Hét Balatonnyi víz hiányzik a magyar talajból: megszületett a kormány terve, hogyan orvosolja

Elkészült az Országos Vízmegtartási Koncepció és Akcióterv, amely mintegy hatszáz oldalon határozza meg a magyarországi vízgazdálkodás jövőbeli feladatait - közölte az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián.

7 balatonnyi víz hiányzik a talajból, ez drámai mértékben jelzi a hazai vízgazdálkodás előtt álló kihívások súlyát

- emelte ki Gajdos Facebook posztjában.

A rendezvényen arról beszél, hogy

az elkészült Országos Vízmegtartási Koncepció és Akcióterv 600 oldalas dokumentumként a hazai vízgazdálkodás meghatározó alapművének készül.

A dokumentumot Gajdos László a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Víz Magyarországon: készletek, kockázatok, döntések című rendezvényén ismertette.

Elmondta, hogy a stratégia hosszú távú irányt mutat, megteremti a nagyléptékű beavatkozások feltételeit, meghatározza az ősszel indítható projekteket, valamint célként tűzi ki a korábbi Vízügyi Tudományos Kutató Intézethez (Vituki) hasonló önálló szakmai intézmény felállítását.

Kiemelte, hogy a célok megvalósításához az elkövetkező években 221 milliárd forintot fordítanak vízügyi beruházásokra. A vízmegtartási program keretében többek között: csatornákat és zsilipeket állítanak helyre, fejlesztik a víz tájban tartását, és elősegítik a víz helyben történő hasznosítását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images