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Orosz hírszerzéshez köthető hackerek támadhattak mobiltelefonokra
Gazdaság

Orosz hírszerzéshez köthető hackerek támadhattak mobiltelefonokra

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Korábban már javított iOS- és Android-hibákat használtak ki egy mobilos támadási kampányban, amely fertőzött vagy lemásolt weboldalakon keresztül próbált adatokat szerezni a látogatók készülékeiről. Az ügy külön aktualitását adja, hogy nemrég európai hűtőrendszereknél is régi, ismert biztonsági hiányosságokat használtak ki a támadók, a nyomok pedig ott is orosz kötődésű csoportokra utaltak. A kutatók szerint a mostani mobilos művelet az APT29-hez köthető, amelyet széles körben az orosz külső hírszerzéshez kapcsolnak, de az attribúció ebben az esetben sem jelent teljes bizonyosságot.

Az Ars Technica összefoglalója szerint a támadók több weboldalt is felhasználtak arra, hogy iPhone- és androidos készülékeket próbáljanak megfertőzni. A támadás nem a naprakész telefonokat célozta sikerrel, hanem olyan eszközöket, amelyeken még nem telepítették a gyártók által korábban kiadott biztonsági javításokat.

A felhasználó egy kompromittált vagy megtévesztően lemásolt oldal megnyitásakor kerülhetett kapcsolatba a rosszindulatú kóddal.

A kampányt részletesen elemző Sekoia három támadási útvonalat azonosított. A támadók

  • egyes legitim weboldalak forgalmába rosszindulatú JavaScript-kódot juttattak,
  • emellett ismert oldalakra hasonlító proxyoldalakat hoztak létre,
  • valamint az ukrán Plerdy webanalitikai szolgáltatás feltörésével más oldalak látogatóit is elérhették.

Ez utóbbi azért különösen kockázatos, mert a felhasználó nem feltétlenül egy gyanús weboldalt keres fel, hanem egy számára megbízhatónak tűnő oldalon találkozhat a támadók kódjával.

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A célpontválasztás a kutatók szerint hírszerzési érdeklődésre utalhat.

Az egyik hamis oldal az America250 kezdeményezéshez kapcsolódó domaint utánozta, amely az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulójához kötődik. Egy másik áloldal a londoni Raffles at The OWO luxushotel honlapját másolta. A szálloda kormányzati intézmények közelében található, ezért diplomáciai vagy politikai szereplők szempontjából is releváns helyszín lehet.

A Sekoia értékelése szerint az ilyen oldalak kiválasztása diplomáciai delegációk vagy magas rangú vendégek célbavételével is összefügghetett, de ezt a források is feltételesen fogalmazzák meg.

A Sekoia közepes és magas közötti bizonyossággal köti a kampányt az APT29-hez. A csoport Midnight Blizzard, Cozy Bear és The Dukes néven is ismert, és a kiberbiztonsági szakma széles körben az orosz külső hírszerzéshez, az SVR-hez kapcsolja. Az értékelés technikai átfedésekre, korábbi műveletekkel mutatott hasonlóságokra, az infrastruktúrára és a lehetséges célpontok jellegére épül.

A támadások célja adatlopás volt.

A fertőzött készülékekről böngészős sütiket, egyes esetekben Wi-Fi-jelszavakat, illetve további eszközadatokat próbáltak megszerezni. A sütik ellopása azért veszélyes, mert bizonyos szolgáltatásoknál lehetőséget adhat már bejelentkezett munkamenetek átvételére, például webmail- vagy más böngészőalapú fiókok esetében.

A művelet egyik technikai eleme a DarkSword nevű iOS-támadókészlet volt, amely sebezhető iPhone-ok feltörésére szolgáló eszközöket fogott össze. A Google Threat Intelligence Group Google Cloudon megjelent korábbi elemzése szerint a DarkSwordot több különböző szereplőnél is megfigyelték, köztük kereskedelmi megfigyelőszoftverekhez köthető csoportoknál és feltételezett állami hátterű támadóknál. Ez a mostani ügyben elsősorban háttérinformáció: azt mutatja, hogy a fejlett mobilos támadókészletek több műveletben és több szereplőnél is felbukkanhatnak.

A most leírt művelet úgynevezett n-day sebezhetőségeket használt, vagyis olyan hibákat, amelyeket a gyártók már korábban javítottak. A legfontosabb gyakorlati tanulság ezért röviden az, hogy a mobilos rendszerfrissítések halogatása nem pusztán kényelmi kérdés: egyes célzott kampányoknál éppen a frissítetlen készülékek jelentik a támadók belépési pontját.

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

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