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Kiderült: bővülhet Matolcsy György gyanúsítási listája, csak zárt ülésen hajlandó beszélni a volt jegybankelnök
Gazdaság

Kiderült: bővülhet Matolcsy György gyanúsítási listája, csak zárt ülésen hajlandó beszélni a volt jegybankelnök

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Csütörtök délután tartja következő ülését az MNB Működésével Kapcsolatos Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság a parlamentben. A testület még a letartóztatása előtt beidézte Matolcsy György korábbi jegybankelnököt és Varga Mihályt, az MNB jelenlegi vezetőjét. Az előzetes letartóztatásban lévő Matolcsyt ma biztos nem hallgatja meg a bizottság, a védője viszont a hírek szerint beszámol az álláspontjáról, második napirendi pontként pedig Varga Mihály személyesen beszél a képviselők előtt.
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Most dől el, meghallgatják-e Matolcsyt

Elsőként tehát arról fog tárgyalni a bizottság, hogy meghallgassák-e Matolcsy Györgyöt a távolból vagy a bv-intézetben személyesen. Ezzel kapcsolatban most a bizottsági tagok szólalnak fel.

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A nyomozást nem veszélyeztetné Matolcsy megjelenése

Az idézésnek megfelelően továbbra is fontosnak tartottam Matolcsy György személyes meghallgatását, ezért a Központi Nyomozó Főügyészségtől kértem tájékoztatást arról, hogy ez megoldható-e. A főügyész helyettese tájékoztatásul közölte, hogy

a gyanúsított bizottsági meghallgatása a nyomozás eredményességét nem veszélyezteti, de a gyanúsított a meghallgatáson nem kíván részt venni.

Előállítására nincs törvényes alap, a bizottsági meghallgatás ugyanis nem tartozik ebbe a körbe. Ezért a büntetésvégrehajtási intézethez kell a bizottságnak fordulnia, hogy a távolból történő meghallgatás megvalósítható-e.

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A bizottság elnöke megsértette az ártatlanság vélelmét?

Bátky Pál aggályosnak tartja, hogy Csőszi Attila bizottsági elnök korábban "a történelem legnagyobb bankrablásának" nevezte az MNB működését, szerint ez sérti az ártatlanság vélelmét.

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Csak zárt ülésen szólalna meg Matolcsy

Egy letartóztatott, még el nem ítélt személy nyilvános, zártláncú hálózaton közvetített, sajtónyilvános meghallgatása hátrányos, illetve az emberi méltóságot és az ártatlanság vélelmét sérti - érvel a volt jegybankelnök védője. Hozzáteszi:

amennyiben mégis igényt tartanak a meghallgatásra, arra zárt ülést rendeljenek el, közvetítés és a sajtó tudósítása nélkül.

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Bővülhet a gyanú Matolcsy ellen

Bátky Pál, a volt jegybankelnök védője tájékoztatta a bizottságot, hogy gyanúsítottként hallgatták ki ügyfelét, majd elrendelték letartóztatását, így jelenleg büntetésvégrehajtási intézetben van. A nyomozási bíró szóbali indoklásában kifejtette, hogy

a gyanúsítás bővítése várható, ezért is indokolt az előzetes letartóztatás.

Matolcsy a hallgatás jogával élve teljes mértékben megtagadja a nyilatkozattételt, sem szóbeli, sem írásbeli nyilatkozatot nem kíván tenni, illetve kérdésekre nem kíván válaszolni - folytatódik Bátky Pál tájékoztatása, amit Csőszi olvas fel.

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Matolcsy eljött volna

A sajtóból már értesülhettek arról, hogy a jegybank volt elnökét őrizetbe vették, majd letartóztatták - mondja Csőszi Attila, a bizottság elnöke. Elmondása szerint október közepén Matolcsy György jelezte, hogy részt kíván venni a mai ülésen ügyvédjével együtt.

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Hamarosan megszólal Matolcsy György ügyvédje és Varga Mihály az MNB-botrányról

Október 21-én vette őrizetbe a rendőrség Matolcsy Györgyöt, aki 2013 és 2025 között az MNB elnöke volt. A hatóságok jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják, a bíróság 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte.

Az MNB működésével kapcsolatos parlamenti vizsgálóbizottság még október első felében idézte be Matolcsyt és utódát, Varga Mihályt a következő ülésére. A letartóztatást követően először arról volt szó, hogy az ülésre továbbra is várják a volt jegybankelnököt, azonban az ügyészség szerint ennek jogszabályi feltételei nem állnak fenn, legfeljebb videón hallgathatják meg a fogdából.

A csütörtöki ülésen erre biztosan nem kerül sor, a hivatalos meghívóban az alábbi napirendi pontok szerepelnek:

  1. Dr. Matolcsy György Huba vizsgálóbizottság előtti megjelenésével kapcsolatos tájékoztatás
  2. Varga Mihály volt nemzetgazdasági miniszter meghallgatása (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 25. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés b) és c) pontja alapján)
  3. Javaslattétel és lehetőség szerint döntés a meghallgatandó személyek harmadik köréről
  4. Egyebek

A hírek szerint az első napirendi pontként

Matolcsy ügyvédje ismertetheti az aktuális fejleményeket,

majd ezt követően számolhat be Varga Mihály a jegybankon belüli vizsgálatok aktuális állásáról. A harmadik napirendi pont keretében pedig a bizottság tagjai dönthetnek arról, meghallgatják-e a következő ülésen az előzetesben ülő volt jegybankelnököt videós kapcsolaton keresztül, illetve rajta kívül kiket idéznek még be.

A bizottsági ülés csütörtökön 13 órakor kezdődik a parlamentben, a Portfolio a helyszínről tudósít majd.

Címlapkép forrása: Portfolio

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