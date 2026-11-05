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Ellenzi a Médiatanács a reklámadót, a törlését kérik a parlamenttől
Gazdaság

Ellenzi a Médiatanács a reklámadót, a törlését kérik a parlamenttől

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A Médiatanács arra kéri az Országgyűlést, hogy vegye ki az adótörvény-javaslatból a reklámadó visszavezetését, mert a várt 14 milliárd forint a költségvetés egészéhez képest csekély bevétel, az adó viszont súlyosan veszélyeztetné a hazai médiaszolgáltatók működését. Az állami testület becslése szerint az RTL üzemi eredménye veszteségbe fordulna, a TV2 nyeresége jelentősen csökkenne, az új teher pedig elsősorban a hírszolgáltatás minőségét rontaná. A Médiatanács kifogásolja a kötelező hatásvizsgálat hiányát, és ha a parlament mégis megszavazza az adót, a hazai médiaszolgáltatók terheinek mérséklését és a szabályozás egy év utáni felülvizsgálatát kéri.

A Médiatanács az Országgyűlésnek küldött állásfoglalásában arra kéri a döntéshozókat, hogy

töröljék az adótörvény-javaslatból a reklámadó tervezett újbóli bevezetését.

Az új kormány által létrehozott testület szerint az intézkedés elhanyagolható költségvetési bevételt jelentene, ugyanakkor súlyosan veszélyeztetné a hazai médiaszolgáltatók gazdasági alapjait és működését. A grémium azt is kifogásolja, hogy a javaslat benyújtását nem előzte meg a kötelező hatásvizsgálat.

A kritika most belülről jön: a Médiatanács a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) önálló hatáskörű testülete, amely az Országgyűlés felügyelete alatt áll. A testület elnöke Polyák Gábor, valamint a tagok közül Bencsik Márta, Bodrogi Bea, Nagy Krisztina a kormányzó Tisza Párt delegáltjai, míg Boór-Gőblyös István a KDNP, Radetzky András pedig a Mi Hazánk jelöltje.

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A testület álláspontja szerint a hazai médiapiacnak jelenleg újabb terhek helyett kiszámítható feltételekre van szüksége. Az állásfoglalás rámutat, hogy a reklámadó újbóli kivetése aránytalanul sújtaná a szűk árréssel működő hazai szerkesztőségeket.

A kormány az adóból mintegy 14 milliárd forintos bevételre számít, ami a költségvetés egészéhez mérten elhanyagolható, mindössze 0,35 ezrelékes tételt jelent.

A Médiatanács úgy érvel, hogy a bevétel nincs arányban a lépés okozta hosszú távú gazdasági és médiapolitikai kockázatokkal.

A Médiatanács 2025-ös adatokra épülő előrejelzése alapján az adóteher következtében az RTL üzemi eredménye veszteségbe fordulna, a TV2 nyeresége jelentősen visszaesne, míg az eleve veszteséges cégeknél a fizetési kötelezettség a saját tőkét emésztené fel.

A testület szerint a forráskivonás elsősorban a hírszolgáltatás minőségét, a saját gyártású tartalmakat és a fejlesztéseket vetné vissza.

A dokumentum szerint ráadásul a globális technológiai platformoktól várt adóbevétel beszedése is bizonytalan. A 2017 és 2019 közötti időszak tapasztalatai alapján a techóriások magyarországi reklámbevételének jelentős része adózatlan maradt. A nemzetközi példák azt mutatják, hogy amennyiben mégis fizetnek, a többletköltséget beépítik az áraikba, így a terhet végső soron a hirdetők, köztük a hazai kis- és középvállalkozások állják.

A növekvő elvonások arra is ösztönözhetik a hazai médiavállalatokat, hogy székhelyüket külföldre helyezzék át. Egy ilyen folyamat a médiaszolgáltatási díjak kiesése mellett munkahelyek megszűnésével járna, a cégek pedig kikerülnének a hazai hatósági felügyelet alól. A testület emellett kifogásolja, hogy az adótörvény-javaslat az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló rendelet (EMFA) és a hazai jogalkotási törvény előírásai ellenére előzetes hatásvizsgálat nélkül került a parlament elé.

A reklámadót eredetileg 2014-ben vezették be, majd jogi és politikai kifogások miatt többször módosították, 2019 júliusa óta pedig 0 százalékos kulccsal van érvényben.

A jelenlegi tervezet ismét sávos – 0, 2,5, 4,5 és 7,5 százalékos – adókulcsokat alkalmazna.

A Médiatanács arra kéri az Országgyűlést, hogy ha mégis megszavazzák a javaslatot, minimalizálják a hazai szereplőkre háruló terheket, egy év elteltével pedig vizsgálják felül a szabályozást, amihez a testület módszertani segítséget is felajánlott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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