Demográfia-dráma: a magyar népesség több mint ötöde 65 év feletti

2025-ben az EU-ban 451 millióan éltek, egymillióval többen, mint 2024-ben. A növekedés azonban döbbenetes számokat is rejt:
- a népesség 6%-a 80 éves vagy annál idősebb volt
- a medián életkor a 2005-ös 39,6 évről 2025-re 44,9 évre emelkedett
- az EU népességének 3%-a, mintegy 14 millió ember olyan EU-országban élt, amely nem az állampolgárságuk szerinti ország volt.
Az Eurostat adataiból készítettünk néhány izgalmas grafikont, amelyeket rövid magyarázatokkal is kiegészítettünk.
A Medián életkor Magyarországon és az EU-ban, teljes népesség
A teljes népességre vetített medián életkor mindkét esetben folyamatosan emelkedett, az EU-átlag végig magasabb volt, de a különbség 2025-re minimálisra zsugorodott: mindkét vonal 45 év körül zár.
Az EU medián életkora 2025. január 1-jén 44,9 év volt, Magyarországé pedig 44,8 év. Bár Magyarország az évtizedes lemaradást lényegében ledolgozta, ez egyáltalán nem demográfiai sikersztori, hanem a népességfogyás és az elvándorlás következménye is. (A Worldometers becslése szerint a 2026-os magyar medián életkor 44,2 év, ami furcsa esést jelentene, ha az Eurostat adataihoz hasonlítanánk, de nem tesszük. A Worldometers által számolt medián életkor 1960 óta 0,8-1,1 évvel rendre alacsonyabb, mint az Eurostat számai.)
Arra már korábban rámutattunk, hogy a 20–24 éves korosztály részesedése a kivándorlók között 2008 és 2023 között megduplázódott, 8%-ról 16%-ra nőtt. Ez a trend a külföldi továbbtanulás és a pályakezdő migráció felerősödését jelzi.
Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki kutatója, aki a Társadalmi Riport 2024-es kötetében – nagyjából egy évvel ezelőtt megjelent tanulmányában – azt mérte, hogy a külföldön élő magyarok száma még soha nem volt olyan magas, mint akkor.
A születésszám évtizedek óta csökken, ezért a fiatal korosztályok létszáma is egyre fogyatkozik, így különösen fontos, közülük mennyien mennek el. A 15-64 évesek 2010-ben még 6,9 millióan lettek volna kivándorlás nélkül, 2023-ra 6,6 millióra csökkent a számuk. 2010-ben 120 ezer fővel vetette ezt vissza a kivándorlás, 2023-ban viszont az ebbe a korosztályba tartozó külföldön élők már összesen 420 ezren voltak, mondta a Válasz Online-nak.
"Tehát az összes veszteség (a kevesebb születésből és a kivándorlásból adódó) 152+420=572 ezer fő. Ezt már nemcsak a magyar családok érzik meg külföldre költöző gyerekeik, unokáik miatt, de a magyar gazdaság is – hiányoznak a dolgozó fejek és kezek," tette hozzá.
Az EU-s grafikon töréspontja 2013-ban adathiányt jelez, nem tényleges demográfiai változást.
Ezen a grafikonon pedig össze tudjuk hasonlítani a teljes népességre vonatkozó EU-s és magyar medián életkort, amiből az tűnik ki, hogy
A nők medián életkora Magyarországon és az EU-ban
Az EU-n belül a nők mediánkora 2025-ben mintegy 3 évvel haladta meg a férfiakét (46,5 vs. 43,3 év), és a két nem közötti olló az időszak alatt nem záródott be. Ez az aszimmetria a nők magasabb várható élettartamát tükrözi. Az EU-ban a születéskori várható élettartamot 2024-ben 81,5 évre becsülték, 0,1 évvel a 2023-as adat felett. Ez a nők esetében 84,1 évet (0,1 évvel többet, mint 2023-ban), a férfiak esetében pedig 78,9 évet (0,2 évvel többet, mint 2023-ban) jelentett.
A nők medián életkorában Magyarország 2009-ig még az EU-átlag felett volt, majd a két görbe keresztezte egymást, és 2024-re ismét a magyar nők vezettek (46,4 vs 46,3 év). Ez az egyedülálló dinamika azt tükrözi, hogy a magyar nők korábban idősebb korstruktúrával rendelkeztek az EU-átlagnál, majd az uniós öregedés felgyorsult és utolérte, sőt meghaladta a hazai szintet.
A férfiak medián életkora Magyarországon és az EU-ban
Az EU férfi mediánkora 2001-ben már közel 37 éven állt és 2025-re 43 fölé emelkedett, míg Magyarország ugyanebben az időszakban 36-ról közelítette meg a 43 évet – a szakadék tehát lassan szűkül, de még nem zárult be. A magyarországi lemaradás hátterében a közép-kelet-európai régióra jellemző, középkorú férfiakat sújtó kardiovaszkuláris halandóság áll, amely szocioökonómiai, pszichoszociális és magatartási tényezőkkel egyaránt összefügg.
„Verik” a nők a férfiakat itthon és az EU-ban is
Az EU-ban a nők és férfiak mediánkora közötti különbség 2001 óta nem lépett ki a 2,8-3,2 éves sávból, azaz a nők medián életkorát ennyivel magasabbra mérték minden évben. A magyar görbe ennél jóval nagyobb hullámzást mutat.
Magyarországon a nők és férfiak mediánkora közötti különbség 1960-tól napjainkig tartósan fennáll, de a különbség az ezredforduló után szűkülni kezdett. A hatvanas évek közepétől a nyolcvanas évek végéig a férfiak egészségi állapota romlott és egyre nagyobb lemaradásba került a nyugat-európai szinthez képest, majd a kilencvenes évek közepétől a kardiovaszkuláris halálozás csökkenésével stabil javulás indult meg.
Hány nő jut 100 férfira?
Magyarországon a nemi arány feltűnően a nők javára billent az európai átlaghoz képest: a csúcson (2004–2006 körül) 100 férfira több mint 110 nő jutott, majd az arány fokozatosan csökkent, és 2025-re 107 közelébe mérséklődött. Az EU-ban ezzel szemben a mutató végig jóval alacsonyabb volt, és nem stagnált, hanem lassan csökkent: a vizsgált időszak elején ~106-ról 2025-re ~105 alá süllyedt. A különbség legfőbb oka az volt, hogy a hatvanas évek közepétől a nem fertőző betegségek – elsősorban a szív- és érrendszeri halálozás – egyre nagyobb szerepet kaptak, és a férfiak halandósága e téren lényegesen meredekebben emelkedett, mint a nőké. A kutatások szerint a szív- és érrendszeri betegségekben mutatkozó férfi többlethalálozás a dohányzás, az étrend és más életmódbeli tényezők eltérő hatásával függ össze, amelyek a férfiakat aránytalanul sújtották.
A 65 évesek és idősebbek aránya Magyarországon és az EU-ban
Az időskorúak népességen belüli aránya mindkét esetben egyenletesen nőtt, és az EU-átlag végig magasabb volt, mint Magyarország értéke – a 2025-ös adatok szerint az EU-ban 22%, Magyarországon hajszálnyival 21% alatt járt ez az arány. Az EU-s öregedési folyamat az időszak nagy részében gyorsabb volt: részben a nyugat-európai országokban korábban bekövetkező termékenységcsökkenés és a magasabb várható élettartam miatt, bár 2014 után a hazai ütem felgyorsult és közelített az uniós szinthez. Magyarország a rendszerváltás körüli időszakban az erős szív- és érrendszeri férfihalálozás és az alacsonyabb várható élettartam miatt mérsékeltebb idősödési ütemet mutatott, ami azonban csak átmeneti halasztást jelentett a demográfiai átmenetben.
A 80 évesek és idősebbek aránya Magyarországon és az EU-ban
A legidősebb korosztály (80+) részesedése az EU-ban gyorsabban nőtt, mint Magyarországon: 2025-re az EU-ban 6,2%-ra emelkedett, Magyarországon 4,8% körül alakult. Ez a különbség az ún. „legidősebbek öregedésének" (ageing of the aged) nyugat-európai előrehaladottabb fázisát tükrözi, amelyet a jobb egészségügyi rendszer, az alacsonyabb kardiovaszkuláris mortalitás, valamint a kedvezőbb háború előtti és utáni születési kohorszok együttesen tesznek lehetővé – Magyarországon ugyanis a második világháború körüli alacsony születésszám is hozzájárul a mai 80+ korosztály viszonylag kisebb népességen belüli súlyához. Magyarországon 2023-ban a várható élettartam 73,4 év volt a férfiaknál és 79,9 év a nőknél (KSH), ami 2024-ben a férfiaknál emelkedett (73,6), a nőknél viszont csökkent (79,6). Az európaihoz képest alacsonyabb várható élettartam az évtizedes egészségügyi lemaradás következménye, ami szintén magyarázza, hogy a legidősebbek aránya itthon tartósan elmarad a nyugat-európai szinttől.
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