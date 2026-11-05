A vezetők kezében a kiégés elleni gyógyír receptje − Még több tapasztalat-átadás a munkaügyek világából az ősz HR-csúcsán

Portfolio: Bár a burn-out jelensége mára sajnos teljesen mindennapivá vált, induljunk a kályhánál, és rögzítsük, hogy mikortól beszélhetünk erről az állapotról, azaz milyen árulkodó jelekből válik egyértelművé, ha egy kolléga nem egyszerűen fáradt, hanem kiégés fenyegeti?
Horváth Irma: Gyakran nem a fáradtság a legbeszédesebb jel, bár a munkavállalók szinte kivétel nélkül folyamatosan erre panaszkodnak, függetlenül attól, hogy a burn-out érinti-e őket. Súlyosabb állapotban az ember azokhoz a feladatokhoz sem talál motivációt, amelyek korábban könnyen mentek neki. Cinikussá, negatívvá válik, fokozatosan eltűnik a csapatból: fizikailag jelen van, de valójában már nem kapcsolódik. A gyakoribb megbetegedés is figyelmeztető jel lehet.
Külön probléma, hogy az általános és állandó fáradtságérzet ellenére az emberek mindössze tizenhét százaléka kér munkahelyen belül segítséget, és ez már egy alacsony fokú bizalomra utal a szervezeten belül.
Mekkora felelőssége van a vezetőnek abban, hogy idáig fajul a helyzet?
H.I.: A kiégés mögött gyakran igazságtalan bánásmód, kezelhetetlen munkateher, bizonytalan vezetői kommunikáció, a támogatás hiánya vagy irreális időnyomás áll. Ezekben közös, hogy vezetői viselkedéssel, döntésekkel befolyásolhatók. Az is probléma, hogy sokan érdemi releváns képzés nélkül kerülnek felső pozícióba, egyszerűen azért, mert ez a következő lépcső a karrierjükben. Attól azonban, hogy valakit kineveznek, még nem lesz alkalmas arra, hogy kezelje az ilyen típusú helyzeteket.
Ha már egyértelmű, hogy burn-outtal állunk szemben, van egy sor eszköz, ami szóba jöhet a feladatkör átrendezésétől a hosszabb szabadságon át a munkahely-, netán karrierváltásig. Mi jelöli ki a megfelelő utat, és mivel lehet elindulni?
H.I.: Vezetőként egy emberi beszélgetéssel érdemes kezdeni, ahol meg lehet próbálni fényt deríteni az adott esetben mélyebb okokra. Kiderülhet például, hogy az otthoni nehézségek és a munka együtt váltak túl sokká. Segíthet a feladatok körének módosítása, a terhelés csökkentése vagy további munkatárs bevonása.
A vezető ugyanakkor nem terapeuta: tudnia kell, hol vannak a saját feladatkörének határai, és mikor szükséges szakértői segítséget bevonni.
Szabadság kiadása is lehet része a megoldásnak, de ha valaki ugyanazok közé a körülmények közé tér vissza, az csak ragtapaszként szolgál.
Ha a jelzések ellenére semmi nem változik, a munkavállaló végül távozhat. Márpedig a cégnek ilyen esetben nemcsak a pótlás és a betanítás költségével kell számolnia: ha a probléma a szervezet működésében állandúsul, az új emberrel sem lesz más a következmény.
Ha egy légkör toxikus, akkor tényleg semmi nem segít. De mennyit érnek vajon a hangulatjavító csapatépítők, ha például alapvetően a fizetéssel van baj? Idehaza ráadásul ez egy tipikus helyzet, hiszen az Európai Unióban a legalacsonyabbak között van a bérszintünk.
H.I.: A kontinensen való igaz, a magyar munkavállalók körében a második legmagasabb az aránya az érzelmi vagy stresszalapú kiégésnek, és ez összefügg a létbiztonsággal is. Ha valaki azon aggódik, mit tesz a hónap végén az asztalra, azon nem segít egy látványos csapatépítő. Az alapokkal kell kezdeni, köztük a megfelelő bérezéssel.
Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy az igazságosság érzése szintén meghatározó. Ha azt látom, hogy ugyanazért a munkáért más kétszer annyit kap számomra érthetetlen okokból, az folyamatos belső feszültséget okozhat. Ugyanígy romboló, ha azt érzem, sokkal többet teszek bele a munkába, mint amennyit visszakapok.
Közhely, ettől még igaz, hogy a munkahelyi közösségépítés nagyon fontos, többek között a kiégés megelőzése szempontjából. Mostanra viszont a távoli munkavégzés teljesen bevetté vált, és rengetegen alig töltenek bent időt az irodában. Hogy lehet így összekovácsolni egy társaságot?
H.I.: A remote munkavégzőkről azt tartják, hogy noha magányosabbak, nem boldogtalanabbak, mint bejáró társaik. Az lesz itt a vízválasztó, hogy hogyan töltjük a napokat, mert például az a szabadság, hogy eldönthetem, mikor megyek be az irodába, nagyon sokat jelenthet.
Én arra szakosodtam, hogyan kell működő multinacionális high-performing csapatokat építeni teljesen online, és van egy csomó rituálé, amit önként és dalolva teljesítenek a résztvevők, mert annyira szeretik.
Van a közösségépítésnek valami titka ezek szerint? Miből válik egy csapat közösséggé?
H.I.: Nem attól, hogy évente kétszer együtt vacsorázunk vagy zsákban ugrálunk. A végletekig túlterhelt embernek egy kötelező csapatépítő csak újabb program lehet a naptárában. Sok olyan céggel találkoztam ugyanakkor, ahol a munkatársak a kollégáik miatt évekkel tovább maradtak annál, mint egyébként tették volna.
A szervezeten belüli jó emberi kapcsolatok ugyanis hosszú ideig elfedhetik a szervezeti kultúra hiányosságait is, ezzel azonban nem szabad visszaélni.
A közösség sokszor akkor épül, amikor együtt oldunk meg egy valódi feladatot. Olyan ez, mint régen a kaláka: meg kell húzni, de együtt csináljuk, és ha a vezető is ott van velünk, külön pluszt jelent.
Ebből születhet meg az élmény, hogy egy hajóban evezünk. Ez a valahová tartozás adhat igazán erőt, és tompíthatja azoknak a nehézségeknek a hatását is, amelyekre nincs közvetlen ráhatásunk.
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