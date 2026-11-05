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Tanács Zoltán: komoly lehetőségek várhatnak a magyar cégekre Indiában
Gazdaság

Tanács Zoltán: komoly lehetőségek várhatnak a magyar cégekre Indiában

Portfolio
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2027 első felében ismét összeül az indiai–magyar vegyes bizottság, hogy kutatási, tudományos és vállalati együttműködési lehetőségeket azonosítson – mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Facebook-videójában. A digitalizáció és a technológiai innováció mellett az energetikában, az élelmiszeriparban és az agráriumban is lehetőséget lát a magyar cégek számára.
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A miniszter Jitin Prasada indiai kereskedelmi és ipari miniszterrel tárgyalt. Tanács kiemelte, hogy India közel másfél milliárdos lakosságával a világ egyik legnagyobb piaca, ezért Magyarország számára is fontos piac.

Az ülésen elhangzott, hogy

a következő ülésen a digitalizációhoz és a technológiai innovációhoz kapcsolódó kutatási, tudományos és startup-együttműködések feltérképezése lesz a feladat.

A bejelentés egyelőre az együttműködés előkészítéséről szól: a videóban konkrét vállalati szerződésekről, beruházási összegekről vagy finanszírozási keretről nem esett szó

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India technológiai kapcsolatainak erősítése uniós szinten is napirenden van. Ahogy arról júliusban beszámoltunk, az EU és India kutatási, technológiai és ipari együttműködésekről állapodott meg. Ezek között startup-partnerség és közös innovációs központ létrehozása, valamint a félvezetőkhöz, a mesterséges intelligenciához és a 6G-technológiákhoz kapcsolódó együttműködés erősítése is szerepelt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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