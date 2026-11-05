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Gundalf-ügy: kémkedés és hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak
Gazdaság

Gundalf-ügy: kémkedés és hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak

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Az ügyészség november 4-én elkülönítette a Gundalf-ügy egyik ágát, és átadta a Nemzeti Nyomozó Irodának (NNI). Egy határozatból most derült ki, hogy a Tisza Párt ellen irányuló feltételezett titkosszolgálati akció ügyében kémkedés és hivatali visszaélés gyanúja miatt is folyik eljárás – tudta meg a Kontroll.

A Gundalf-ügy a választások előtt, márciusban került nyilvánosságra, miszerint az NNI 2025 júliusában gyermekpornográfia gyanúja miatt tartott házkutatást két, a Tisza Párthoz köthető informatikusnál, köztük az interneten Gundalf néven ismert Hrabóczki Dánielnél. A lefoglalt eszközökön a beszámolók szerint nem találtak ilyen tartalmat. Szabó Bence, az NNI korábbi nyomozója szerint a házkutatásokra titkosszolgálati nyomásra került sor, és egy csoport arra készülhetett, hogy a választások előtt átvegye az irányítást a Tisza informatikai rendszerei felett, majd megbénítsa azokat.

A Kontroll szerint az elkülönített ügyben bűnszövetségben elkövetett kémkedés, hivatali visszaélés, jogosulatlan titkos információgyűjtés és tiltott adatszerzés gyanúja szerepel a határozatban.

Ebben az ügyben feljelentést Jámbor András, ifj. Tényi István és a Transparency International Magyarország jogi igazgatója tett.

Jámbor szerint a nyilvánosságra került információkból eddig nem lehetett tudni arról, hogy történtek-e érdemi nyomozati lépések. Úgy értelmezi az ügy elkülönítését, hogy az érdemi vizsgálat most indulhat el.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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