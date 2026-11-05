Bocsánatot kért a Levéltár, tévesen került az ügynökadatbázisba egy ismert politikus

Informatikai hiba miatt jelent meg Lezsák Sándor neve a nyitottaktak.hu adatbázisában – közölte az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL). Az intézmény hangsúlyozta, hogy Lezsák a mágnesszalagokon megfigyeltként, nem pedig hálózati személyként szerepel, és elnézést kért az okozott félreértésért.

A levéltár Facebookon közzétett tájékoztatása szerint a technikai hiba kivizsgálása és elhárítása folyamatban van. Megkezdték az adatbázis érintett részének felülvizsgálatát, és intézkedéseket tesznek a hasonló esetek megelőzésére.

Lezsák Sándor neve ugyan szerepel a mágnesszalagokon, de nem hálózati személyként, hanem megfigyeltként

– fogalmazott az ÁBTL. A közlemény nem részletezi a hiba pontos természetét, illetve azt, hogy más személyeket is érintett-e.

A nyitottaktak.hu felület november 4-én vált nyilvánosan kereshetővé. Az induláskor a 6-os kartonok, a beszervezési nyilvántartó naplók és a mágnesszalagokon fennmaradt adatok kerültek fel az oldalra. A bemutatón a levéltár főigazgatója arra is figyelmeztetett, hogy egy adatbázis-bejegyzés alapján nem szabad ítélkezni, az érintettek teljes történetét kell megismerni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt