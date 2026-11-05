Holtan találták a befolyásos német politikust: azonnal vizsgálatot indított a rendőrség Hubert Aiwanger halála miatt

A politikus holttestére szerda este bukkantak rá a Berlin-Mitte kerületben, a Friedrichstrassén található Neuer Fritz Hotelben. A berlini hatóságok azonnal nyomozást indítottak a halál pontos okának és körülményeinek tisztázására, valamint az idegenkezűség kizárására.

A német sajtó, köztük a Bild és a dpa hírügynökség beszámolói szerint Aiwanger szerdán már rosszul érezte magát.

Eredetileg beszédet mondott volna pártja új berlini irodájának megnyitóján, ám a programot egészségügyi okokra hivatkozva lemondta.

Markus Söder bajor miniszterelnök, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke mély megdöbbenésének adott hangot helyettese elvesztése miatt. Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében tragédiának nevezte a politikus hirtelen halálát, és részvétét fejezte ki Aiwanger családjának.

Az alsó-bajorországi születésű Aiwanger 2008-ban jutott be a bajor tartományi parlamentbe a Szabad Választók színeiben, ahol a párt frakcióvezetője lett. Politikusi pályafutása 2018-ban érkezett új szakaszba, amikor pártja koalícióra lépett a Bajorországot irányító CSU-val, ő pedig megkapta a gazdasági miniszteri és a miniszterelnök-helyettesi posztot. Bár harcias politikai stílusával a Szabad Választók legismertebb arcává vált egész Németországban, a tartományi sikereket nem tudta országos szintre emelni, így pártja sosem jutott be a szövetségi parlamentbe, a Bundestagba.

Címlapkép forrása: Johannes Simon/Getty Images