Tisza-kormány: döntött a bíróság, nem engedik ki Matolcsy Györgyöt, közben egyre nagyobb port kavarnak az ügynökakták

Merkely Béla csütörtökön a Szenátus előtt számolt be a rektori megbízása nyolc és fél esztendejéről. A testület a beszámolót „teljes egyetértésben, egyhangúlag” fogadta el – írja a rektor az egyetem közleményében.

Ezután jelentette be a lemondását.

A rektor arra kérte a kuratóriumot, hogy a nemzeti felsőoktatási törvény vonatkozó rendelkezései alapján a lemondását az oktatási és gyermekügyi miniszter útján továbbítsák a köztársasági elnöknek. Hozzátette:

a hátralévő időben a rektori feladatok jogszerű ellátásának folyamatosságát változatlanul biztosítom.

A kuratóriummal való viszony idén nyáron már feszültté vált: a Semmelweis Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma júliusban összeférhetetlenségi ügyben hozott határozatot a rektorról. Az ügy hátterében az állt, hogy Merkely Bélának a kuratórium tagjaként szigorú bejelentési kötelezettsége lett volna a családi érintettségről, a hivatalos lépések viszont elmaradtak vagy jelentős késéssel történtek meg.