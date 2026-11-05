Lemondott Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora

A rektor a szenátus csütörtöki ülésén jelentette be a döntését. Január elsejétől áll fent az új helyzet - tudtuk meg forrásainktól az egyetem ülése kapcsán.

Nem sokkal cikkünk megjelenése után hivatalos közleményt küldött szerkesztőségünknek az egyetem, amelyet lentebb szó szerint közlünk (kiemelés tőlünk - a szerk.).

Érdemes megemlíteni, hogy Merkely Béla 2018. július elsejétől tölti be a rektori tisztséget, normál hivatali ideje második ciklusának végéig, 2028 június végéig tartott volna.

Közleményt adott ki Merkely Béla

Ma, 2026. november 5-én a Szenátus előtt tájékoztatást adtam rektori megbízásom nyolc és fél esztendejének céljairól, történéseiről, eredményeiről, sikereiről, amelyeket együtt, az egyetemi polgárok (oktatói, kutatói, egészségügyi dolgozói, támogatói és hallgatói) közösségével értünk el.

A Szenátus a rektori beszámolót teljes egyetértésben, egyhangúlag fogadta el.

Az egyetemi tevékenység mindhárom meghatározó területén – az oktatásban, a kutatás-fejlesztésben és a betegellátásban – a vállalt feladataimat teljesítettem.

Intézményünk a világjárvány alatt is kiemelkedő munkát végzett a hallgatók, az oktatók, az ápolók és az orvosok közreműködésével. Az Egyetem azóta az ország legnagyobb betegellátójává nőtte ki magát.

A Semmelweis Egyetem Közép-Kelet Európa legjobb egyetemeként bekerült a világ 250 legjobb felsőoktatási intézménye közé.

Mind a magyar, mind a nemzetközi hallgatók száma soha nem látott magasságba emelkedett.

A kétlépcsős kurrikulumreformmal a Semmelweis Egyetem csatlakozott a világ ma legkorszerűbb orvos és egészségügyi képzési modelljéhez.

Az Egyetem építésében, infrastrukturális fejlesztésében a Semmelweis Polgárokkal együttműködve komoly sikereket értünk el.

E közös erőfeszítést, munkát, elkötelezettséget a Szenátus tagjainak megköszöntem, és ez úton köszönöm minden Semmelweis Polgárnak.

Egyúttal tájékoztatom az egyetem valamennyi polgárát, hogy az alábbiakban olvasható levéllel 2027. január 1-jei hatállyal rektori megbízásomról lemondok.

A Merkely Béla által közzétett levelet is változatlanul közöljük:

"Tisztelt Kuratórium,

Alulírott dr. Merkely Béla egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem rektora, a Kuratóriummal kapcsolatos bizalmi nehézségekre tekintettel, az Egyetem fejlődésének fenntartása érdekében, a rektori megbízásomról 2027. január 1. hatállyal lemondok. Az Nftv. 37.§ (8) bekezdése folytán alkalmazandó 29.§ (3) bekezdése alapján szíveskedjenek a lemondásomat az oktatási és gyermekügyi miniszter útján továbbítani a köztársasági elnöknek.

A hátralévő időben a rektori feladatok jogszerű ellátásának folyamatosságát változatlanul biztosítom".

Megszólalt Magyar Péter

A miniszterelnök rövid időn belül kommentálta Facebook-oldalán a hírt:

Merkely Béla távozik a Semmelweis Egyetem éléről. Lépésről lépésre halad a tisztítótűz a felsőoktatás területén is.

Hogyan tovább?

Merkely Béla január 1-jére bejelentett távozása a Semmelweis Egyetem fenntartói átalakulásának kellős közepére esne. Az egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága szeptember 1-jén teljesen megújult. Az egyetem akkori közlése szerint az új kuratórium elsődleges feladata az alapítvány átvilágításának támogatása és a megszüntetésével járó teendők intézése.

Az új kuratórium összetétele már egy hónap után ismét változott. Ahogy arról október elején beszámoltunk, az öttagú testületből hárman benyújtották a lemondásukat. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium október 2-án pályázatot írt ki a három hely betöltésére. A szeptemberi tisztújítástól eltérően ezúttal közvetlenül fogadta a jelentkezéseket, az egyetemi szenátustól pedig nem kért javaslatot a tagok személyére.

A januári rektorváltás így hónapokkal megelőzné az alapítvány 2027 augusztusára tervezett megszűnését. Merkely Béla a lemondólevelében a kuratóriummal kapcsolatos „bizalmi nehézségekre” hivatkozott. A levélből nem derül ki, milyen konkrét ügy vezetett a távozásához, vagy hogy a kuratórium őszi személyi változásai szerepet játszottak-e a döntésében. Magyar Péter a lemondást a felsőoktatási „tisztítótűz” részeként kommentálta, konkrét ügyet ő sem nevezett meg, azonban az elmúlt hónapokban Merkely Béla neve több esetben is bekerült az országos sajtóba.

Szeptemberben Merkely Béla elvesztette a helyét a fenntartó kuratóriumában. A korábbi testületben az egyetem rektoraként is tag volt, az átmeneti időszakra kiírt pályázat feltételei viszont a hivatalban lévő rektorokat kizárták. Az új testület az alapítvány átvilágításának támogatására és a 2027. augusztus 1-jei megszűnés előkészítésére kapott feladatot. Vagyis Merkely Bélának rektorként azzal a testülettel kellett együtt dolgoznia, amely már nélküle tekintette át azt az időszakot, amikor ő maga is kurátor volt. Az új felállás alig egy hónapig tartott. Október elején az öttagú kuratóriumból hárman benyújtották a lemondásukat. A Magyar Hang a távozókat Merkely munkatársaiként azonosította. Az egyetem a lapnak azt mondta, hogy a távozók nem voltak a rektor közeli munkatársai. A három helyre kiírt új pályázatnál a minisztérium már közvetlenül fogadta a jelentkezéseket, és ezúttal nem kért személyi javaslatot a szenátustól.

A Telex korábbi feltárása szerint a sportorvosi digitális avatárokat fejlesztő projekt három egyedi döntéssel összesen közel 600 millió forint állami támogatást kapott. A kedvezményezett először a Semmelweis Egyetem volt, majd az egyetem és a KinaviX konzorciuma, végül önállóan a cég. Merkely Béla akkor még résztulajdonos volt a fia érdekeltségébe tartozó vállalkozásban, amikor 2025 októberében a közös projekt támogatást nyert. Néhány nappal később kiszállt, üzletrészének egy részét az egyetem tulajdonában álló Semmelweis TTC Zrt. szerezte meg, amelynek igazgatótanácsát szintén Merkely Béla vezette.

A régi kuratórium június 30-i, júliusban közzétett határozatában megállapította Merkely Béla összeférhetetlenségét a KinaviX-et érintő egyetemi és egyetemi céges döntésekben. A határozat szerint ezek előkészítésében és meghozatalában sem vehetett részt. A dokumentum nem tárgyalta, hogyan kezelték az összeférhetetlenséget a korábbi támogatási és tulajdonosi döntéseknél. Merkely Béla augusztusban a Magyar Hangnak az egyetemi innováció üzleti hasznosításával indokolta a TTC tulajdonszerzését, és azt mondta, a TTC és az egyetem közötti hasznosítási szerződésről szóló döntésben nem vett részt. A Tudományos és Technológiai Minisztérium a cégnek 2026-ban egyedileg megítélt 150 milliós támogatást szakmailag indokolatlannak találta. Szeptemberben a BRFK hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozásról tájékoztatta a Telexet. Merkely Béla ügyvédje akkor azt közölte a HVG-vel, hogy a rendőrség sem a céget, sem az ügyvezetőjét nem kereste meg tanúként vagy gyanúsítottként.

Októberben két újabb publikáció hozta vissza a nyilvánosságba Merkely Béla ügyeit. A Magyar Hang közérdekű adatigénylése nyomán október 15-én derült ki, hogy a rektor 2025-ben bruttó 225,5 millió forintot kapott közfeladatokhoz kapcsolódó tisztségeiből. Ebben együtt szerepelt a rektori és oktatói jövedelme, az egészségügyi szolgálati jogviszonyaiból kapott összeg, valamint a kuratóriumi díjazása. Egy 2026-ban visszafizetett, 16,22 millió forintos keresetkiegészítéssel korrigálva az összeg 209,3 millió forint. Október 30-án, hat nappal a lemondás bejelentése előtt a Telex az innovációs támogatások időzítését vizsgálta. Az október végi adatok szerint a 2026-ban addig megítélt egyedi miniszteri támogatások összegének 82 százalékáról Hankó Balázs még a választás előtt döntött. E döntések egyike volt a KinaviX 150 milliós támogatása.

Hankó Balázs neve egy másik kutatásfinanszírozási vitában is összekapcsolódott a Semmelweisszel. A Telex áprilisban arról számolt be, hogy a minisztérium a HU-rizont programban eltért a szakértői rangsortól.

A lemondás közvetlen okához az vinne közelebb, ha kiderülne, mit tett az új kuratórium a szeptemberi átadás-átvétel után.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás