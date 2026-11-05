Lépett a Bank of England is, három év után emelt újra kamatot

A mostani kamatdöntés minden részletében a vártnál szigorúbb monetáris politikai irányultságot tükröz:
- Egyrészt még a két leginkább lazításpárti (dovish) hangvételű tanácstag is a szigorítás mellett tette le a voksát, vagyis a döntés teljesen egyhangú volt.
- Másrészt a jegybank a piaci konszenzust meghaladó, 4,9 százalékos inflációs csúcsot prognosztizál, miközben több döntéshozó is nyíltan jelezte a további kamatemelések szükségességét.
A következő lépés mögött azonban már jóval gyengébb lehet az összhang. A lazább monetáris politikát támogató két tag, Swati Dhingra és Alan Taylor egyértelművé tette, hogy a mostani döntést csupán egyszeri, óvatossági lépésnek tekintik. Két másik döntéshozó a másodkörös inflációs hatások megjelenésétől teszi függővé a további szigorítást, Andrew Bailey jegybankelnök pedig – bár maga is számol még egy emeléssel – szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy ennél több beavatkozásra lenne szükség.
A jegybank azért került kényelmetlen helyzetbe, mert a 4 százalék feletti inflációs előrejelzést szinte kizárólag az energiaárak megugrása, valamint az élelmiszerárak fokozatos emelkedése fűti. A belső árnyomás legfontosabb mutatójának számító piaci szolgáltatások inflációja várhatóan jövő márciusig várhatóan stagnálni fog, és az eddigi adatok sem utalnak arra, hogy az energiapiaci sokk szélesebb körben begyűrűzne a gazdaságba. Fontos megjegyezni, hogy a mostani prognózis még az energiaárak legutóbbi csökkenése előtt készült.
A jelenlegi kamatemelés az ING Bank elemzői szerint főként a kockázatok mérsékléséről szól.
A vállalatokat eddig védték a hosszabb távra rögzített energiaárak és a különféle fedezeti ügyletek, ez a védőháló azonban nem tart örökké - tették hozzá a szakértők. Az óvatosság mellett szól, hogy a jegybank korábbi kutatásai szerint 4 százalék feletti inflációnál megnő a másodkörös hatások kialakulásának veszélye. Ugyanakkor a hűlő munkaerőpiac, a szigorú költségvetési politika és a már eleve magas kamatszint miatt ennek a kockázata ma jóval alacsonyabb, mint 2022-ben volt.
A tisztánlátáshoz a döntéshozóknak több hónapnyi adatra lesz szükségük, különösen a májusban megjelenő áprilisi inflációs adat lesz mérvadó, mivel a szolgáltatási árakat jellemzően évente egyszer, a pénzügyi év kezdetén igazítják ki.
Amennyiben az energiaárak tovább mérséklődnek, és az olaj hordónkénti ára 100 dollár alatt marad, a jegybank decemberben kivárhat, és csak februárban léphet újra
- vélik az ING Bank közgazdászai. Ha viszont a közel-keleti válság az év végére ismét elmérgesedik, a decemberi szigorítás sem zárható ki, amire a piacok jelenleg 50 százalékos esélyt látnak. A piaci szereplők egyébként a következő egy évre nagyjából négy kamatemelést áraznak, és utána sem számolnak lazítással. Ezzel szemben az ING elemzői szerint
a teljes szigorítási ciklus megállhat összesen 50 bázispontnál, így 2027 végén vagy 2028 elején már megkezdődhetnek a kamatcsökkentések,
amelyek fokozatosan 3,25 százalékra vihetik vissza az alapkamatot.
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