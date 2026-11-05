Évtizedes mélypontra csökkent a szegénység Magyarországon, de még mindig 1,7 millió embert veszélyeztet

Tovább csökkent a szegénységnek vagy társadalmi kirekesztődésnek kitett magyarok aránya a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) frissen megjelent, a háztartások életszínvonalát vizsgáló jelentése szerint. A javulás elsősorban az anyagi nélkülözés visszaszorulásának köszönhető, miközben a jövedelmi szegénység és a munkaerőpiacról való kiszorulás mértéke lényegében nem változott. Az országos adatok ugyanakkor jelentős társadalmi különbségeket takarnak.

A szegénység mérésére az Európai Unióban az úgynevezett AROPE-mutatót használják, amely három szempont alapján vizsgálja az érintettséget: a relatív jövedelmi szegénységet, a súlyos anyagi és szociális deprivációt, valamint a nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők arányát. A mutató azokat tekinti szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettnek, akik legalább az egyik kategóriába beletartoznak.

A KSH adatai szerint 2025-ben a magyar lakosság 18,3 százaléka volt kitéve a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának, szemben az egy évvel korábbi 19,5 százalékkal. Az 1,2 százalékpontos csökkenés azt jelenti, hogy egyetlen év alatt 119 ezer fővel lett kevesebb az érintett, arányuk pedig az elmúlt évtized legalacsonyabb szintjére süllyedt.

Ez azonban továbbra is azt jelenti, hogy Magyarországon 1 millió 708 ezer ember, vagyis csaknem minden ötödik lakos érintett a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés valamelyik formájában.

A javulás mögött elsősorban a súlyos anyagi és szociális depriváció csökkenése áll. Míg 2024-ben a lakosság 8,5 százaléka tartozott ebbe a kategóriába, addig 2025-ben már csak 6,8 százaléka. A mutató azokat foglalja magában, akik tizenhárom alapvető szükséglet vagy a társadalmi életben való részvételhez szükséges feltétel közül legalább hetet anyagi okokból nem tudnak biztosítani. Ide tartozik például a lakás megfelelő fűtése, a váratlan kiadások fedezése, az évente legalább egyhetes üdülés vagy az elhasználódott bútorok lecserélése.

Minden kategóriában csökkenésről adott hírt a KSH. A legmagasabb azoknak az aránya, akik nem tudnak évi egyhetes üdülést megengedni maguknak (36,4 százalék). A lakás "kifűtése" 5,6 százaléknak okoz problémát.

A szegénység másik két dimenziójában nem történt érdemi változás. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők aránya a 2024-es 3,1 százalékról 3,2 százalékra emelkedett, ami továbbra is alacsony érték. Ez a mutató azokat jelöli, akik olyan háztartásban élnek, ahol a munkaképes korú tagok a lehetséges munkaidejük kevesebb mint ötödét töltötték munkával. Ez az arány egyébként évek óta kicsi, ami nem is meglepő az alacsony munkanélküliség fényében.

A relatív jövedelmi szegénység szintén lényegében stagnált: az érintettek aránya 14,0 százalékról 14,2 százalékra nőtt. Ebbe a csoportba azok tartoznak, akiknek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem éri el az országos mediánjövedelem 60 százalékát. Ez a mutató tehát nem közvetlenül a nélkülözést, hanem a társadalom többi tagjához viszonyított jövedelmi lemaradást méri.

A relatív jövedelmi szegénységre vonatkozó KSH-közlésekkel kapcsolatban korábban súlyos aggályokat fogalmaztak meg a téma kutatói. A statisztika alapjául szolgáló adatokban ugyanis olyan súlyos anomáliák voltak, mint például az, hogy a háztartások 11-30 százaléka nem fizette, hanem kapta az adót az egyes években 2014 és 2021 közt – ez nyilván nem felel meg a valóságnak. A hivatal később felülvizsgálta legalább a 2018 utáni időszakot, így az ilyen jellegű problémákat ott korrigálta. Helyette azonban más gondok ütötték fel a fejüket: 2019-ben például minden ötödik alkalmazásban álló személynek 8000 forint vagy az alatti havi keresete volt a KSH adatbázisa szerint. A revízió után felbukkanó furcsaságokra a hivatal azóta sem reagált, így ezen mutató alakulását érdemes kritikával kezelni.

A három részmutató alakulása alapján az összesített szegénységi kockázat évtizedes mélypontja elsősorban nem a jövedelmi különbségek mérséklődésére vagy a foglalkoztatás további bővülésére vezethető vissza, hanem inkább az áll mögötte, hogy

kevesebben szorulnak rá alapvető javak és szolgáltatások nélkülözésére.

A gyermekes háztartások helyzete javult, a romáké tovább romlott

Az országos javulás azonban nem egyformán érintette a különböző társadalmi csoportokat. A gyermekes háztartásokban élők szegénységi kockázata 2024 és 2025 között 21,4 százalékról 19 százalékra csökkent, a gyermektelen háztartásokban élőké változatlanul 17,4 százalék maradt.

A gyermekes családokon belül is jelentősek a különbségek. A két felnőttből és egy gyermekből álló háztartásokban az érintettek aránya 17 százalékról 11,7 százalékra mérséklődött, a kétgyermekes családoknál pedig 11,9 százalékról 10,6 százalékra csökkent. Az egyszülős háztartásokban szintén javult a helyzet, de a szegénységi kockázat továbbra is kiemelkedően magas, 34,1 százalékos.

Ezzel szemben a három vagy több gyermeket nevelő, két felnőttből álló háztartásokban romlott a helyzet: az érintettek aránya 26,9 százalékról 32,3 százalékra emelkedett. Vagyis bár összességében csökkent a gyermekes családok szegénységi kockázata, a nagycsaládosok továbbra is különösen sérülékeny helyzetben vannak.

A legelkeserítőbb helyzetben a vizsgált csoportok közül a roma népesség adataiban van. Noha országosan csökkent a szegénységnek kitettek aránya, a romák körében 64,5 százalékról 71,1 százalékra emelkedett az AROPE-mutató értéke. Ez 6,6 százalékpontos növekedés egyetlen év alatt, és azt jelenti, hogy

tízből hét roma ember érintett a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés legalább egyik dimenziójában.

A roma lakosság helyzete az egyes részmutatókban is mérföldekkel kedvezőtlenebb az országos átlagnál. A relatív jövedelmi szegénységben élők aránya 52,4 százalékról 54,5 százalékra nőtt, miközben a súlyos anyagi és szociális deprivációban érintetteké 40,1 százalékról 37,7 százalékra csökkent. Utóbbi javulás ellenére az anyagi nélkülözés továbbra is több mint ötször akkora arányban érinti a romákat, mint a teljes magyar népességet.

Az évtizedes mélypont tehát mindenképp pozitív fejlemény, de a kedvezőbb országos mutató mögött továbbra is 1,7 millió érintett ember áll, és a romák, valamint a nagycsaládosok körében még nőtt is a szegénység kockázata. Mindez fontos információval szolgálhatna a döntéshozók számára arról, hogy mely társadalmi csoportoknak lenne leginkább szükségük célzott segítségre – feltéve persze, hogy a statisztika kellően megbízható képet ad a valóságról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images