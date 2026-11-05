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Kiderült: bővülhet Matolcsy György gyanúsítási listája, Varga Mihály szerint a szükségesnél sokkal drágább volt az MNB-székház felújítása
Gazdaság

Kiderült: bővülhet Matolcsy György gyanúsítási listája, Varga Mihály szerint a szükségesnél sokkal drágább volt az MNB-székház felújítása

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Nem jelent meg a parlamenti vizsgálóbizottság előtt Matolcsy György, az MNB letartóztatásban lévő egykori elnöke nem kíván nyilatkozatot tenni - derült ki a bizottság csütörtöki ülésén. A képviselők ennek ellenére felmérik a lehetőségeket, hogyan lehetne rábírni Matolcsyt, hogy személyesen jelentse ki ezt. A bizottság az ülésen személyesen hallgatja meg Varga Mihály jelenlegi MNB-elnököt.
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Van még megmenthető vagyon

Számos olyan vagyonelem van még, amik bizakodásra adhatnak okot, vannak olyan ingatlanelemek és részvények, melyek még menthetők, nem csak Magyarországon, hanem külföldön - mondja Varga. Szerinte jó döntést hoztak azzal kapcsolatban, hogy az alapítványok csődje helyett a vagyonmentésre koncentráltak 2025 tavaszától.

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Jelentősen túlárazott volt a székházfelújítás

A szabadság téri székház felújítása egy alaposan vizsgált terület, ez alapján mondhatom, hogy

jelentős túlárazás történt, amit már értékvesztésként elkönyveltünk

mondja Varga Mihály. Hozzáteszi, hogy az ügyben büntetőfeljelentést tettek, illetve polgári peres eljárásban követelnek vissza 25 milliárd forintot.

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Egy miniszter nem mehet szembe a kormányával

Egy miniszter a saját kormánya döntésével szemben szerintem nem képviselhet eltérő álláspontot - mondja Varga Mihály arra a felvetésre, hogy pontosan milyen körülmények között döntött a kormány 2013-ban a jegybanktörvény módosításáról.

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Ma is született döntés a vagyonmentés ügyében

Arra törekszünk, hogy minél sikeresebb legyen a vagyonmentés, ezzel kapcsolatban ma is születtek döntések, melyekről hamarosan tájékoztatunk majd - mondja Varga Mihály.

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Önállóan működik a PADME és az Optima

A PADME és az Optima önállóan működik a jegybanktól, a vagyonmentéssel kapcsolatos döntéseket is saját hatáskörben hozzák meg - mondja Varga Mihály. Hozzáteszi, hogy a Quartz alapkezelő esetében már 2025 április elején feljelentésre is sor került, mivel úgy tűnt, hogy a szerződés színlelt volt. Az ügyben 29 millió forintos bírságot is kiszabott a cégre a jegybank, majd a bíróság döntésének köszönhetően került vissza a vagyon az MNB-hez.

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Járai Zsigmond aktájának lehetnek következményei

A dolog annyiban érint, hogy Járai Zsigmond jelenleg az egyik elnöki tanácsadó, ezzel kapcsolatban el kell vele beszélgetnünk, illetve meg kell hoznunk az esetleges döntéseket - mondja Varga a szerdán nyilvánosságra került ügynökaktákkal kapcsolatban.

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Lehetett volna keményebb a kormány, de annak kárát a gazdaság látta volna

A jegybanktörvény-módosítása kapcsán a kormány nyithatott volna frontot az MNB-vel szemben, de annak kárait a magyar gazdaság szenvedte volna el - mondja Varga Mihály. Kiemeli, hogy a lengyel jegybank például hamarosan akár működésképtelen is lehet egy hasonló vita miatt, ennek ára pedig tükröződik a kötvényhozamokban.

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Még mindig napi munka a vagyonmentés

Jelenleg a vagyonmentés a legfontosabb, ez a munka még nem ért véget, napi szintű munkánk van ezzel kapcsolatban. A Quartz alapkezelő esetében már van jogerős ítéletünk, ezzel tudtuk visszacsinálni a 2025. február végi kölcsönszerződést - hangsúlyozza Varga Mihály. Az ingatlanok értékvesztésével kapcsolatban a jegybank több feljelentést is tett, ezek jelenleg az igazságszolgáltatás különböző fázisában vannak - mondja Varga. Kiemeli, hogy az ingatlanok felújítása olyan értéknövekedést mutatott ki a könyvekben, mely nem felelt meg a valóságnak. Ezt követően sorolja, hogy az egyes ingatlanokon mekkora értékvesztést szenvedett el a jegybank, például a budai krisztina körúti központ megvétele és felújítása mintegy 38 milliárd forintba került, a jelenlegi könyv szerinti értéke közel 12 milliárd forinttal alacsonyabb, míg a Pénzmúzeumon mintegy 17 milliárdos értékvesztést szenvedett el az MNB.

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Nem láttak problémát az alapítványokban

Alapítványai korábban is vannak a jegybanknak, a mai napig van olyan alapítványa, mely évtizedek óta működik. Amikor ez a megkeresés érkezett 2013-ban, akkor a kormány részéről ebben nem láttunk semmilyen problémát - mondja Varga Mihály. Hozzáteszi, hogy a kormány törekedett a jegybankkal való együttműködésre, ezért nem álltak hozzá gyanakvóan az MNB kezdeményezéséhez. Ezt követően felsorolja, milyen célra jöttek létre hivatalosan az alapítványok, szerinte az sem adott okot gyanakvásra. A probléma abból származott, hogy ezektől a céloktól eltértek az alapítványok működése során.

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Az új vezetés elkötelezett

Az MNB vezetése továbbra is elkötelezett amellett, hogy támogassa a korábbi ügyek feltárását, illetve a jövőben a takarékos gazdálkodáshoz tartsa magát - zárja nyilatkozatát Varga Mihály.

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Még 400 milliárdos veszteség lebegett a jegybank feje felett

Az új alapítványi vezetés eddig több mint 100 milliárd forintos veszteséget került el sikeresen, ebből 80 milliárd forint fizetési kötelezettség megszűnt négy svájci céggel szemben, ezt a munkát az új vezetés folytatja. Emellett több százmilliárd forintnyi tartozást sikerült elkerülni, az Optima tulajdonrészének átruházásával ugyanis nem csak a Quartz magántőke-alaphoz került volna a tulajdonjog, de 400 milliárd forintos kötelezettség terhelte volna az MNB-t.

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Azt sorolja Varga, mit tett, hogy megállítsa a pazarlást

2024-ben az akkori miniszter javaslatára rendkívüli vizsgálatot kezdtek a BDO-nál, mely később a jegybank 2021-es és 2022-es könyvvizsgálati jelentését visszavonta ennek eredményeként. A jegybank elnökeként később kezdeményezték a jegybanktörvény módosítását, mely szerint az MNB nem alapíthat alapítványokat, illetve cégei nem végezhetnek befektetési tevékenységet, ezt 2025 tavaszán el is fogadta az Országgyűlés.

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Miniszterként legfeljebb javaslatot tehetett

A mindenkori pénzügyminiszter az MNB működésével kapcsolatban kizárólag javaslatot fogalmazhat meg

- szögezi le Varga nyilatkozatában. Ennek ellenére az általa kinevezett felügyelőbizottsági tagok 14 alkalommal jelezték a takarékos gazdálkodás szükségességét, illetve szorgalmazták azt, hogy a felügyelőbizottságnak legyen joga a jegybanki alapítványok és cégek működését ellenőrizni. Utóbbival kapcsolatban még 2023-ban tett is javaslatot, melyet az Európai Központi Bankkal (EKB) is egyeztetett, azonban 2024 tavaszán az MNB akkori vezetése tiltakozott ez ellen, jelezve, hogy az érintett társaságok már rendelkeznek felügyelőbizottsággal.

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Máshol is vannak jegybanki alapítványok

Varga Mihály hangsúlyozza, hogy 30 ezer oldalnyi dokumentumot küldtek el a bizottságnak, melyből világosan kiderül az is, honnan indult az ügy feltásárára vonatkozó kezdeményezés. Szerinte Európa szinte minden országában működik közhasznú alapítvány, vagyis az MNB alapítványok eredeti célja megfelelt az európai gyakorlatnak. Az alapítványoknak átadott 266,5 milliárd forintos vagyonjuttatásról az MNB akkori igazgatósága döntött, a kormánynak semmilyen beleszólása nem volt abba a jegybank függetlensége miatt.

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Megérkezett Varga Mihály

Először nyilatkozatot olvas fel az MNB jelenlegi elnöke, majd válaszol a bizottsági tagok kérdéseire. Elsőként a jegybank politikai és pénzügyi függetlenségéről beszél az elnök alapelvekként.

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Megvan a döntés

Csőszi Attila összefoglaló javaslatáról szavazhat a bizottság: keresse meg az elnök az összes érintett szervet (ügyészség, bv) és Matolcsy ügyvédjét azzal kapcsolatban, milyen meghallgatásra van lehetőség. Amennyiben rövid határidőn belül megérkeznek a válaszok, akkor egy új ülésen szavazhat a lehetőségekről a bizottság. A javaslatot végül

egyhangúlag megszavazta a bizottság.

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Patthelyzetben a bizottság

Apáti István szerint az a patthelyzet állt elő, hogy nem lehet elővezetni Matolcsy Györgyöt, bírságot viszont nem érdemes kiszabni rá a távolmaradás miatt, mert annak nem lenne jelentősége. Ő azt javasolja, hogy amennyiben a jegybank volt elnöke minősített adatot kíván elárulni, akkor az ülésnek azt a részét minősítsék zártnak, de alapvetően ő is a nyilvános, személyes meghallgatást tartaná szükségesnek.

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Sopov Ildikó: meg lehetne hallgatni Matolcsyt

Sopov Ildikó (TISZA) is amellett érvel, hogy vannak olyan megoldások, melyek lehetővé tennék Matolcsy György meghallgatását, ezt fogja támogatni. Tuzson Bence szerint azt kellene felvetnie a bizottságnak, hogy hajlandó-e zárt ülésen nyilatkozatot tenni a volt jegybankelnök, míg Hargitai János szerint írásban tehetnének fel kérdéseket neki. Weigand István szerint Matolcsy megjelenhetett volna a bizottság előtt, ha azt kérvényezte volna a büntetésvégrehajtásnál, neki kellett volna személyesen elmondani azt is, hogy nem kíván nyilatkozatot tenni. Szerinte ezt tudomásul venné a bizottság is, amennyiben szeélyesen jelentené ki az MNB volt elnöke.

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"Valószínűnek tűnik, hogy nem tudjuk szóra bírni"

Hallva és olvasva Matolcsy György ügyvédjének levelét

valószínűnek tűnik, hogy nem fogjuk tudni szóra bírni

- mondja Apáti István (Mi Hazánk), a bizottság alelnöke. Ő azt javasolja, hogy tegyenek fel kérdéseket Matolcsynak a bizottság tagjai, de amellett érvel, hogy amennyiben megvalósul a meghallgatás,m az nyilvános legyen.

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Most dől el, meghallgatják-e Matolcsyt

Elsőként tehát arról fog tárgyalni a bizottság, hogy meghallgassák-e Matolcsy Györgyöt a távolból vagy a bv-intézetben személyesen. Ezzel kapcsolatban most a bizottsági tagok szólalnak fel. Elsőként Hargitai János, a KDNP képviselője érvel amellett, hogy a maga részéről felesgesnek látja Matolcsy meghallgatását. Tuzson Bence, a Fidesz képviselője azt emeli ki, hogy amennyiben ragaszkodnának a meghallgatáshoz, akkor egy nemzetközi jogi fórumon szinte biztosan az ellen döntenének a korábbi gyakorlat szerint, így szerinte is értelmetlenné vált a beidézése. Weigand István (TISZA) szerint az idézést szabályszerűen, még a letartóztatás előtt küldték ki, szerinte a meghallgatással nem sérülnének Matolcsy jogai.

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A nyomozást nem veszélyeztetné Matolcsy megjelenése

Az idézésnek megfelelően továbbra is fontosnak tartottam Matolcsy György személyes meghallgatását, ezért a Központi Nyomozó Főügyészségtől kértem tájékoztatást arról, hogy ez megoldható-e. A főügyész helyettese tájékoztatásul közölte, hogy

a gyanúsított bizottsági meghallgatása a nyomozás eredményességét nem veszélyezteti, de a gyanúsított a meghallgatáson nem kíván részt venni.

Előállítására nincs törvényes alap, a bizottsági meghallgatás ugyanis nem tartozik ebbe a körbe. Ezért a büntetésvégrehajtási intézethez kell a bizottságnak fordulnia, hogy a távolból történő meghallgatás megvalósítható-e.

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A bizottság elnöke megsértette az ártatlanság vélelmét?

Bátki Pál aggályosnak tartja, hogy Csőszi Attila bizottsági elnök korábban "a történelem legnagyobb bankrablásának" nevezte az MNB működését, szerint ez sérti az ártatlanság vélelmét.

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Csak zárt ülésen szólalna meg Matolcsy

Egy letartóztatott, még el nem ítélt személy nyilvános, zártláncú hálózaton közvetített, sajtónyilvános meghallgatása hátrányos, illetve az emberi méltóságot és az ártatlanság vélelmét sérti - érvel a volt jegybankelnök védője. Hozzáteszi:

amennyiben mégis igényt tartanak a meghallgatásra, arra zárt ülést rendeljenek el, közvetítés és a sajtó tudósítása nélkül.

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Bővülhet a gyanú Matolcsy ellen

Bátki Pál, a volt jegybankelnök védője tájékoztatta a bizottságot, hogy gyanúsítottként hallgatták ki ügyfelét, majd elrendelték letartóztatását, így jelenleg büntetésvégrehajtási intézetben van. A nyomozási bíró szóbali indoklásában kifejtette, hogy

a gyanúsítás bővítése várható, ezért is indokolt az előzetes letartóztatás.

Matolcsy a hallgatás jogával élve teljes mértékben megtagadja a nyilatkozattételt, sem szóbeli, sem írásbeli nyilatkozatot nem kíván tenni, illetve kérdésekre nem kíván válaszolni - folytatódik Bátki Pál tájékoztatása, amit Csőszi olvas fel.

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Matolcsy eljött volna

A sajtóból már értesülhettek arról, hogy a jegybank volt elnökét őrizetbe vették, majd letartóztatták - mondja Csőszi Attila, a bizottság elnöke. Elmondása szerint október közepén Matolcsy György jelezte, hogy részt kíván venni a mai ülésen ügyvédjével együtt.

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Hamarosan megszólal Matolcsy György ügyvédje és Varga Mihály az MNB-botrányról

Október 21-én vette őrizetbe a rendőrség Matolcsy Györgyöt, aki 2013 és 2025 között az MNB elnöke volt. A hatóságok jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják, a bíróság 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte.

Az MNB működésével kapcsolatos parlamenti vizsgálóbizottság még október első felében idézte be Matolcsyt és utódát, Varga Mihályt a következő ülésére. A letartóztatást követően először arról volt szó, hogy az ülésre továbbra is várják a volt jegybankelnököt, azonban az ügyészség szerint ennek jogszabályi feltételei nem állnak fenn, legfeljebb videón hallgathatják meg a fogdából.

A csütörtöki ülésen erre biztosan nem kerül sor, a hivatalos meghívóban az alábbi napirendi pontok szerepelnek:

  1. Dr. Matolcsy György Huba vizsgálóbizottság előtti megjelenésével kapcsolatos tájékoztatás
  2. Varga Mihály volt nemzetgazdasági miniszter meghallgatása (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 25. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés b) és c) pontja alapján)
  3. Javaslattétel és lehetőség szerint döntés a meghallgatandó személyek harmadik köréről
  4. Egyebek

A hírek szerint az első napirendi pontként

Matolcsy ügyvédje ismertetheti az aktuális fejleményeket,

majd ezt követően számolhat be Varga Mihály a jegybankon belüli vizsgálatok aktuális állásáról. A harmadik napirendi pont keretében pedig a bizottság tagjai dönthetnek arról, meghallgatják-e a következő ülésen az előzetesben ülő volt jegybankelnököt videós kapcsolaton keresztül, illetve rajta kívül kiket idéznek még be.

A bizottsági ülés csütörtökön 13 órakor kezdődik a parlamentben, a Portfolio a helyszínről tudósít majd.

Címlapkép forrása: Portfolio

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