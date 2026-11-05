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Megszületett a döntés: nem engedik ki Matolcsy Györgyöt, bizonyítékok eltüntetésének veszélyére hivatkozott a bíróság
Gazdaság

Megszületett a döntés: nem engedik ki Matolcsy Györgyöt, bizonyítékok eltüntetésének veszélyére hivatkozott a bíróság

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Helybenhagyta Matolcsy György és két további gyanúsított letartóztatását a Fővárosi Törvényszék – derül ki a közleményből. A másodfokú bíróság szerint továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás és a bizonyítás befolyásolásának veszélye, a volt jegybankelnök esetében pedig a bűnismétlés kockázatát is megalapozottnak találta – a bíróság az eljárás jelenlegi szakaszában sem a bűnügyi felügyeletet, sem az óvadékot nem tartotta elegendőnek.

Az elsőfokú bíróság október 23-án rendelte el a három gyanúsított letartóztatását, november 23-ig. A döntés ellen mindhárman és védőik is fellebbeztek, ezeket bírálta el most a Fővárosi Törvényszék.

A törvényszék csütörtöki közleménye szerint

a megalapozott gyanút mindhárom terhelt esetében kellően alátámasztják a feljelentések és mellékleteik, az okirati bizonyítékok, a tanúvallomások, valamint a hangfelvételek és azok leiratai.

Az elérhetetlenné válás veszélyét a terhükre rótt bűncselekmények büntetési tétele mellett a gyanúsítottak nemzetközi mozgási lehetőségeivel és kiemelkedően jó anyagi helyzetével indokolta – emelik ki. Ezt a bíróság szerint erősítik a közöttük fennálló szoros családi, gazdasági és személyes kapcsolatok, valamint az, hogy a feltételezett elkövetői kör két további tagja ismeretlen külföldi helyen tartózkodik.

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A nyomozásban még nagy mennyiségű lefoglalt elektronikus adat és irat elemzése zajlik, további személyek azonosítására és kihallgatására, illetve ismételt kihallgatásokra is szükség lehet.

A törvényszék szerint a bizonyítás befolyásolásának veszélyét konkrét adatok támasztják alá.

Az egyik gyanúsított érdekkörében a büntetőeljárással összefüggő iratokat találtak, és a bizonyítékok megsemmisítésére utaló körülmények is felmerültek.

A bíróság megvizsgálta az enyhébb kényszerintézkedés lehetőségét,

de jelenleg szükségesnek tartja a gyanúsítottak teljes elkülönítését.

Indokolása szerint az ingatlanra korlátozott, elektronikus nyomkövetővel ellenőrzött bűnügyi felügyelet elsősorban a fizikai mozgást korlátozza: a közvetett kommunikációt vagy a bizonyítás másokon keresztüli befolyásolását önmagában nem akadályozza meg. Az óvadék pedig a jelenlétet és a magatartási szabályok betartását segítő garancia, de a törvényszék szerint önmagában nem alkalmas a bizonyítás veszélyeztetésének vagy a bűnismétlésnek a megakadályozására – teszik hozzá.

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