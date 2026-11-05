Kiderült: bővülhet Matolcsy György gyanúsítási listája, csak zárt ülésen hajlandó beszélni a volt jegybankelnök

Most dől el, meghallgatják-e Matolcsyt
Elsőként tehát arról fog tárgyalni a bizottság, hogy meghallgassák-e Matolcsy Györgyöt a távolból vagy a bv-intézetben személyesen. Ezzel kapcsolatban most a bizottsági tagok szólalnak fel.
A nyomozást nem veszélyeztetné Matolcsy megjelenése
Az idézésnek megfelelően továbbra is fontosnak tartottam Matolcsy György személyes meghallgatását, ezért a Központi Nyomozó Főügyészségtől kértem tájékoztatást arról, hogy ez megoldható-e. A főügyész helyettese tájékoztatásul közölte, hogy
a gyanúsított bizottsági meghallgatása a nyomozás eredményességét nem veszélyezteti, de a gyanúsított a meghallgatáson nem kíván részt venni.
Előállítására nincs törvényes alap, a bizottsági meghallgatás ugyanis nem tartozik ebbe a körbe. Ezért a büntetésvégrehajtási intézethez kell a bizottságnak fordulnia, hogy a távolból történő meghallgatás megvalósítható-e.
A bizottság elnöke megsértette az ártatlanság vélelmét?
Bátky Pál aggályosnak tartja, hogy Csőszi Attila bizottsági elnök korábban "a történelem legnagyobb bankrablásának" nevezte az MNB működését, szerint ez sérti az ártatlanság vélelmét.
Csak zárt ülésen szólalna meg Matolcsy
Egy letartóztatott, még el nem ítélt személy nyilvános, zártláncú hálózaton közvetített, sajtónyilvános meghallgatása hátrányos, illetve az emberi méltóságot és az ártatlanság vélelmét sérti - érvel a volt jegybankelnök védője. Hozzáteszi:
amennyiben mégis igényt tartanak a meghallgatásra, arra zárt ülést rendeljenek el, közvetítés és a sajtó tudósítása nélkül.
Bővülhet a gyanú Matolcsy ellen
Bátky Pál, a volt jegybankelnök védője tájékoztatta a bizottságot, hogy gyanúsítottként hallgatták ki ügyfelét, majd elrendelték letartóztatását, így jelenleg büntetésvégrehajtási intézetben van. A nyomozási bíró szóbali indoklásában kifejtette, hogy
a gyanúsítás bővítése várható, ezért is indokolt az előzetes letartóztatás.
Matolcsy a hallgatás jogával élve teljes mértékben megtagadja a nyilatkozattételt, sem szóbeli, sem írásbeli nyilatkozatot nem kíván tenni, illetve kérdésekre nem kíván válaszolni - folytatódik Bátky Pál tájékoztatása, amit Csőszi olvas fel.
Matolcsy eljött volna
A sajtóból már értesülhettek arról, hogy a jegybank volt elnökét őrizetbe vették, majd letartóztatták - mondja Csőszi Attila, a bizottság elnöke. Elmondása szerint október közepén Matolcsy György jelezte, hogy részt kíván venni a mai ülésen ügyvédjével együtt.
Hamarosan megszólal Matolcsy György ügyvédje és Varga Mihály az MNB-botrányról
Október 21-én vette őrizetbe a rendőrség Matolcsy Györgyöt, aki 2013 és 2025 között az MNB elnöke volt. A hatóságok jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják, a bíróság 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte.
Az MNB működésével kapcsolatos parlamenti vizsgálóbizottság még október első felében idézte be Matolcsyt és utódát, Varga Mihályt a következő ülésére. A letartóztatást követően először arról volt szó, hogy az ülésre továbbra is várják a volt jegybankelnököt, azonban az ügyészség szerint ennek jogszabályi feltételei nem állnak fenn, legfeljebb videón hallgathatják meg a fogdából.
A csütörtöki ülésen erre biztosan nem kerül sor, a hivatalos meghívóban az alábbi napirendi pontok szerepelnek:
- Dr. Matolcsy György Huba vizsgálóbizottság előtti megjelenésével kapcsolatos tájékoztatás
- Varga Mihály volt nemzetgazdasági miniszter meghallgatása (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 25. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés b) és c) pontja alapján)
- Javaslattétel és lehetőség szerint döntés a meghallgatandó személyek harmadik köréről
- Egyebek
A hírek szerint az első napirendi pontként
Matolcsy ügyvédje ismertetheti az aktuális fejleményeket,
majd ezt követően számolhat be Varga Mihály a jegybankon belüli vizsgálatok aktuális állásáról. A harmadik napirendi pont keretében pedig a bizottság tagjai dönthetnek arról, meghallgatják-e a következő ülésen az előzetesben ülő volt jegybankelnököt videós kapcsolaton keresztül, illetve rajta kívül kiket idéznek még be.
A bizottsági ülés csütörtökön 13 órakor kezdődik a parlamentben, a Portfolio a helyszínről tudósít majd.
Címlapkép forrása: Portfolio
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