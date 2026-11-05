Megindult a nagy év végi roham: akár 350 ezer forintot is megkereshetnek a diákok
Az iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint a diákmunka iránti kereslet októbertől folyamatosan nő, és novemberben, decemberben éri el a csúcsát. A szövetkezethez ilyenkor 20–30 százalékkal több megrendelés érkezik, mint az év átlagában, az év végi igények 60–70 százaléka pedig a kereskedelmi és logisztikai partnerektől származik.
„A szezonális csúcs átmeneti, ezért nem feltétlenül az állandó létszám növelése az optimális válasz. A cél az, hogy a vállalat a megfelelő időben, a megfelelő feladatokra tudjon további kapacitást bevonni, és ebben jelenthet rugalmas megoldást a diákmunka. Ha a szezonális ingadozás előre tervezhető, a diákok bevonása nem utolsó pillanatban alkalmazott tűzoltás, hanem a kapacitástervezés tudatos része lehet. Emellett sok helyen azt is látjuk, hogy ha a cégek elégedettek egy diákmunkással, a karácsonyi szezon után is igyekeznek megtartani” – mondta el Tóth Rozália, a Prodiák Iskolaszövetkezet elnöke.
A minimálbér 11 százalékos emelésével 2026-ban a diákok számára is kötelező legkisebb órabér bruttó 1856 forintra nőtt, a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökben pedig bruttó 2145 forint a garantált bérminimum. Az év végi szezonban azonban a versenyképes jövedelem fontos érv a jelentkezők megnyeréséhez, ezért a bérek jellemzően a minimum fölött alakulnak, és november–december folyamán tovább emelkedhetnek. Tavaly az iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint Budapesten a kiskereskedelemben a bruttó 2000–2300 forintos órabér számított vonzónak. Idén ez bruttó 2200–2500 forint, a logisztikai pozíciókban bruttó 2400–2800 forint, műszakpótlékkal akár 3000 forint, vidéken pedig bruttó 1950–2200 forint.
Egy aktív diák a szezonban havonta akár 300–350 ezer forintot is megkereshet.
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