Ha ezt a Fed elnöke meglátja, repesni fog az örömtől

Vártnál jóval erősebb termelékenységi adat érkezett az Egyesült Államokból, ahol a munkaerő termelékenysége a harmadik negyedévben évesítve 3,6 százalékkal nőtt. Ez meghaladta a 2,8 százalékos várakozást és az előző negyedév 2,1 százalékos eredményét is, miközben a munkaerőköltség 0,7 százalékkal csökkent. Az új munkanélküli segélykérelmek száma továbbra is nagyon alacsony, a héten 189 ezer volt. A feszes munkaerőpiac tehát nem okoz inflációs nyomást, így az adatok az olajár csökkenésével együtt arra utalnak, hogy az amerikai jegybank decemberben talán nem emel kamatot. A döntésig azonban még két munkaerőpiaci és egy inflációs adat is megjelenik.

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Az amerikai gazdaságban a harmadik negyedévben évesített negyedéves alapon a munkaerő termelékenysége 3,6%-kal emelkedett, meghaladva a várakozásokat (2,8%) és az előző negyedéves eredményt is (2,1%). A munkaerőköltség pedig 0,7%-kal csökkent, miközben a várakozás 0,6% volt.

Eközben a heti frekvencián új munkanélküli segélykérelmek száma továbbra is nagyon alacsony, ezen a héten 189 ezer fő volt.

Összességében a munkaerőpiac feszes, de a munkaerőpiac oldaláról nem érkezik inflációs nyomás, sőt inkább dezinflációs hatásokról beszélhetünk. Eközben viszont a termelékenység gyorsulása kedvező hír, de még korai megmondani, hogy ebből mennyi a mesterséges intelligencia hatása.

Monetáris politikai oldalról ezek az adatok az elmúlt napok olajáresésével együtt afelé mutatnak, hogy decemberben talán nem fog kamatot emelni az amerikai jegybank.

Persze addig még érkezik kettő munkaerőpiaci és egy inflációs adat is.

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