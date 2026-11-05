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Mélyponton a magyar állattenyésztés: akár 15 ezer forintot is bukhatnak egyetlen állaton a gazdák
Gazdaság

Mélyponton a magyar állattenyésztés: akár 15 ezer forintot is bukhatnak egyetlen állaton a gazdák

agrarszektor.hu
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Súlyos kihívásokkal küzd a hazai agrárium, hiszen míg a sertés- és tejágazatban a magas takarmányköltségek és az alacsony felvásárlási árak miatt a gazdák sokszor önköltség alatt termelnek, addig a mindezidáig stabil baromfiszektorban is gyülekeznek a viharfelhők. A piaci szereplők egyetértenek abban, hogy a túlélés záloga a kínálat kereslethez történő igazítása, a hazai feldolgozókapacitások bővítése, valamint az energia- és munkaerő-hatékonyságot javító beruházások folytatása, miközben az érdemi piaci kilábalás legkorábban 2027-ben várható - tudósított az Agrárszektor  a CIB Bank agrárkonferenciájáról, amelyen a potál is jelen volt.
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A sertéstenyésztésben kritikus a helyzet, a drága hazai kukorica miatt az ágazatnak nagy szüksége lett volna az ukrán gabonára. Bakó Gábor, a Bonafarm Csoport sertéságazati igazgatója szerint európai szintű termeléscsökkentésre van szükség a piac stabilizálásához.

Az ágazatot már most is csődök sújtják, és érdemi fellendülés legkorábban 2027 második felében remélhető.

Hollósy Tibor, a Kometa 99 Zrt. ügyvezető-helyettese számszerűsítette is a válságot, elmondása alapján egy felhizlalt sertésen a gazdák vesztesége a 15 ezer forintot is elérheti, miközben az értékesítési árak a negyedével estek vissza az egy évvel korábbihoz képest. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a jövőbeni versenyképesség érdekében elengedhetetlen a már megkezdett fejlesztések – például a feldolgozókapacitások bővítése, az energiahatékonyság javítása vagy a mesterséges intelligencia alkalmazása – folytatása. Kiemelt cél, hogy a teljes termékpálya az alapanyagtól a késztermékig belföldön maradjon, ezzel is védve a kis- és közepes gazdaságokat.

A baromfiszektor helyzete némileg árnyaltabb. Szarka György, az Éden 96 Kft. tulajdonosa szerint az ágazat három nyereséges évet tudhat maga mögött, azonban idén augusztusban itt is megkezdődött a visszaesés.

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Szeptemberre a csirkehús értékesítési ára kilónként 50 forinttal csökkent a tavalyi szinthez képest, amit a belföldi túlkínálat és az olcsó lengyel import is súlyosbít.

Bár az ukrán kukorica hiányát a hazai szereplők egy része képes a takarmányozás átszervezésével kezelni, Lajtos Lajos, a Gallus Csoport termelési igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a termékpálya egyensúlyához más import kalászosokra is szükség lehet. A várakozások szerint 2027 első negyedévében további nehézségek jöhetnek, de az előző évek profitja segíthet átvészelni ezt az időszakot. Mivel a baromfihús-fogyasztás folyamatosan növekszik, az ágazat jövője fenntartható, de a hazai lemaradást jelentő munkaerő-hatékonyság növelése és a szigorú élelmiszer-higiéniai elvárásoknak való megfelelés elengedhetetlen a piacon maradáshoz.

A tejtermelők lassan egy éve, tavaly december óta önköltség alatti árakon kénytelenek dolgozni.

Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a felvásárlási árak literenként 50-60 forinttal estek, miközben a hazai piac rendkívül kitett az európai, főként a német tejfeleslegnek. A magyar nyerstej ötödét exportálják, miközben a hazai boltokban található feldolgozott tejtermékek mintegy 70 százaléka importból származik. Idén ősszel folyamatosan csökkent a belföldi tejfelvásárlás, ugyanakkor már mutatkoznak a fordulat jelei az európai piacon, ahogy a többlettermelés mérséklődik. A várakozások szerint 2027 tavaszáig lassú áremelkedés indulhat meg, a jelentősebb kilábalás pedig a jövő év második felére tehető. Az ágazatban folyamatos a koncentráció, így egyre kevesebb gazdaság állít elő egyre több tejet. A jövő feladata a tejiparban is a behozatal visszaszorítása, a magasabb hozzáadott értékű termékek hazai gyártása, valamint az elmaradt innovációs és energiahatékonysági beruházások pótlása.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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