Százezrek mozdultak meg, újabb tüntetési hullám söpör végig Franciaországban

A francia belügyminisztérium tájékoztatása szerint országszerte 180 helyszínen tartottak megmozdulásokat. Bár a demonstrációk többsége békésen zajlott, több városban is előfordultak rendbontások. Lyonban felgyújtottak egy autót, Toulouse közelében egy iskolát borítottak lángba, Párizsban pedig a reggeli csúcsforgalomban kukákat és kerékpárokat dobáltak az autók elé.

A közrend fenntartására hetvenezer rendőrt vezényeltek ki, a hatóságok pedig előírták, hogy a felvonulásokat a városközpontokon kívül kell megtartani, elkerülendő az október közepén tapasztalt súlyos zavargásokat és fosztogatásokat.

Az országos tiltakozást a köz- és a versenyszféra legfőbb szakszervezetei hirdették meg. A megmozdulásokon a sárgamellényes mozgalom szimpatizánsai éppúgy részt vettek, mint azok a diákok, akik már szeptember óta tüntetnek a túlzsúfolt osztálytermek, a tanárhiány és az iskolaépületek leromlott állapota miatt. A felmérések szerint a franciákat jelenleg az infláció és a vásárlóerő csökkenése aggasztja a leginkább. A szakszervezeti vezetők arra figyelmeztették a kormányt és a munkaadókat, hogy a dolgozók tisztességes megélhetést követelnek a munkájukért cserébe.

A sztrájkok az ország infrastruktúráját is megbénították.

A nagy sebességű TGV-járatok tíz százalékát törölték, fennakadások voltak a regionális vasúti közlekedésben, Párizsban pedig legalább huszonöt metróállomást kellett lezárni. Emellett a kikötői dokkmunkások is beszüntették a munkát, és a középiskolák több mint két százaléka zárva maradt.

A társadalmi elégedetlenséget a közelgő elnökválasztás miatt a politikai oldal szereplői is igyekeznek kihasználni. Emmanuel Macron elnök az elszabaduló energiaárakat, a közösségi médiát és a szélsőbaloldalt okolta az erőszakért. Ezzel szemben a jobboldali Marine Le Pen a rendpártiságot hangsúlyozza, a baloldali Jean-Luc Mélenchon pedig a szociális problémákra és a rendőri túlkapásokra helyezi a hangsúlyt a kampányában.

A belpolitikai feszültséget tovább fokozza, hogy a nemzetgyűlés szerda este első olvasatban elutasította a jövő évi költségvetési törvényjavaslatot, így az eredeti tervezet most a szenátus elé kerül. A kisebbségi kormánynak ugyanakkor még lehetősége van arra, hogy az alkotmány 49.3-as cikkelyére hivatkozva szavazás nélkül vagy rendeleti úton fogadtassa el a büdzsét. A kabinet célja a kiadások szigorú visszafogása és az adóbevételek növelése, hogy a GDP-arányos költségvetési hiányt az idei várható 5,4 százalékról 2027-re 5 százalékra szorítsa le.

A fiskális bizonytalanság a pénzpiacokra is átterjedt,

a befektetők ugyanis az elmúlt hetekben elkezdték értékesíteni a francia állampapírokat, mert kételkednek abban, hogy a kormány képes lesz keresztülvinni a tervezett megszorításokat. A tízéves francia és az irányadónak számító német államkötvények hozamkülönbözete nemrég 178 bázispontra ugrott, amire a 2011-es euróövezeti adósságválság óta nem volt példa, és ez az érték csütörtökön is 146 bázisponton állt. A finanszírozási költségek növekedése mellett a reálgazdaság is gyengélkedik, mivel a harmadik negyedévben visszaesett a gazdasági teljesítmény, a fogyasztói bizalom pedig tizenhárom éves mélypontra süllyedt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images