Megbüntették az Auchant, mert megtévesztette a vásárlókat

A hatósági vizsgálat megállapította, hogy az időközben MH Magyarország Kereskedelmi Kft. néven működő áruházlánc az országos televíziócsatornákon futó reklámkampányaiban

elhallgatta a kuponok megszerzésének és felhasználásának legfontosabb feltételeit.

A fogyasztók nem kaptak megfelelő tájékoztatást arról, hogy a kedvezményeket csak meghatározott összegű vásárlás után, illetve aktív hűségkártya (Bizalomkártya) birtokában vehetik igénybe. Ezenfelül az sem derült ki egyértelműen a hirdetésekből, hogy a hiper- és szupermarketekre eltérő szabályok vonatkoznak, ahogy az egyes kuponok beváltási ideje is különböző volt.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt a GVH Versenytanácsa 68,9 millió forintos versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. A büntetés összegének megállapításakor enyhítő körülményként értékelték, hogy a cég együttműködő volt, elismerte a mulasztást, lemondott a jogorvoslati jogáról, és vállalta a belső megfelelési programjának utólagos fejlesztését.

A versenyhivatal az eset kapcsán felhívta a piaci szereplők figyelmét arra, hogy a kedvezményes akciók meghirdetésekor a részvételre és a beváltásra vonatkozó minden lényeges információt a reklámmal egy időben, hiánytalanul kell közölni a vásárlókkal.

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