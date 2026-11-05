Elfogyott a pénz az orosz régiókban: 90 százalékkal csökkentik az elesett katonák utáni támogatást

Egy névtelenséget kérő kormányzati tisztviselő szerint az ötödik éve tartó konfliktusban eddig több mint tíz régió vágta vissza a hadműveletekben való részvételért járó támogatásokat. Míg

az állami alapjuttatás összege a katonák halála esetén 2022 márciusa óta változatlanul 5 millió rubel (20 millió forint), a régiók saját költségvetésükből egészítették ki ezt a tételt.

Natalja Zubarevics, a Moszkvai Állami Egyetem szakértője rámutatott arra, hogy a háború kezdetén valóságos verseny alakult ki a területek között abban, ki tud nagyobb támogatást nyújtani, ez a vetélkedés azonban mostanra véget ért. Egyes helyi önkormányzatok már 2025-ben elkezdték csökkenteni a katonai szerződések aláírásáért járó regionális bónuszokat is.

A megszorítások idén tavasszal és nyáron több helyen, például az Orenburgi területen és Baskíriában is komoly változásokat hoztak a jogosultsági szabályokban. Baskíria több lépcsőben csökkentette az elesettek családjainak járó összeget, így míg 2025 szeptemberében még 2 millió rubelt fizettek, idén április végére ezt mindössze 100 ezer rubelre (mintegy 400 ezer forintra) mérsékelték.

Ősszel újabb közigazgatási egységek csatlakoztak a költségvetési szigorításokhoz, így a Szaratovi terület szeptemberben és októberben közzétett új szabályai szerint 90 százalékkal, 1 millióról 100 ezer rubelre vágta vissza a kifizetéseket.

A Szamarai terület ezzel egy időben teljesen eltörölte az 1 millió rubeles juttatást az új igénylők számára, amit a kormányzói rendelet a regionális költségvetés egyensúlyának megőrzésével és a párhuzamos szociális támogatások megszüntetésével indokolt.

Az Ukrajnával határos Belgorodi területen a helyi média beszámolói szerint egy nyilvánosságra nem hozott rendelet alapján 3 millióról 1 millió rubelre csökkentették a támogatást.

A juttatások leépítésének hátterében a helyi pénzügyek drámai romlása áll:

míg 2022-ben az orosz régiók összesített költségvetése 50,6 milliárd rubeles többletet mutatott, 2025-re ez 1540 milliárd rubeles (6140 milliárd forintos) hiányba fordult át.

A deficittel küzdő régiók száma egyetlen év alatt 49-ről 73-ra emelkedett a nemzetközileg elismert 83 oroszországi régióból.

Zubarevics szerint 2025-ben a helyi vezetések még igyekeztek fenntartani a szociális kiadásokat és elkerülni a gazdasági megszorításokat, így miközben a nominális bevételek 5 százalékkal nőttek, a kiadások 10 százalékkal emelkedtek. Idén az első negyedévben azonban a bevételi oldal rendkívül nehéz helyzetbe került, ezért nyárra a régiók kénytelenek voltak takarékoskodni, és több más terület mellett a szociális kiadások megkurtításához is hozzáláttak.

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