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Ha ezt a Fed elnöke meglátja, repesni fog az örömtől
Gazdaság

Ha ezt a Fed elnöke meglátja, repesni fog az örömtől

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Vártnál jóval erősebb termelékenységi adat érkezett az Egyesült Államokból, ahol a munkaerő termelékenysége a harmadik negyedévben évesítve 3,6 százalékkal nőtt. Ez meghaladta a 2,8 százalékos várakozást és az előző negyedév 2,1 százalékos eredményét is, miközben a munkaerőköltség 0,7 százalékkal csökkent. Az új munkanélküli segélykérelmek száma továbbra is nagyon alacsony, a héten 189 ezer volt. A feszes munkaerőpiac tehát nem okoz inflációs nyomást, így az adatok az olajár csökkenésével együtt arra utalnak, hogy az amerikai jegybank decemberben talán nem emel kamatot. A döntésig azonban még két munkaerőpiaci és egy inflációs adat is megjelenik.
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Az amerikai gazdaságban a harmadik negyedévben évesített negyedéves alapon a munkaerő termelékenysége 3,6%-kal emelkedett, meghaladva a várakozásokat (2,8%) és az előző negyedéves eredményt is (2,1%). A munkaerőköltség pedig 0,7%-kal csökkent, miközben a várakozás 0,6% volt.

Eközben a heti frekvencián új munkanélküli segélykérelmek száma továbbra is nagyon alacsony, ezen a héten 189 ezer fő volt.

Összességében a munkaerőpiac feszes, de a munkaerőpiac oldaláról nem érkezik inflációs nyomás, sőt inkább dezinflációs hatásokról beszélhetünk. Eközben viszont a termelékenység gyorsulása kedvező hír, de még korai megmondani, hogy ebből mennyi a mesterséges intelligencia hatása.

Monetáris politikai oldalról ezek az adatok az elmúlt napok olajáresésével együtt afelé mutatnak, hogy decemberben talán nem fog kamatot emelni az amerikai jegybank.

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Persze addig még érkezik kettő munkaerőpiaci és egy inflációs adat is.

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