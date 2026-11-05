Megszüntetné a katasztrófavédelem jelenlegi formáját, átírná a rendőrség működését is a kormány

Számos változásra készül a kormány a katasztrófavédelem területén, ebben a Belügyminisztérium a 2012-es központosítás mérlegéből indul ki, amikor az önkormányzati tűzoltóságok állami irányítás alá kerültek.
A tárca szerint bár az egységes vezetés javította a beavatkozó egységek országos összehangolását, a polgári védelem viszont veszített az önállóságából, a rendszer pedig túlságosan a már bekövetkezett események kezelésére épült.
A tervezet ezért a lakosság felkészítésének és az önkéntes mentőszervezetek bevonásának is nagyobb szerepet adna.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyén 2027. január 1-jétől az Országos Tűzoltó és Polgári Védelmi Parancsnokság működne, és a fővárosi, illetve megyei igazgatóságok is parancsnoksággá alakulnának.
Április 1-jével megszűnnének a katasztrófavédelmi kirendeltségek, így helyi szinten a hivatásos tűzoltóparancsnokságok és az alájuk tartozó őrsök működnének tovább.
A jogszabályhoz mellékelt előzetes hatásvizsgálat az átszervezésnél 2027 és 2030 között összesen 866,4 millió forintos költségvetési kiadási hatással számol.
A lakosság felkészítéséhez az országos parancsnok határozná meg az önmentés és a felkészültség minimumkövetelményeit, és ő gondoskodna az országos katasztrófakockázati jelentés éves felülvizsgálatáról is. A polgári védelem feladatai között külön szerepelne a digitális tájékoztatás és riasztás, valamint a civil szervezetek és a vállalkozások bevonása. Az erre jóváhagyást kapó önkéntes tűzoltóságok a területi szervvel kötött megállapodás alapján a vállalt területükön önállóan is olthatnának tüzet és végezhetnének műszaki mentést.
Az önkormányzatoknak kellene kérniük a rendőrségi tájékoztatást
Még a rendőrség és az önkormányzatok kapcsolatában is változást hozna a kormány azzal, hogy a kötelező éves beszámoló helyébe a képviselő-testület felkérésére adott éves tájékoztatás lépne. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese
így akkor ismertetné a helyi közbiztonság helyzetét és a megtett intézkedéseket, ha egy testület ezt kéri.
A tárca azzal indokolja a változtatást, hogy a jelenlegi beszámolóhoz formális önkormányzati döntés is kapcsolódik, amit felesleges adminisztrációnak tart.
Amikor a rendőrségi ügyeletes egy bejelentés után ellenőrzi, milyen előzményekről tud a rendőrség, a HELIOSZ nevű rendszer egyszerre kereshetne több nyilvántartásban. A javaslat törvényi felhatalmazást adna arra, hogy az ügyelet egy konkrét ügyben összekapcsolja a rendészeti és a bűnüldözési adatállományokat. Az így megismert adatokat az összekapcsolástól számított 30 napig kezelhetnék, az információt pedig kizárólag az adott esettel összefüggő rendőrségi eljárásban használhatnák fel.
Fontosabb, gyakorlatibb változás, hogy
a határátlépésnél külön szabály alapján 180 napig kezelnék az uniós szabad mozgás jogával rendelkező utazók egyes adatait, köztük a nevüket, az úti okmányuk számát, az átkelés pontos idejét és helyét, valamint az igénybe vett jármű rendszámát.
A csomag emellett bővítené a határvadászok által végrehajtható rendőri intézkedések körét, és lehetővé tenné, hogy kormánydöntés alapján a honvédség meghatározott időre közreműködjön a rendőrség egyes létesítménybiztosítási feladataiban.
A NAV-tól a betegszabadságig is jönnek változások
A Nemzeti Védelmi Szolgálat hatásköre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományára is kiterjedne, így a szolgálat végezné az adóhatóságnál a kifogástalan életvitel ellenőrzését és a megbízhatósági vizsgálatokat. Az egészségügyben a közfinanszírozott ellátáshoz kapcsolódó kötelezettségek alapján határoznák meg az ellenőrizhető dolgozók körét, és külön nevesítenék az egészségügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek foglalkoztatottjait.
A nemzetbiztonsági ellenőrzéseknél közben megszüntetnék a szervezetenkénti keretszámokat, amelyek a tárca szerint esetenként akadályozták, hogy minden érintett munkakörben elvégezhessék az ellenőrzést.
Sok belügyi dolgozó örülhet majd, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak éves alapszabadsága 25 munkanapra emelkedne, és a betegszabadság idejére a teljes távolléti díj járna.
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetbiztonsági alkalmazottainál szintén emelnék az alapszabadságot, a betegszabadságra járó díjazás pedig 70-ről 100 százalékra nőne. Márciustól a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak munkavégzési helyen, a munkájukkal összefüggésben elkövetett, elzárással nem büntethető szabálysértéseit a munkáltató fegyelmi eljárásban bírálná el, és pénzbírságot is kiszabhatna.
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