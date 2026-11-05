Ez így nem mehet tovább, új növekedési motor kell Közép-Európának – Látszik az út, csak el kell indulni rajta

Az elmúlt évtizedekben a közép-európai országok gazdaságpolitikája jórészt azon alapult, hogy minél több külföldi működőtőkét vonzzanak be. Ez a modell azonban – főleg a rendelkezésre álló munkaerő hiánya miatt – mostanra kifulladt, ezért új növekedési forrás után kell nézni – emeli ki friss elemzésében az ING Bank. A pénzintézet szakértői szerint ez az új modell meg is lenne: minél több nemzetközileg is versenyképes helyi céget kellene létrehozni, vagyis a tőkevonzás után a tőke kifektetése felé kellene fordulni. Ebben azonban egyelőre komoly lemaradásban vagyunk, bár egyre több régiós vállalkozás igyekszik terjeszkedni, hiányzik ennek állami ösztönzése, illetve más területen is vannak hiányosságok.

Kifulladt a régió növekedési motorja – Merre tovább?

A rendszerváltozás óta eltelt bő harminc évben Közép-Európa komoly sikereket ért el a külföldi működőtőke (FDI) vonzásában, ez alapozta meg a régió gazdasági és fejlettségi felzárkózását Nyugat-Európához – hangsúlyozza friss elemzésében az ING Bank. Ez a törekvés a gazdaságpolitikában is megjelent, kiemelt cél volt, hogy a külföldi beruházásokkal élénkítsék az exportot.

Ez a növekedési motor azonban mostanra kifulladt, jórészt azért, mert kimerültek a régió olcsó munkaerő-tartalékai – hangsúlyozzák az elemzésben.

A bank szakemberei már azt is látják, mi lehetne a régiónk következő gazdasági modellje: erősíteni kellene a hazai vállalkozások külföldi terjeszkedését, a megtermelt tőke kifektetését. Ebben Csehország áll a legjobban, Lengyelország és Románia viszont jelentősen lemaradtak, de minden közép-európai országban van tere a fejlődésnek.

Az elmúlt három évtized külföldi beruházásai után rendelkezésre áll a technológia és a tudás a régióban – hangsúlyozta Michal Rubaszek, az ING lengyel vezető közgazdásza. A következő lépés a kifektetés lenne, amivel a helyi cégek új fogyasztókhoz, technológiákhoz, márkákhoz és kapacitásokhoz férhetnének hozzá. Ez pedig új növekedési motort adhatna Közép-Európának, amivel újra lendületet kaphatna a régió felzárkózása.

Rubaszek kiemelte, hogy a közgazdaságtanban az úgynevezett beruházási pálya alapján öt fejlettségi lépcsőt különböztetnek meg:

Az alacsony jövedelmű országokban a külföldi tőkebeáramlás és a kifektetés is elmarad a lehetőségektől. A fejlődő országok vonzó célpontjai a multinacionális cégeknek, gazdaságpolitikai eszközökkel támogatják az FDI-beáramlást, viszont a kifektetés továbbra is visszafogott. A közepes jövedelmű országokban a vállalatoknak már megvan a technológiai és cégvezetési kompetenciájuk ahhoz, hogy külföldi terjeszkedésben gondolkodjanak. A gazdaságpolitika ugyanakkor továbbra is az exportot és a külföldi beruházásokat támogatja, miközben a kifektetés lassan kezd el növekedni. A közepes jövedelmű országok magasabb fejlettségi szintje egyre több versenyképes belföldi céget termelnek ki, melyek képesek lehetnek multikká válni, amit a kormányzat is nyíltan támogat. A külföldi tőkebeáramlás magas szinten stabilizálódik, miközben a kifektetés növekedésnek indul, így a nettó pozíció javul. Az utolsó lépcsőfok a fejlett országok szintjének elérése, ami már erőteljes kifektetéssel is jár. A kormányzat itt már nem játszik jelentős szerepet a tőkevonzásban vagy a kifektetés ösztönzésében, mindkettő magas szinten stabilizálódik.

Rubaszek szerint a közép-európai régió is ezen az átalakulási folyamaton megy át, de jelenleg még mindig gazdasági súlyánál kisebb mértékben fektet be külföldön. Ebből a szempontból Csehország jár az élen, de Lengyelország és Románia kifektetési potenciálja jelentősen elmarad a két nagy régiós ország gazdasági súlyától. Az elemző szerint ez a lemaradás nem a terjeszkedésre alkalmas cégek alacsony számával magyarázható, ma már nagy számban vannak olyan méretű cégek, melyeknek logikus lenne a külföldi piacszerzés, azonban

a tőke, a technológia és a menedzsmentképességek hiánya még nem teszik ezt lehetővé.

Az ING alábbi grafikonján jól látszik, hogy a kilencvenes évektől hogyan fejlődtek a régió országai, a külföldi működőtőke-befektetések állománya fokozatosan emelkedett, a kifektetés (ODI) viszont még mindig alacsony szinten van. A magyar adat kapcsán a szakértők hozzáteszik, hogy azt jelentősen torzítják az úgynevezett speciális célú (jellemzően külföldi tulajdonú, nagy átfolyó tőkáramlással rendelkező) vállalkozások, melyek nélkül a GDP 5%-a alatt lenne a kifektetés.

A külföldi működőtőke (FDI) és a kifektetés (ODI) alakulása 1995 óta a GDP arányában. Forrás: ING Bank

A gazdaságpolitikában is váltásra lenne szükség

Az ING szakembere szerint a fentiek miatt nem csak a vállalkozásoknak kell erősebben törekedni a nemzetközi terjeszkedésre, hanem a gazdaságpolitikában is fordulatra van szükség, hogy támogassa ezt. Az elmúlt évtizedekben a régió kormányai elsősorban arra koncentráltak, hogy minél több külföldi működőtőkét vonzzanak az országukba és segítsék a nemzeti vállalatok exportját. Ennek kellene megváltoznia, ami persze nem azt jelenti, hogy az államnak kell közvetlenül támogatni a kifektetéseket és tőkét biztosítani a nemzetközi terjeszkedéshez. A legfontosabb az lenne, hogy lebontsák a folyamat előtt tornyosuló bürokratikus akadályokat, átadni fontos piaci ismereteket, biztosítanak kockázatmegosztást a finanszírozásban, a szabályozással támogassák a cégeket és gazdaságdiplomáciai vonalon segítsék elő a kifektetést.

Általánosságban a cégek, nem pedig a kormányok vezérlik ezt az átalakulást, a gazdaságpolitika csak megkönnyítheti

- olvasható az elemzésben.

A bank elemzése hangsúlyozza, hogy a gazdaságpolitika esetleges fordulata nem jelenti azt, hogy teljes egészében fel kell adni az eddigi modellt, de

az eddigi működőtőke-vonzás mellett fel kellene építeni egy saját multinacionális vállalati szektort.

Ennek jelentős haszna lenne a közép-európai vállalatok számára, hiszen a belső piac még Lengyelországban és Romániában is viszonylag kicsi a teljes globális piachoz képest. Ez pedig a további növekedés gátja lehet. A nemzetközi terjeszkedés a tapasztalatok alapján javítja a cégek hatékonyságát, hiszen a fix költségeket nagyobb ügyfélbázisra tudják szétosztani. Emellett az anyaország gazdaságára is pozitív hatással van, mivel olyan technológiákhoz, márkákhoz, cégvezetési gyakorlathoz és stratégiai eszközökhöz juthatnak hozzá, melyeket a belső piacon nem tudnának elérni. Ráadásul a külföldön megtermelt profit hozzájárul a nemzeti jövedelemhez és függetleníti a vállalatokat a hazai makrogazdasági viszonyoktól, vagyis diverzifikálja a működésüket. Az ING szerint

ezek az előnyök különösen jelentősek lehetnek a kis, nyitott közép-európai gazdaságok számára.

Az előnyök mellett persze vannak potenciális hátrányok is, hiszen a külföldi terjeszkedés után a cégek könnyen áthelyezhetik termelésüket és beruházásaikat is a célországokba, főleg akkor, ha alacsonyabbak a termelési költségek. A vállalatok számára pedig az ismeretlen piacra való belépés szabályozói, politikai és árfolyamkockázatot is jelenthet.

A magyar gyakorlat kapcsán az elemzés hangsúlyozza, hogy a Külügyminisztérium alá tartozó Nemzeti Exportösztönzési Ügynökség (HEPA) igyekszik segíteni a cégek külföldi piacra lépését. Az állami szervezet igyekszik átvenni a vállalkozások fix költségeinek egy részét, emellett piaci tanácsadással segíti a cégeket. Mellette az EXIM a finanszírozásban segít garanciaprogramokon keresztül. Ugyanakkor a jelenlegi rendszer elsősorban az exportösztönzésre koncentrál a kifektetés helyett.

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