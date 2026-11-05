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Szigorral csap le a kormány a MOHU-ra, kemény változások jönnek a hulladékkoncesszióban
Gazdaság

Szigorral csap le a kormány a MOHU-ra, kemény változások jönnek a hulladékkoncesszióban

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Bírságot kellene kiszabnia a hatóságnak, ha a MOHU megsérti a hulladékgazdálkodási szabályokat, és a társaságot a hulladék átvételére is kötelezhetnék, ha az átadás a MOHU vagy az alvállalkozója miatt hiúsult meg – derül ki a hulladéktörvény most társadalmi egyeztetésre küldött módosításából, amely az élelmiszer-pazarlás csökkentésére is számszerű célokat szabna 2030 végéig.

Változtatna a kormány a hulladékkoncesszió szabályain, amely jelentősen szigorítani a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. működésén. Ennek első elemeként az Élő Környezetért felelős Minisztérium új tervezete szerint, ha a hulladék birtokosa igazolja, hogy a MOHU-nál vagy annak alvállalkozójánál felmerült, rajta kívül álló ok miatt nem tudta szabályosan átadni a hulladékot,

a hatóság mentesítené a felelősség alól, és egyúttal kötelezné a MOHU-t az átvételre.

Az alvállalkozó is mentesülhetne, ha bizonyítja, hogy előre jelezte a problémát, a társaság mégsem tette meg a szükséges intézkedéseket. A két mentesítési szabályt a már folyamatban lévő eljárásokban is alkalmaznák.

Meg keményebb feltétel lenne, hogy a MOHU jogsértése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság figyelmeztetés helyett bírságot szabna ki.

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Ha pedig a miniszter az érintett szolgáltatásoknál jogszabályba ütköző szerződési feltételt talál, 15 napos határidővel kötelezhetné a társaságot a módosítására.

Az élelmiszerpazarlás ellen is lépne a kormány

Az uniós előírásokat átültető szabályok szerint

2030 végére az élelmiszer-feldolgozásban és -gyártásban 10 százalékkal kellene csökkenteni a keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét.

A kereskedelemben, a vendéglátásban, az étkeztetésben és a háztartásokban együttesen 30 százalékkal kellene visszafogni az egy főre jutó mennyiséget. Mindkét cél viszonyítási alapja főszabály szerint a 2021–2023-as átlag.

A célok teljesítésének részleteit későbbi kormányrendelet határozná meg, a törvénytervezet azonban már előírná az élelmiszer-adományozás ösztönzését, és elsőbbséget adna az emberi fogyasztásnak a takarmányozással szemben. Az élelmiszer-hulladékra vonatkozó rendelkezések 2027. június 17-én lépnének hatályba.

Címlapkép: A MOHU vadonatúj, mobil visszaváltó automatája, a Fesztivál Automata bemutatatóján a Margitszigeten, a Vivicittá futóverseny nagyszínpadánál 2025. április 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

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