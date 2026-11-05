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Lezsákon kívül még több tucat megfigyelt adatait hozták tévesen nyilvánosságra
Gazdaság

Lezsákon kívül még több tucat megfigyelt adatait hozták tévesen nyilvánosságra

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Több mint 160 megfigyelt neve kerülhetett tévesen a nyitottaktak.hu nyilvános adatbázisába – derült ki Cseh Gergő Bendegúz nyilatkozataiból. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója az MTI-nek informatikai hibáról beszélt, a Telexnek pedig részletesen ismertette az adatfeldolgozás körülményeit, és közölte, hogy az érintett adatokat már eltávolították.

Az MTI beszámolója szerint Lezsák Sándor mellett mintegy 160 olyan személy neve is nyilvánosságra került, akit megfigyeltként, nem pedig ügynökként tartottak nyilván. Cseh Gergő Bendegúz elnézést kért az adatvédelmi sérelemért, és jelezte, hogy Lezsákot levélben is megkeresi.

A volt országgyűlési képviselő adatait még az éjszaka törölték, csütörtökön pedig megkezdték a hiba okainak és az érintettek körének feltárását.

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A Telex már pontosabb számot közölt: a főigazgató a lapnak azt mondta, hogy Lezsákon kívül további 163 megfigyelt neve kerülhetett ki az adatbázisba. Ez vele együtt 164 érintettet jelenthet. A lapnak adott nyilatkozata szerint ezeket az adatokat azóta eltávolították.

Cseh a Telexnek elmondta, hogy a mágnesszalagok adatait október elején kapták meg az Alkotmányvédelmi Hivataltól, Excel-adatbázis formájában. A hálózati nyilvántartást tartalmazó „H” adattárban mintegy 58 ezer név szerepel az 1970-es évektől kezdődően. Az átadott adatbázisban a különböző adatok egyetlen mezőbe zsúfolva szerepeltek, ezeket a levéltár munkatársainak kellett szétválasztaniuk. A november 4-re kitűzött nyilvánosságra hozatalig erre alig egy hónapjuk volt. A főigazgató magyarázata szerint

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az átmásolás során olyan nevek is bekerültek a nyilvános adatbázisba, amelyeknek nem lett volna szabad.

Az MTI-nek Cseh azt mondta, hogy a megfigyelteket jelölő 05-ös kódot rosszul értelmezte a rendszer. A Telexnek részletezte: a 04-es a működő hálózati kapcsolatot, a 07-es a hálózatból kizárt személyeket jelölte, míg a 05-ös azokra vonatkozott, akikről jelentettek. Lezsák Sándor is 05-ös kóddal szerepelt a mágnesszalagon. Az így nyilvántartott megfigyeltek adatait ki kellett volna szűrni a hálózati személyek adatainak közzététele előtt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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