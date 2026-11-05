Tisza-kormány: egyre nagyobb port kavarnak az ügynökakták, új vezető a légi közlekedés élén

A nyitottaktak.hu átmeneti elérhetetlenné tételét, Magyar Péter bocsánatkérését és Tarr Zoltán távozását követelte Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője azután fogalmazta meg követeléseit, hogy kiderült: Lezsák Sándor neve informatikai hiba miatt jelent meg az adatbázisban, miközben a mágnesszalagokon megfigyeltként szerepel.

Bóka János csütörtöki Facebook-bejegyzésében az ATV Start reggeli adására hivatkozott. Értelmezése szerint a levéltár vezetője a műsorban elismerte, hogy megfigyelt személyek neve is bekerült a nyilvánosságra hozott mágnesszalagos listába.

A politikus azt követelte, hogy a teljes honlapot tegyék elérhetetlenné addig, amíg megbízhatóan el nem különítik az együttműködőket a megfigyeltektől. Emellett Magyar Péter miniszterelnöktől bocsánatkérést, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter távozásával pedig politikai felelősségvállalást sürgetett. Bóka szerint a részlegesen fennmaradt állambiztonsági dokumentumok "magyarázat és a körülmények bemutatása nélküli közzététele nem segíti a múlt megértését és feldolgozását".