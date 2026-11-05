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Két beruházásról döntött a kormány, Vitézy ismertette a részleteket
Gazdaság

Két beruházásról döntött a kormány, Vitézy ismertette a részleteket

Portfolio
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A gyömrői Fekete István Általános Iskola új épületének megvalósításáról és a 442-es főút fejlesztésének előkészítéséről számolt be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az iskolára 10,65 milliárd forintot biztosít a kormány, az útberuházásnál egyelőre a tervezés és az engedélyezéshez szükséges vizsgálatok következnek.

Gyömrőn a Kossuth Ferenc utcai elhasználódott épületek helyén egy közel 6500 négyzetméteres, 24 tantermes iskola épül, szaktantermekkel, csoportszobákkal és három részre osztható tornateremmel. A beruházás a kapcsolódó utak, járdák, parkolók és közművek kialakítását is tartalmazza. A miniszter közlése szerint a tervezést és a kivitelezést a közbeszerzésen nyertes BUILD IT Mérnökiroda Zrt. végzi.

A minszter egy másik beruházást is bejelentett:

  • A Szolnok és Kunszentmárton közötti 442-es főúton mintegy 39,5 kilométernyi burkolat megerősítését, valamint
  • Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfű és Tiszaföldvár térségében összesen körülbelül 20 kilométernyi elkerülő út tervezését készítik elő

A tervezési szerződés novemberben lép hatályba, ezt követően a tanulmányok, környezeti vizsgálatok és engedélyezési dokumentációk elkészítése következik.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Derencsényi István

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