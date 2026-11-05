Bejelentették a döntést: 2028-ban ismét védelmi feladatot vállalnak a magyar katonák egy idegen országban

Magyarország és Litvánia szorosabbra fűzi diplomáciai és gazdasági kapcsolatait, és kiemelt figyelmet fordít az európai versenyképesség javítására, valamint az illegális migráció elleni közös fellépésre. Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter bejelentette, hogy a két ország szorosan együttműködik a 2027 első félévében esedékes litván EU-elnökség idején. Újraindulnak a külügyminisztériumok közötti szakmai konzultációk, és megkezdődik egy új együttműködési szándéknyilatkozat előkészítése is. Magyarország 2028-ban ismét részt vesz a balti légtérrendészeti misszióban, a kormány pedig arra ösztönzi a magyar diákokat, hogy Vilniusban tanuljanak. Budapest emellett csatlakozik ahhoz a litván kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy Brüsszelben emlékművet állítsanak a totalitárius rendszerek áldozatainak.

Szorosabbra fűzi diplomáciai és gazdasági kapcsolatait Magyarország és Litvánia, kiemelt figyelmet fordítva az európai versenyképesség javítására és az illegális migráció elleni közös fellépésre – derül ki Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter Facebook-bejegyzéséből.

Litvánia és Magyarország megállapodtak abban, hogy a 2027 első félévében esedékes litván EU-elnökség idején szorosan együttműködnek majd egy versenyképesebb európai gazdaság megteremtése érdekében – jelentette be a külügyér.

A kétoldalú kapcsolatok elmélyítéseként emellett újraindulnak a külügyminisztériumok közötti szakmai konzultációk, valamint megkezdődik egy új, az együttműködési kereteket rögzítő szándéknyilatkozat előkészítése is.

A gazdasági és diplomáciai célok mellett a védelempolitika terén is folytatódik a közös munka: Orbán Anita ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy

NATO-szövetségesként hozzájárulunk a Baltikum biztonságához, hiszen 2015 óta négyszer vettünk részt a balti légtérrendészeti misszióban, amelyben 2028-ban ismét közreműködünk.

A jövőbeli kapcsolatok építése érdekében a kormány ösztönözni kívánja a magyar diákokat arra, hogy Vilniusban tanuljanak, és éljenek a helyi gyakornoki lehetőségekkel. "A fiatalok között kialakuló személyes kapcsolatok hosszú távon is erősítik a két ország együttműködését" – emelte ki a miniszter. Mindezek mellett Magyarország csatlakozik ahhoz a litván kezdeményezéshez is, amelynek célja, hogy Brüsszelben emlékművet állítsanak a totalitárius rendszerek áldozatainak.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo