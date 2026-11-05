JÉGER és aszály – szép csendben közzétették a minisztériumi jelentést

Sok elmélet terjedt róla a nyáron, rengeteg követelték is a leállítását, de nem a JÉGER okozta az elmúlt évek aszályait, és az adatok azt sem igazolják, hogy a rendszer 10 százaléknál jobban mérsékelné a jégkárokat – állapította a Magyar Tudományos Akadémia friss jelentése. Az MTA szerint a radarmérések alapján a zivatarok jégveszélyessége sem csökkent érdemben a rendszer 2018-as bevezetése óta. Az akadémiai munkacsoport ezért szigorúbb szabályozást javasol, amely előzetes hatástanulmányhoz és engedélyhez kötné az új időjárás-módosító rendszerek működését.

A JÉGER nem felelős az elmúlt évek aszályaiért, és a rendelkezésre álló adatok a jégkárok 10 százalékot meghaladó mérséklését sem igazolják

– erre jutott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) az agrártárca által csütörtökön közzétett jelentésben.

2026 nyarán, a rendkívüli aszály idején összeesküvés-elméletek terjedtek arról, hogy a jégkármérséklő rendszer miatt nem esik az eső. A vita nyomán indult vizsgálatról Bóna Szabolcs agrárminiszter a Portfolio Alapvetés podcastjának adott interjúban azt mondta, azt kell megvizsgálni, hogy a rendszer valóban képes-e mérsékelni a jégesőt és az általa okozott károkat.

Magyarországon 2026 nyarán átlagosan mindössze 74,1 milliméter csapadék hullott, közel 30 milliméterrel kevesebb, mint a korábbi rekordot tartó 1952-es nyáron. Az ország területének csaknem 60 százalékán ez volt a legszárazabb nyár a vizsgált adatsorban.

A felszíni és műholdas mérések szerint az aszály Európa nagy részét sújtotta, az MTA pedig nem talált bizonyítékot arra, hogy a JÉGER érdemben módosítaná az eső mennyiségét vagy területi eloszlását.

A 2018-ban elindított országos hálózatot 986 talajgenerátorral építették ki, a berendezések ezüst-jodid-részecskéket juttatnak a levegőbe. A módszer célja, hogy a zivatarfelhőben több apró jégszem képződjön, amelyek könnyebben elolvadnak, mielőtt földet érnek. Viszont maga a JÉGER nem hibátlan: egy dél-dunántúli modellszámítás szerint azonban a kibocsátott részecskéknek legfeljebb a tizede jut be a zivatarfelhőbe, egyes esetekben pedig csak 1–2 százaléka.

A 2014 és 2026 közötti radarmérések alapján a zivatarok jégveszélyessége érdemben nem csökkent a rendszer bevezetése után.

A jégkárok alakulását önmagában nehéz a JÉGER-nek tulajdonítani, mert a jégeső gyakorisága évről évre és területenként is erősen változik. Az akadémiai jelentés szerint a talajgenerátoros módszer jégesőre gyakorolt hatását eddig olyan kísérletben sem vizsgálták, amelyben véletlenszerűen választják ki, mely zivataroknál avatkoznak be.

A 2020-ban öt település körzetében, száz helyszínen vett talajmintában az ezüst koncentrációja mindenütt a mérési módszer kimutatási határa alatt maradt. Az MTA a jövőben a talaj felső 5–10 centiméteréből venne mintát, mert az ezüst elsősorban a felszín közelében halmozódhat fel, amit a vastagabb rétegekből vett minták alulbecsülhetnek.

Az akadémiai munkacsoport kötelező bejelentést javasol a már működő időjárás-módosító rendszereknél.

Az új rendszerek üzemeltetését előzetes hatástanulmányhoz és engedélyhez kötné, az engedélyezés során pedig ellenőriznék, hogy az alkalmazott módszer tudományosan megalapozott-e.

Címlapkép: Sütõ Gábor, az országos jégkármérséklő rendszer egyik talajgenerátorának üzemben tartója nézi működés közben a szerkezetet a Baranya megyei Garén 2018. május 7-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Sóki Tamás