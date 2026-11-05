Itt az új szezonrekord Magyarországon - Mutatjuk, hol kell felkészülni a fagyos időkre

A jelentős lehűlést az előző napi felhőzetcsökkenés és a szél mérséklődése idézte elő, amelyek következtében az ilyenkor szokásosnál is hidegebb volt a reggel. A HungaroMet tájékoztatása szerint

a hőmérséklet-csökkenés új őszi rekordot eredményezett, ugyanis az idén ősszel még soha nem mértünk -7,1 fokot.

A most beállított negatív rekord várhatóan csak átmeneti lesz, az előrejelzések alapján ugyanis úgy néz ki, hogy a következő éjszakákon még hidegebb lehet – olvasható a meteorológiai szolgálat posztjában. Hozzátették, hogy a délnyugati tájakon még felhős maradt az ég, így azokon a területeken enyhébb volt az éjszaka.

A csatolt videón jól látható, hogy hol vannak a leghidegebb pontok Magyarországon:

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio