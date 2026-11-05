7°C derült
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 48
240 147
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Demográfia-dráma: a magyar népesség több mint ötöde 65 év feletti
Gazdaság

Demográfia-dráma: a magyar népesség több mint ötöde 65 év feletti

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az Európai Unió statisztikai hivatala által megjelentetett „Európa demográfiája – 2026-os kiadás” című interaktív kiadvány egy helyen gyújti össze az EU népességére vonatkozó legfontosabb adatokat. Az Eurostat számaiból szemezgettünk és meglehetősen drámai folyamatokra bukkantunk.

2025-ben az EU-ban 451 millióan éltek, egymillióval többen, mint 2024-ben. A növekedés azonban döbbenetes számokat is rejt:

  • a népesség 6%-a 80 éves vagy annál idősebb volt
  • a medián életkor a 2005-ös 39,6 évről 2025-re 44,9 évre emelkedett
  • az EU népességének 3%-a, mintegy 14 millió ember olyan EU-országban élt, amely nem az állampolgárságuk szerinti ország volt.

Az Eurostat adataiból készítettünk néhány izgalmas grafikont, amelyeket rövid magyarázatokkal is kiegészítettünk.

A Medián életkor Magyarországon és az EU-ban, teljes népesség

A teljes népességre vetített medián életkor mindkét esetben folyamatosan emelkedett, az EU-átlag végig magasabb volt, de a különbség 2025-re minimálisra zsugorodott: mindkét vonal 45 év körül zár.

Az EU medián életkora 2025. január 1-jén 44,9 év volt, Magyarországé pedig 44,8 év. Bár Magyarország az évtizedes lemaradást lényegében ledolgozta, ez egyáltalán nem demográfiai sikersztori, hanem a népességfogyás és az elvándorlás következménye is. (A Worldometers becslése szerint a 2026-os magyar medián életkor 44,2 év, ami furcsa esést jelentene, ha az Eurostat adataihoz hasonlítanánk, de nem tesszük. A Worldometers által számolt medián életkor 1960 óta 0,8-1,1 évvel rendre alacsonyabb, mint az Eurostat számai.)

Még több Gazdaság

Veszélyben a Fertő tó, rekordalacsony a vízszint

Tisza-kormány: egyre nagyobb port kavarnak az ügynökakták, új vezető a légi közlekedés élén

Új vezető veszi át a magyar légi közlekedés irányítását

Arra már korábban rámutattunk, hogy a 20–24 éves korosztály részesedése a kivándorlók között 2008 és 2023 között megduplázódott, 8%-ról 16%-ra nőtt. Ez a trend a külföldi továbbtanulás és a pályakezdő migráció felerősödését jelzi.

Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki kutatója, aki a Társadalmi Riport 2024-es kötetében – nagyjából egy évvel ezelőtt megjelent tanulmányában – azt mérte, hogy a külföldön élő magyarok száma még soha nem volt olyan magas, mint akkor.

A születésszám évtizedek óta csökken, ezért a fiatal korosztályok létszáma is egyre fogyatkozik, így különösen fontos, közülük mennyien mennek el. A 15-64 évesek 2010-ben még 6,9 millióan lettek volna kivándorlás nélkül, 2023-ra 6,6 millióra csökkent a számuk. 2010-ben 120 ezer fővel vetette ezt vissza a kivándorlás, 2023-ban viszont az ebbe a korosztályba tartozó külföldön élők már összesen 420 ezren voltak, mondta a Válasz Online-nak.

"Tehát az összes veszteség (a kevesebb születésből és a kivándorlásból adódó) 152+420=572 ezer fő. Ezt már nemcsak a magyar családok érzik meg külföldre költöző gyerekeik, unokáik miatt, de a magyar gazdaság is – hiányoznak a dolgozó fejek és kezek," tette hozzá.

260521demo01

Az EU-s grafikon töréspontja 2013-ban adathiányt jelez, nem tényleges demográfiai változást.

260521demo02

Ezen a grafikonon pedig össze tudjuk hasonlítani a teljes népességre vonatkozó EU-s és magyar medián életkort, amiből az tűnik ki, hogy

260521demo03

A nők medián életkora Magyarországon és az EU-ban

Az EU-n belül a nők mediánkora 2025-ben mintegy 3 évvel haladta meg a férfiakét (46,5 vs. 43,3 év), és a két nem közötti olló az időszak alatt nem záródott be. Ez az aszimmetria a nők magasabb várható élettartamát tükrözi. Az EU-ban a születéskori várható élettartamot 2024-ben 81,5 évre becsülték, 0,1 évvel a 2023-as adat felett. Ez a nők esetében 84,1 évet (0,1 évvel többet, mint 2023-ban), a férfiak esetében pedig 78,9 évet (0,2 évvel többet, mint 2023-ban) jelentett.

A nők medián életkorában Magyarország 2009-ig még az EU-átlag felett volt, majd a két görbe keresztezte egymást, és 2024-re ismét a magyar nők vezettek (46,4 vs 46,3 év). Ez az egyedülálló dinamika azt tükrözi, hogy a magyar nők korábban idősebb korstruktúrával rendelkeztek az EU-átlagnál, majd az uniós öregedés felgyorsult és utolérte, sőt meghaladta a hazai szintet.

260521demo04

A férfiak medián életkora Magyarországon és az EU-ban

Az EU férfi mediánkora 2001-ben már közel 37 éven állt és 2025-re 43 fölé emelkedett, míg Magyarország ugyanebben az időszakban 36-ról közelítette meg a 43 évet – a szakadék tehát lassan szűkül, de még nem zárult be. A magyarországi lemaradás hátterében a közép-kelet-európai régióra jellemző, középkorú férfiakat sújtó kardiovaszkuláris halandóság áll, amely szocioökonómiai, pszichoszociális és magatartási tényezőkkel egyaránt összefügg.

260521demo05

„Verik” a nők a férfiakat itthon és az EU-ban is

Az EU-ban a nők és férfiak mediánkora közötti különbség 2001 óta nem lépett ki a 2,8-3,2 éves sávból, azaz a nők medián életkorát ennyivel magasabbra mérték minden évben. A magyar görbe ennél jóval nagyobb hullámzást mutat.

260521demo10

Magyarországon a nők és férfiak mediánkora közötti különbség 1960-tól napjainkig tartósan fennáll, de a különbség az ezredforduló után szűkülni kezdett. A hatvanas évek közepétől a nyolcvanas évek végéig a férfiak egészségi állapota romlott és egyre nagyobb lemaradásba került a nyugat-európai szinthez képest, majd a kilencvenes évek közepétől a kardiovaszkuláris halálozás csökkenésével stabil javulás indult meg.

260521demo11

Hány nő jut 100 férfira?

Magyarországon a nemi arány feltűnően a nők javára billent az európai átlaghoz képest: a csúcson (2004–2006 körül) 100 férfira több mint 110 nő jutott, majd az arány fokozatosan csökkent, és 2025-re 107 közelébe mérséklődött. Az EU-ban ezzel szemben a mutató végig jóval alacsonyabb volt, és nem stagnált, hanem lassan csökkent: a vizsgált időszak elején ~106-ról 2025-re ~105 alá süllyedt. A különbség legfőbb oka az volt, hogy a hatvanas évek közepétől a nem fertőző betegségek – elsősorban a szív- és érrendszeri halálozás – egyre nagyobb szerepet kaptak, és a férfiak halandósága e téren lényegesen meredekebben emelkedett, mint a nőké. A kutatások szerint a szív- és érrendszeri betegségekben mutatkozó férfi többlethalálozás a dohányzás, az étrend és más életmódbeli tényezők eltérő hatásával függ össze, amelyek a férfiakat aránytalanul sújtották.

260521demo15

A 65 évesek és idősebbek aránya Magyarországon és az EU-ban

Az időskorúak népességen belüli aránya mindkét esetben egyenletesen nőtt, és az EU-átlag végig magasabb volt, mint Magyarország értéke – a 2025-ös adatok szerint az EU-ban 22%, Magyarországon hajszálnyival 21% alatt járt ez az arány. Az EU-s öregedési folyamat az időszak nagy részében gyorsabb volt: részben a nyugat-európai országokban korábban bekövetkező termékenységcsökkenés és a magasabb várható élettartam miatt, bár 2014 után a hazai ütem felgyorsult és közelített az uniós szinthez. Magyarország a rendszerváltás körüli időszakban az erős szív- és érrendszeri férfihalálozás és az alacsonyabb várható élettartam miatt mérsékeltebb idősödési ütemet mutatott, ami azonban csak átmeneti halasztást jelentett a demográfiai átmenetben.

260521demo16

A 80 évesek és idősebbek aránya Magyarországon és az EU-ban

A legidősebb korosztály (80+) részesedése az EU-ban gyorsabban nőtt, mint Magyarországon: 2025-re az EU-ban 6,2%-ra emelkedett, Magyarországon 4,8% körül alakult. Ez a különbség az ún. „legidősebbek öregedésének" (ageing of the aged) nyugat-európai előrehaladottabb fázisát tükrözi, amelyet a jobb egészségügyi rendszer, az alacsonyabb kardiovaszkuláris mortalitás, valamint a kedvezőbb háború előtti és utáni születési kohorszok együttesen tesznek lehetővé – Magyarországon ugyanis a második világháború körüli alacsony születésszám is hozzájárul a mai 80+ korosztály viszonylag kisebb népességen belüli súlyához. Magyarországon 2023-ban a várható élettartam 73,4 év volt a férfiaknál és 79,9 év a nőknél (KSH), ami 2024-ben a férfiaknál emelkedett (73,6), a nőknél viszont csökkent (79,6). Az európaihoz képest alacsonyabb várható élettartam az évtizedes egészségügyi lemaradás következménye, ami szintén magyarázza, hogy a legidősebbek aránya itthon tartósan elmarad a nyugat-európai szinttől.

260521demo19

Címlapkép forrása: Â© Todd Gipstein/CORBIS/Corbis via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Bejelentették: lezárják az iráni háborút - Fellélegezhet Amerika
Balog Zoltán többé nem püspök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility