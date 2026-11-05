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Bocsánatot kért Magyar Péter
Gazdaság

Bocsánatot kért Magyar Péter

Portfolio
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Magyar Péter miniszterelnök nyilvánosan kért bocsánatot Lezsák Sándortól a Facebook-bejegyzésében.

A kormányfő elmondása szerint azért a közösségi oldalán keresztül üzent, mert telefonon nem sikerült elérnie az érintettet. A miniszterelnök közlése szerint

a bocsánatkérésre azért volt szükség, mert Lezsák Sándornak "a Levéltár informatikai rendszerének hibája miatt tévesen bekerült a neve a hálózati személyek nyilvántartásába".

 Az ügy előzményeként ma reggel közölte az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL), hogy informatikai hiba miatt jelent meg Lezsák Sándor neve a nyitottaktak.hu adatbázisában. Az intézmény hangsúlyozta, hogy Lezsák a mágnesszalagokon megfigyeltként, nem pedig hálózati személyként szerepel, és elnézést kért az okozott félreértésért.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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