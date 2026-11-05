A fideszes Pócs Jánost azonnali hatállyal hosszabb időre kitiltották a magyar parlamentből

A szankció közvetlen kiváltó oka egy november 3-i eset volt, amikor az ellenzéki politikus elkésett egy gépi szavazásról. A képviselő az ülésteremben zajló munkát nem követve ki-be járkált, majd

a figyelmetlensége miatt elmulasztott voksát utólag, szóban próbálta meg érvényesíteni, ami hangos felháborodást váltott ki a teremben, és megakasztotta az ülés menetét.

Bár Pócs Jánosnak a nyilatkozata szerint nem állt szándékában megtéveszteni az ülésvezetést, azt elismerte, hogy nem volt tisztában azzal, mi történik éppen az ülésteremben. Az ülést vezető elnök, Hallerné Nagy Anikó (Tisza Párt) a jegyzők és a képviselők jelzése alapján a szóbeli szavazatot végül nem vette figyelembe az eredmény kihirdetésekor.

Forsthoffer Ágnes emlékeztetett arra, hogy az Országgyűlésről szóló törvény értelmében minden képviselő kötelessége az ülések eredményes működésének elősegítése. A házelnök a konkrét mulasztás kapcsán úgy fogalmazott, hogy

ez a magatartás nem elfogadható senkitől, de különösen egy olyan tapasztalt képviselőtől, aki 5. ciklusát tölti a Parlamentben.

„Tájékozódnia kellett volna az üléstermi kijelzőről, de saját szavazógépe kijelzője, az elnöklő kimondott szavai alapján is világos lehetett volna számára, hogy hol tart a munka, és hogy szavazatát a megfelelő időben nem tudta leadni” – tette hozzá Forsthoffer.

A mostani döntés hátterében az áll, hogy a politikusnak nem ez volt az első fegyelmi vétsége:a házelnök legutóbb 2026. október 20-án részesítette írásbeli figyelmeztetésben a képviselőt, miután a korábbi, számos alkalommal kiszabott szóbeli figyelmeztetések és szómegvonások sem érték el a céljukat. A bejegyzés szerint a képviselő korábbi, az Országgyűlés munkáját zavaró megnyilvánulásai között szerepelt a hangos bekiabálás, a teremből való ki-be járkálás közben a páholyban ülőkkel folytatott hangos beszélgetés, a tárgytól való eltérés, valamint a Ház méltóságát sértő feliratok felmutatása. Emellett előfordult, hogy az ülésteremben videózott – olykor világító szemüvegben –, bingózott, rajzolgatott, vagy provokatív céllal könyvet és újságot olvasott.

A házelnök által alkalmazható kitiltás jogszabályi maximuma tizenöt naptári nap vagy hat ülésnap lehet.

Arra tekintettel, hogy a képviselő cselekedete az Országgyűlés döntését nem érvénytelenítette, a fokozatosság elve mentén 3 ülésnap kitiltás mellett döntöttem

– indokolta a büntetés mértékét Forsthoffer Ágnes.

A csupán a plenáris üléstől való távolmaradást előíró kizárással ellentétben a kitiltás jóval szigorúbb szankciónak számít, mivel az érintett képviselő a büntetés ideje alatt egyáltalán nem léphet be sem az Országházba, sem az Országgyűlés hivatalainak épületeibe, és kizárólag a titkos szavazásokon vehet részt egy, a házelnök által kijelölt helyiségben. Pócs János a határozatot átvette, a döntés ellen nyolc napon belül kérhet jogorvoslatot a Mentelmi Bizottságtól.

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