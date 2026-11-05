7°C derült
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 48
240 147
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Holtan találták a befolyásos német politikust: azonnal vizsgálatot indított a rendőrség Hubert Aiwanger halála miatt
Gazdaság

Holtan találták a befolyásos német politikust: azonnal vizsgálatot indított a rendőrség Hubert Aiwanger halála miatt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Holtan találták egy berlini szállodában Hubert Aiwanger bajor gazdasági minisztert és miniszterelnök-helyettest. A jobboldali populista Szabad Választók (Freie Wähler) párt 55 éves elnökének halálát a német főváros ügyészsége és a rendőrség vizsgálja - számolt be a Deutsche Welle.

A politikus holttestére szerda este bukkantak rá a Berlin-Mitte kerületben, a Friedrichstrassén található Neuer Fritz Hotelben. A berlini hatóságok azonnal nyomozást indítottak a halál pontos okának és körülményeinek tisztázására, valamint az idegenkezűség kizárására.

A német sajtó, köztük a Bild és a dpa hírügynökség beszámolói szerint Aiwanger szerdán már rosszul érezte magát.

Eredetileg beszédet mondott volna pártja új berlini irodájának megnyitóján, ám a programot egészségügyi okokra hivatkozva lemondta.

Markus Söder bajor miniszterelnök, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke mély megdöbbenésének adott hangot helyettese elvesztése miatt. Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében tragédiának nevezte a politikus hirtelen halálát, és részvétét fejezte ki Aiwanger családjának.

Még több Gazdaság

Veszélyben a Fertő tó, rekordalacsony a vízszint

Tisza-kormány: egyre nagyobb port kavarnak az ügynökakták, új vezető a légi közlekedés élén

Új vezető veszi át a magyar légi közlekedés irányítását

Az alsó-bajorországi születésű Aiwanger 2008-ban jutott be a bajor tartományi parlamentbe a Szabad Választók színeiben, ahol a párt frakcióvezetője lett. Politikusi pályafutása 2018-ban érkezett új szakaszba, amikor pártja koalícióra lépett a Bajorországot irányító CSU-val, ő pedig megkapta a gazdasági miniszteri és a miniszterelnök-helyettesi posztot. Bár harcias politikai stílusával a Szabad Választók legismertebb arcává vált egész Németországban, a tartományi sikereket nem tudta országos szintre emelni, így pártja sosem jutott be a szövetségi parlamentbe, a Bundestagba.

Kapcsolódó cikkünk

Közel a politikai földindulás: a németek szerint nem húzza ki végig Merz

Összeálltak Putyin erői Európa legerősebb hatalmában – Nagy ütést kapott a kormány, sikerülhet áttörni a tűzfalat?

Kimondta a német miniszter: ez már több mint hidegháború

Címlapkép forrása: Johannes Simon/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Bejelentették: lezárják az iráni háborút - Fellélegezhet Amerika
Balog Zoltán többé nem püspök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility