Bocsánatot kért Magyar Péter

A kormányfő elmondása szerint azért a közösségi oldalán keresztül üzent, mert telefonon nem sikerült elérnie az érintettet. A miniszterelnök közlése szerint

a bocsánatkérésre azért volt szükség, mert Lezsák Sándornak "a Levéltár informatikai rendszerének hibája miatt tévesen bekerült a neve a hálózati személyek nyilvántartásába".

Az ügy előzményeként ma reggel közölte az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL), hogy informatikai hiba miatt jelent meg Lezsák Sándor neve a nyitottaktak.hu adatbázisában. Az intézmény hangsúlyozta, hogy Lezsák a mágnesszalagokon megfigyeltként, nem pedig hálózati személyként szerepel, és elnézést kért az okozott félreértésért.

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