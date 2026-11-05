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Bejelentették a döntést: 2028-ban ismét védelmi feladatot vállalnak a magyar katonák egy idegen országban
Gazdaság

Bejelentették a döntést: 2028-ban ismét védelmi feladatot vállalnak a magyar katonák egy idegen országban

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Magyarország és Litvánia szorosabbra fűzi diplomáciai és gazdasági kapcsolatait, és kiemelt figyelmet fordít az európai versenyképesség javítására, valamint az illegális migráció elleni közös fellépésre. Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter bejelentette, hogy a két ország szorosan együttműködik a 2027 első félévében esedékes litván EU-elnökség idején. Újraindulnak a külügyminisztériumok közötti szakmai konzultációk, és megkezdődik egy új együttműködési szándéknyilatkozat előkészítése is. Magyarország 2028-ban ismét részt vesz a balti légtérrendészeti misszióban, a kormány pedig arra ösztönzi a magyar diákokat, hogy Vilniusban tanuljanak. Budapest emellett csatlakozik ahhoz a litván kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy Brüsszelben emlékművet állítsanak a totalitárius rendszerek áldozatainak.

Szorosabbra fűzi diplomáciai és gazdasági kapcsolatait Magyarország és Litvánia, kiemelt figyelmet fordítva az európai versenyképesség javítására és az illegális migráció elleni közös fellépésre – derül ki Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter Facebook-bejegyzéséből.

Litvánia és Magyarország megállapodtak abban, hogy a 2027 első félévében esedékes litván EU-elnökség idején szorosan együttműködnek majd egy versenyképesebb európai gazdaság megteremtése érdekében – jelentette be a külügyér.

A kétoldalú kapcsolatok elmélyítéseként emellett újraindulnak a külügyminisztériumok közötti szakmai konzultációk, valamint megkezdődik egy új, az együttműködési kereteket rögzítő szándéknyilatkozat előkészítése is.

A gazdasági és diplomáciai célok mellett a védelempolitika terén is folytatódik a közös munka: Orbán Anita ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy

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NATO-szövetségesként hozzájárulunk a Baltikum biztonságához, hiszen 2015 óta négyszer vettünk részt a balti légtérrendészeti misszióban, amelyben 2028-ban ismét közreműködünk.

A jövőbeli kapcsolatok építése érdekében a kormány ösztönözni kívánja a magyar diákokat arra, hogy Vilniusban tanuljanak, és éljenek a helyi gyakornoki lehetőségekkel. "A fiatalok között kialakuló személyes kapcsolatok hosszú távon is erősítik a két ország együttműködését" – emelte ki a miniszter. Mindezek mellett Magyarország csatlakozik ahhoz a litván kezdeményezéshez is, amelynek célja, hogy Brüsszelben emlékművet állítsanak a totalitárius rendszerek áldozatainak.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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