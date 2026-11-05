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Megbüntették az Auchant, mert megtévesztette a vásárlókat
Gazdaság

Megbüntették az Auchant, mert megtévesztette a vásárlókat

Portfolio
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Közel 69 millió forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az Auchanra, miután a kiskereskedelmi lánc több kuponakciója során is megtévesztette a vásárlókat. A vállalat elismerte a jogsértést, és lemondott a jogorvoslat lehetőségéről - írta a Versenyhatóság.

A hatósági vizsgálat megállapította, hogy az időközben MH Magyarország Kereskedelmi Kft. néven működő áruházlánc az országos televíziócsatornákon futó reklámkampányaiban

elhallgatta a kuponok megszerzésének és felhasználásának legfontosabb feltételeit.

A fogyasztók nem kaptak megfelelő tájékoztatást arról, hogy a kedvezményeket csak meghatározott összegű vásárlás után, illetve aktív hűségkártya (Bizalomkártya) birtokában vehetik igénybe. Ezenfelül az sem derült ki egyértelműen a hirdetésekből, hogy a hiper- és szupermarketekre eltérő szabályok vonatkoznak, ahogy az egyes kuponok beváltási ideje is különböző volt.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt a GVH Versenytanácsa 68,9 millió forintos versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. A büntetés összegének megállapításakor enyhítő körülményként értékelték, hogy a cég együttműködő volt, elismerte a mulasztást, lemondott a jogorvoslati jogáról, és vállalta a belső megfelelési programjának utólagos fejlesztését.

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A versenyhivatal az eset kapcsán felhívta a piaci szereplők figyelmét arra, hogy a kedvezményes akciók meghirdetésekor a részvételre és a beváltásra vonatkozó minden lényeges információt a reklámmal egy időben, hiánytalanul kell közölni a vásárlókkal.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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