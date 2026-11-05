Kiderült: bővülhet Matolcsy György gyanúsítási listája, csak zárt ülésen hajlandó beszélni a volt jegybankelnök

Az idézésnek megfelelően továbbra is fontosnak tartottam Matolcsy György személyes meghallgatását, ezért a Központi Nyomozó Főügyészségtől kértem tájékoztatást arról, hogy ez megoldható-e. A főügyész helyettese tájékoztatásul közölte, hogy

a gyanúsított bizottsági meghallgatása a nyomozás eredményességét nem veszélyezteti, de a gyanúsított a meghallgatáson nem kíván részt venni.

Előállítására nincs törvényes alap, a bizottsági meghallgatás ugyanis nem tartozik ebbe a körbe. Ezért a büntetésvégrehajtási intézethez kell a bizottságnak fordulnia, hogy a távolból történő meghallgatás megvalósítható-e.