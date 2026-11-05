Bejelentette az áruházlánc: Budaörsön nyitja meg új egységét

2027 végén Budaörsön nyitja meg negyedik magyarországi szakáruházát a Bauhaus – jelentette be a barkácsáruházlánc a LinkedIn-oldalán. A beruházás terve már közel tíz évvel ezelőtt felmerült, az akkori elképzelések szerint 2019-ben nyílt volna meg az üzlet.

A vállalat tájékoztatása szerint az új áruház helyszínén már megkezdődtek a korábbi épület bontási és átépítési munkálatai, az építési terület kerítésére pedig felkerült a Bauhaus molinója is.

A tervek szerint az új szakáruház 2027 vége felé nyitja meg kapuit a vásárlók előtt.

A Bauhaus jelenleg három szakáruházat működtet Magyarországon, Dunakeszin, Szigetszentmiklóson és Maglódon. A budaörsi terjeszkedés ugyanakkor nem új elképzelés: a német barkácsáruházlánc már 2016–2017-ben tervezte, hogy üzletet nyit az Auchan, az IKEA és a Decathlon közelében, elsősorban a kedvező közlekedési adottságok és a kiépült kereskedelmi infrastruktúra miatt.

Az akkori beruházás azonban jelentős helyi ellenállásba ütközött. A környéken élők elsősorban a várható forgalomnövekedés, a zajterhelés és a környezeti hatások miatt tiltakoztak, különösen az érintett erdős terület kivágását kifogásolva.

A Bauhaus közölte, hogy a következő időszakban közösségi oldalán rendszeresen beszámol az építkezés előrehaladásáról és a megnyitás előkészületeiről.

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