Reagált Surányi György, hogy hálózati személyként szerepel az ügynökaktákban

"Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy nevem felkerült a hálózati személyek listájára. Pedig egyetlen percig sem voltam részese a hálózatnak. Nem véletlen, hogy nincs 6-os karton, és egyetlen operatív jelentés vagy munkadosszié sem kerülhetett elő, amely egyébként az általam most először hallott "Otto” fedőnéven keletkezett volna. Semmilyen információt nem szolgáltattam ki a politikai rendőrségnek. Semmilyen bizonyíték nem áll rendelkezésre, ami az állításommal ellentétes lenne. Semmilyen saját kézzel írt vagy aláírt dokumentum nem létezhet, mert nincs. Az én esetemben egyetlen felhasznált vagy iktatott információ, jelentés vagy feljegyzés sem található a 04-es kód alatt.
Ami miatt bekerülhetett a nevem - alaptalanul! -, az legfeljebb egy sikertelen beszervezési kísérlet nyoma lehet. 1986 nyarán felvettek a Világbank munkatársának Washingtonba.
Ekkor kísérelték meg a beszervezésemet, amit azonnal megtagadtam.
Annak ellenére, hogy kilátásba helyezték, hogy megakadályozhatják az amerikai állás betöltését. A beszervezési nyilatkozat aláírásának elutasítása után azonnal tájékoztattam akkori főnökömet, Hagelmayer Istvánt, és a segítségét is kértem. Ő is felháborodva vette tudomásul a beszervezés szándékát. Azonnal felhívta a BM egyik magasrangú munkatársát, aki egyébként tanítványa volt. Emelt hangon kérte, hogy azonnal fejezzék be a beszervezési kísérletüket és a nyomásgyakorlást. Ezt követően leszálltak rólam. Feltételezem, hogy a nevemet a BM adminisztratívan rögzítette a hálózatában, és ez az állambiztonsági beszervezési kísérlet csupán annak adminisztratív nyomát jelöli! Ezt a sikertelen beszervezési kísérletet egyébként soha nem titkoltam. Lengyel Lászlóval írt beszélgetőkönyvünkben, amelynek címe Határátkelés (Kalligram, 2013 ), el is mondom ezt a nyomasztó emlékem.Azzal a kéréssel fordulok a ABTL munkatársaihoz, hogy legyenek szívesek a nevem mellett közvetlenül feltüntetni az általam leírt és a beszervezést egyértelműen cáfoló tényeket. Köszönettel, Surányi György"
Címlapkép forrása: Portfolio
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