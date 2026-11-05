Tanács Zoltán: komoly lehetőségek várhatnak a magyar cégekre Indiában

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A miniszter Jitin Prasada indiai kereskedelmi és ipari miniszterrel tárgyalt. Tanács kiemelte, hogy India közel másfél milliárdos lakosságával a világ egyik legnagyobb piaca, ezért Magyarország számára is fontos piac.

Az ülésen elhangzott, hogy

a következő ülésen a digitalizációhoz és a technológiai innovációhoz kapcsolódó kutatási, tudományos és startup-együttműködések feltérképezése lesz a feladat.

A bejelentés egyelőre az együttműködés előkészítéséről szól: a videóban konkrét vállalati szerződésekről, beruházási összegekről vagy finanszírozási keretről nem esett szó

India technológiai kapcsolatainak erősítése uniós szinten is napirenden van. Ahogy arról júliusban beszámoltunk, az EU és India kutatási, technológiai és ipari együttműködésekről állapodott meg. Ezek között startup-partnerség és közös innovációs központ létrehozása, valamint a félvezetőkhöz, a mesterséges intelligenciához és a 6G-technológiákhoz kapcsolódó együttműködés erősítése is szerepelt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás