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Meglépi a kormány: elveszi az MMA kiemelt jogköröket a Nemzeti Kulturális Alapnál
Gazdaság

Meglépi a kormány: elveszi az MMA kiemelt jogköröket a Nemzeti Kulturális Alapnál

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Elveszítheti a Nemzeti Kulturális Alapnál 2016-ban kapott külön döntési jogköreit a Magyar Művészeti Akadémia egy új törvényjavaslat, mely szerint a kulturális támogatások elosztásában a szakmai szervezetek képviselői kapnának nagyobb szerepet. Az NKA alelnökének kinevezése előtt a jövőben nem kellene kikérni az MMA elnökének véleményét, és az akadémia a szakmai kollégiumokhoz kapcsolódó jogosítványait is elveszítené.

Megszüntetné a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) külön döntési jogosítványait a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA) a kormány által jóváhagyott törvényjavaslat. A kulturális támogatásokról szóló döntésekben a szakmai szervezetek képviselői kapnának nagyobb szerepet – közölte a kulturális tárca csütörtökön az MTI-vel.

Ennek két legfontosabb változása, hogy

  • az NKA alelnökének kinevezése előtt a jövőben nem kellene kikérni az MMA elnökének véleményét.
  • Az akadémia elveszítené a szakmai kollégiumok működéséhez és a támogatások elosztásához kapcsolódó külön jogosítványait is, amelyeket 2016-ban kapott meg.

A minisztérium szerint a változtatással az NKA visszatérne a 2016 előtti működés alapelveihez. A tárca ettől azt várja, hogy több szakmai szervezetnek legyen beleszólása a kulturális pénzek elosztásába.

A javaslatról társadalmi egyeztetés indul, és ha az Országgyűlés elfogadja, az új szabályok 2027. január 1-jén lépnek hatályba. A minisztérium 2027-re az alap működésének átfogó reformját is tervezi.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balaton József

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