7 balatonnyi víz hiányzik a talajból, ez drámai mértékben jelzi a hazai vízgazdálkodás előtt álló kihívások súlyát
- emelte ki Gajdos Facebook posztjában.
A rendezvényen arról beszél, hogy
az elkészült Országos Vízmegtartási Koncepció és Akcióterv 600 oldalas dokumentumként a hazai vízgazdálkodás meghatározó alapművének készül.
A dokumentumot Gajdos László a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Víz Magyarországon: készletek, kockázatok, döntések című rendezvényén ismertette.
Elmondta, hogy a stratégia hosszú távú irányt mutat, megteremti a nagyléptékű beavatkozások feltételeit, meghatározza az ősszel indítható projekteket, valamint célként tűzi ki a korábbi Vízügyi Tudományos Kutató Intézethez (Vituki) hasonló önálló szakmai intézmény felállítását.
Kiemelte, hogy a célok megvalósításához az elkövetkező években 221 milliárd forintot fordítanak vízügyi beruházásokra. A vízmegtartási program keretében többek között: csatornákat és zsilipeket állítanak helyre, fejlesztik a víz tájban tartását, és elősegítik a víz helyben történő hasznosítását.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Évtizedes mélypontra csökkent a szegénység Magyarországon, de még mindig 1,7 millió embert veszélyeztet
Nem minden csoport életszínvonala ugyanúgy változott a friss KSH-számok szerint.
Kiszivárgott: titokban felfegyverzi Iránt a világ egyik legerősebb országa - Rakétaindítókat vásárolt Teherán
90 darab APU-L rendszert kapnak.
Elszálltak a költségek Magyarországon: lezárják a többmilliárdos szociális bérlakásprogramot
Az előre nem látható gazdasági és gyakorlati nehézségeket okolják.
Hét Balatonnyi víz hiányzik a magyar talajból: megszületett a kormány terve, hogyan orvosolja
Újabb részleteket közölt Gajdos László.
Lemondott Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora
A Szenátus ülésén jelentette be.
Példátlan zavart okozott az Egyesült Államok történelmi küldetése: a GPS-rendszerekre is hatást gyakorolhatott
Lyukat ütött az ionoszférába a rakéta.
Fontos engedélyt kapott a Mol - egyre közelebb lehet az évtized olajügylete!
Itt az OFAC engedélye.
Bocsánatot kért Magyar Péter
Lezsák Sándortól.
Short Emberiség Long Anthropic
Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b
A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115 milliárd dollárra értékelik a befektetők. Ezzel a magyar piacon a negyedik legérték
A mezőny végére estünk autózásban, szellemautókkal is előznek minket
Harminc éve Magyarország még a régió egyik legjobban motorizált országa volt, mára azonban szinte minden szomszédunk lehagyott minket. A BB tengely tizenegy országában három évtized... The pos
9000 milliárd dollárnyi kockázat - Az AI-forradalom megtérülése
Becslések szerint az Egyesült Államokban 2025 és 2032 között közel 9000 milliárd dollárnyi AI-infrastruktúrához kapcsolódó beruházás valósulhat meg. Ez a gazdaság méretéhez viszonyítva
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
Miért nem tart Trump a félidős választásoktól?
Az amerikai politika egyik legérdekesebb ellentmondása, hogy miközben Donald Trump továbbra is dominálja a hazai és nemzetközi politikai színteret, ellenfelei képtelenek egyértelmű alternatívá
Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt A Wekerle Plusz első bejelentése után sok kérdés maradt megválaszolatlanul, a ne
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Elsöpörték Trumpot: merre indulnak innen a tőzsdék?
Mit üzen a Wall Streetnek a választási kék cunami?
Végigsöpört Amerikán a kék hullám: mennyi ereje maradt Trumpnak?
A piacokon is sok izgalom várható.
Ez a mai amerikai választás igazi tétje: miről szól valójában a félidős szavazás?
A keddi Checklistben elmagyarázzuk, miért is fontos a midterm.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.