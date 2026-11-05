Tisza-kormány: egyre nagyobb port kavarnak az ügynökakták, új vezető a légi közlekedés élén

Új vezető veszi át a magyar légi közlekedés irányítását
Január 1-jétől dr. Kállai Éva veszi át a HungaroControl vezetését – jelentette be Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
Bóka János az ügynökadatbázis felfüggesztését és Tarr Zoltán távozását követeli
A nyitottaktak.hu átmeneti elérhetetlenné tételét, Magyar Péter bocsánatkérését és Tarr Zoltán távozását követelte Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője azután fogalmazta meg követeléseit, hogy kiderült: Lezsák Sándor neve informatikai hiba miatt jelent meg az adatbázisban, miközben a mágnesszalagokon megfigyeltként szerepel.
Bóka János csütörtöki Facebook-bejegyzésében az ATV Start reggeli adására hivatkozott. Értelmezése szerint a levéltár vezetője a műsorban elismerte, hogy megfigyelt személyek neve is bekerült a nyilvánosságra hozott mágnesszalagos listába.
A politikus azt követelte, hogy a teljes honlapot tegyék elérhetetlenné addig, amíg megbízhatóan el nem különítik az együttműködőket a megfigyeltektől. Emellett Magyar Péter miniszterelnöktől bocsánatkérést, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter távozásával pedig politikai felelősségvállalást sürgetett. Bóka szerint a részlegesen fennmaradt állambiztonsági dokumentumok "magyarázat és a körülmények bemutatása nélküli közzététele nem segíti a múlt megértését és feldolgozását".
Két beruházásról döntött a kormány, Vitézy ismertette a részleteket
A gyömrői Fekete István Általános Iskola új épületének megvalósításáról és a 442-es főút fejlesztésének előkészítéséről számolt be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az iskolára 10,65 milliárd forintot biztosít a kormány, az útberuházásnál egyelőre a tervezés és az engedélyezéshez szükséges vizsgálatok következnek.
Bocsánatot kért a Levéltár, tévesen került az ügynökadatbázisba egy ismert politikus
Informatikai hiba miatt jelent meg Lezsák Sándor neve a nyitottaktak.hu adatbázisában – közölte az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL). Az intézmény hangsúlyozta, hogy Lezsák a mágnesszalagokon megfigyeltként, nem pedig hálózati személyként szerepel, és elnézést kért az okozott félreértésért.
Reagált Surányi György, hogy hálózati személyként szerepel az ügynökaktákban
Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke is "foglalkoztatott hálózati személyként" található meg a tegnap megnyitott ügynökakták mágnesszalag-adatbázisában. A közgazdász kérésére változtatás nélkül közöljük a nyilatkozatát.
Ezt hozta a szerda
- Kereshetővé váltak a rendszerváltás előtti állambiztonsági iratok, és napközben sorra kerültek elő ismert nevek: a nyilvántartásokban szerepel Patyi András alkotmánybíró, Szita Károly kaposvári polgármester, valamint Tarr Kálmán és Szikora Róbert is. Utóbbiak vitatják, hogy jelentettek volna arra hivatkozva, hogy a 6-os karton önmagában nem bizonyítja az együttműködést.
- A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bocsánatot kért az áldozatoktól az együttműködő egyházi személyek nevében, ugyanakkor óvott az elhamarkodott ítélkezéstől, mert a dokumentumok mögött gyakran zsarolással terhelt sorsok állnak.
- Két új szálon lépett előre az elszámoltatás: nyomozás indult a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 1,8 milliárd forintos támogatása miatt Navracsics Tibor volt minisztériumának ügyében, a nyomozók pedig iratokat foglaltak le a Külügyminisztériumban a járvány alatti egészségügyi eszközbeszerzések ügyében.
- Bús Balázs letartóztatása december 25-ig tart, a Kecskeméti Törvényszék helybenhagyta a meghosszabbítást – a gyanú szerint az NKA testülete hatáskörét túllépve több mint 17 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott. Kiderült az is, hogy Orbán Viktor és nyolc korábbi minisztere 159 millió végkielégítést kapott, hat volt miniszter viszont október végéig nem jutott hozzá a juttatásához.
- A lakáspolitikában megjelent az Otthon Start kifutásának átmeneti szabályozása: a november 16. előtt benyújtott kérelmekre a régi szabályok maradnak érvényben – ezen túl kiderültek az új panelprogram paraméterei.
- A NAV napokon belül megkezdi az ellenőrzést több mint ezer bizalmi vagyonkezelésnél és magánalapítványnál, a parlament pedig a kisnyugdíjakról, az adókról és a kamarai hozzájárulásról vitázott.
Ha bővebben is érdekel:
Egyik pillanatról a másikra összeomlott Trump és Putyin nagy dízelalkuja - Senki nem kér az orosz üzemanyagból
A hajók egy része már irányt változtatott.
Két beruházásról döntött a kormány, Vitézy ismertette a részleteket
Új épületet kap a gyömrői iskola, előkészítik a 442-es főút fejlesztését
Olyan történik a benzinkutakon, amire 2022 óta nem volt példa
Dőlnek a rekordok.
Bocsánatot kért a Levéltár, tévesen került az ügynökadatbázisba egy ismert politikus
Felülvizsgálatot rendeltek el a hiba miatt.
Aggasztó számok érkeztek Pekingből - Mi lesz így a dízelellátással?
Bezuhan az export.
Története legnagyobb nyereségét érte el a Commerzbank, jöhet az összeolvadás az UniCredittel
Bár a harmadik negyedév kissé elmaradt az elemzői várakozásoktól.
Összeveszett Zelenszkij a világ leggazdagabb emberével: "ez egy nagyon rossz vicc"
Éles bírálatok röpködnek oda-vissza.
Concorde: jelentős hozampotenciált nyújt még a Magyar Telekom részvénye
3000 forint feletti célárat adott az elemző.
Short Emberiség Long Anthropic
Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b
A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115 milliárd dollárra értékelik a befektetők. Ezzel a magyar piacon a negyedik legérték
EUDR 2026
Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait
A mezőny végére estünk autózásban, szellemautókkal is előznek minket
Harminc éve Magyarország még a régió egyik legjobban motorizált országa volt, mára azonban szinte minden szomszédunk lehagyott minket. A BB tengely tizenegy országában három évtized... The pos
9000 milliárd dollárnyi kockázat - Az AI-forradalom megtérülése
Becslések szerint az Egyesült Államokban 2025 és 2032 között közel 9000 milliárd dollárnyi AI-infrastruktúrához kapcsolódó beruházás valósulhat meg. Ez a gazdaság méretéhez viszonyítva
Miért nem tart Trump a félidős választásoktól?
Az amerikai politika egyik legérdekesebb ellentmondása, hogy miközben Donald Trump továbbra is dominálja a hazai és nemzetközi politikai színteret, ellenfelei képtelenek egyértelmű alternatívá
Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt A Wekerle Plusz első bejelentése után sok kérdés maradt megválaszolatlanul, a ne
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Elsöpörték Trumpot: merre indulnak innen a tőzsdék?
Mit üzen a Wall Streetnek a választási kék cunami?
Végigsöpört Amerikán a kék hullám: mennyi ereje maradt Trumpnak?
A piacokon is sok izgalom várható.
Ez a mai amerikai választás igazi tétje: miről szól valójában a félidős szavazás?
A keddi Checklistben elmagyarázzuk, miért is fontos a midterm.