppen bevezeti a technológiát. Shadeh az előadásában arra figyelmeztetett, hogy a használat gyorsabban terjed, mint a hozzá kapcsolódó stratégiai tervezés. Világos célok és megfelelő képzés nélkül a vállalat könnyen költhet olyan eszközökre, amelyekkel nem javít érdemben a működésén. Az automatizált adatgyűjtés akkor válik üzleti előnnyé, ha a felszabaduló munkaidőből jobb elemzés, gyorsabb döntés vagy több elvégzett feladat lesz.

A nyugati bérek eddig ösztönözték a munkák Magyarországra telepítését: a nyugati termelékenység most fékezheti ugyanezt. Shadeh példája szerint egy jól felkészült, AI-t használó amerikai vagy nyugat-európai szakember akár öt-hat kolléga teljesítményét is elérheti.

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Az előadásban szereplő lehetőség nem az egész ágazatra igazolt arányszám, de a gazdasági logikája világos: ha a teljesítménykülönbség meghaladja a bérkülönbséget, a magasabb fizetésű munkavállalóval is olcsóbb lehet elvégeztetni a feladatot.

Magyarországot ezért egyszerre szoríthatják az alacsonyabb bérű helyszínek és a technológiával hatékonyabbá váló drága központok.

A dolgozók egyelőre óvatosabbak lettek. Shadeh adatai szerint az éves fluktuáció 14-ről 11 százalékra csökkent, amit a stabilitás felértékelődésével magyarázott. A külföldi állampolgárok aránya közben 25-ről 21 százalékra mérséklődött, és ebben szerinte a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának szabályozási nehézségei is szerepet játszhatnak. A kisebb fluktuáció csökkentheti a toborzás és betanítás költségét, de a külföldi szakemberek nehezebb elérése szűkítheti a ritka nyelvi és technológiai tudás kínálatát.

A nemzetközi toborzás ezért az összetettebb feladatok megszerzését is befolyásolhatja.

A magyar munkaerőbázis bővítése nem merülhet ki a már működő központok alkalmazottainak átcsábításában. A kutatás szerint a dolgozók 81 százaléka diplomás, a központok több mint negyven nyelven szolgáltatnak. Shadeh a kapcsolódó tevékenységekben foglalkoztatottakkal együtt több mint 300 ezres, potenciálisan megszólítható szakemberkörről beszélt. A tágabb foglalkoztatási kör azonban nem kész munkaerő-tartalék: az átlépéshez képzés, nyelvtudás vagy vállalati tapasztalat is hiányozhat. Az egyetemekkel és más képzőhelyekkel való együttműködés gazdasági haszna éppen az lehet, hogy több embert tesz alkalmassá ezekre a munkákra.

Budapest már most a tudásintenzív szolgáltatásokra szakosodott, miközben a magyar BSC-foglalkoztatás mintegy 85 százalékát adja.

Az elemzésben idézett, a HIPA szektoradatainál tágabb kört vizsgáló ABSL-adatok szerint a budapesti régió üzleti szolgáltatási foglalkoztatásának 53,2 százaléka tudásintenzív, szemben a 42,96 százalékos európai átlaggal. Az ötven vizsgált régió között Budapest ebben az arányban negyedik, az ilyen munkakörök számában viszont huszonkilencedik. A főváros erőssége így inkább a szakosodásban, mint a méretben látszik. A dráguló munkaerő és irodapiac mellett erre az előnyre kellene építenie.

Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc másfajta lehetőséget kínál: a négy városban az elemzés szerint nagyjából 95 ezer hallgató tanul.

A kisebb munkaerőpiacokon szűkebb a tapasztalt vezetők és egyes speciális szakemberek kínálata, de a hagyományosabb szolgáltatói feladatok belépőt adhatnak a nemzetközi vállalati munkába. Shadeh szerint az egyszerűbb és a fejlettebb működési modelleknek egyaránt lehet helyük Magyarországon, így a vidéki központok ennek megfelelően fokozatosan építhetnek fel olyan szakembergárdát, amely később összetettebb feladatokat is átvehet, miközben a vállalatok kevésbé függnek a budapesti toborzástól.

A következő évek tervei még bizalmat mutatnak: a kutatás szerint a központok 75 százaléka további magasabb hozzáadott értékű funkciókat hozna Magyarországra. A HIPA által támogatott tizenhárom BSC-projekthez 2025-ben 3236 új munkahely kapcsolódott, ami ugyanakkor nem azonos az ágazat nettó létszámnövekedésével. A befektetésösztönzésnek is nehezebb dolga lesz: az új állások számánál több információ kell annak megítéléséhez, mit nyer az ország egy beruházással. A globális folyamatok irányítása, a technológiai tudás és az egy dolgozóra jutó hozzáadott érték mutathatja meg, sikerül-e megtartani a munkát.

Az AI használatát a nyugati kollégák is megtanulják

– szól talán a levonható tanulság.

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