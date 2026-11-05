Tisza-kormány: nem engedik ki Matolcsy Györgyöt, legalább 160 megfigyelt adatait hozták tévesen nyilvánosságra

Tanács Zoltán: komoly lehetőségek várhatnak a magyar cégekre Indiában
2027 első felében ismét összeül az indiai–magyar vegyes bizottság, hogy kutatási, tudományos és vállalati együttműködési lehetőségeket azonosítson – mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Facebook-videójában. A digitalizáció és a technológiai innováció mellett az energetikában, az élelmiszeriparban és az agráriumban is lehetőséget lát a magyar cégek számára.
Lezsákon kívül még több tucat megfigyelt adatait hozták tévesen nyilvánosságra
Több mint 160 megfigyelt neve kerülhetett tévesen a nyitottaktak.hu nyilvános adatbázisába – derült ki Cseh Gergő Bendegúz nyilatkozataiból. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója az MTI-nek informatikai hibáról beszélt, a Telexnek pedig részletesen ismertette az adatfeldolgozás körülményeit, és közölte, hogy az érintett adatokat már eltávolították.
Kiderült: bővülhet Matolcsy György gyanúsítási listája, csak zárt ülésen hajlandó beszélni a volt jegybankelnök
Csütörtök délután tartja következő ülését az MNB Működésével Kapcsolatos Visszaéléseit Feltáró Vizsgálóbizottság a parlamentben. A testület még a letartóztatása előtt beidézte Matolcsy György korábbi jegybankelnököt és Varga Mihályt, az MNB jelenlegi vezetőjét. Az előzetes letartóztatásban lévő Matolcsyt ma biztos nem hallgatja meg a bizottság, a védője viszont a hírek szerint beszámol az álláspontjáról, második napirendi pontként pedig Varga Mihály személyesen beszél a képviselők előtt.
Megszólalt Merkely
Merkely Béla csütörtökön a Szenátus előtt számolt be a rektori megbízása nyolc és fél esztendejéről. A testület a beszámolót „teljes egyetértésben, egyhangúlag” fogadta el – írja a rektor az egyetem közleményében.
Ezután jelentette be a lemondását.
A rektor arra kérte a kuratóriumot, hogy a nemzeti felsőoktatási törvény vonatkozó rendelkezései alapján a lemondását az oktatási és gyermekügyi miniszter útján továbbítsák a köztársasági elnöknek. Hozzátette:
a hátralévő időben a rektori feladatok jogszerű ellátásának folyamatosságát változatlanul biztosítom.
A kuratóriummal való viszony idén nyáron már feszültté vált: a Semmelweis Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma júliusban összeférhetetlenségi ügyben hozott határozatot a rektorról. Az ügy hátterében az állt, hogy Merkely Bélának a kuratórium tagjaként szigorú bejelentési kötelezettsége lett volna a családi érintettségről, a hivatalos lépések viszont elmaradtak vagy jelentős késéssel történtek meg.
Hét Balatonnyi víz hiányzik a magyar talajból: megszületett a kormány terve, hogyan orvosolja
Elkészült az Országos Vízmegtartási Koncepció és Akcióterv, amely mintegy hatszáz oldalon határozza meg a magyarországi vízgazdálkodás jövőbeli feladatait - közölte az élő környezetért felelős miniszter csütörtökön Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémián.
Lemondott Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora
A szenátus csütörtöki ülésén bejelentette lemondását Merkely Béla, az egyetem rektora - értesült a Portfolio több forrásból.
Bocsánatot kért Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök nyilvánosan kért bocsánatot Lezsák Sándortól a Facebook-bejegyzésében.
Megszületett a döntés: nem engedik ki Matolcsy Györgyöt, bizonyítékok eltüntetésének veszélyére hivatkozott a bíróság
Helybenhagyta Matolcsy György és két további gyanúsított letartóztatását a Fővárosi Törvényszék – derül ki a közleményből. A másodfokú bíróság szerint továbbra is fennáll az elérhetetlenné válás és a bizonyítás befolyásolásának veszélye, a volt jegybankelnök esetében pedig a bűnismétlés kockázatát is megalapozottnak találta – a bíróság az eljárás jelenlegi szakaszában sem a bűnügyi felügyeletet, sem az óvadékot nem tartotta elegendőnek.
Új vezető veszi át a magyar légi közlekedés irányítását
Január 1-jétől dr. Kállai Éva veszi át a HungaroControl vezetését – jelentette be Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
Bóka János az ügynökadatbázis felfüggesztését és Tarr Zoltán távozását követeli
A nyitottaktak.hu átmeneti elérhetetlenné tételét, Magyar Péter bocsánatkérését és Tarr Zoltán távozását követelte Bóka János. A Fidesz frakcióvezetője azután fogalmazta meg követeléseit, hogy kiderült: Lezsák Sándor neve informatikai hiba miatt jelent meg az adatbázisban, miközben a mágnesszalagokon megfigyeltként szerepel.
Bóka János csütörtöki Facebook-bejegyzésében az ATV Start reggeli adására hivatkozott. Értelmezése szerint a levéltár vezetője a műsorban elismerte, hogy megfigyelt személyek neve is bekerült a nyilvánosságra hozott mágnesszalagos listába.
A politikus azt követelte, hogy a teljes honlapot tegyék elérhetetlenné addig, amíg megbízhatóan el nem különítik az együttműködőket a megfigyeltektől. Emellett Magyar Péter miniszterelnöktől bocsánatkérést, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter távozásával pedig politikai felelősségvállalást sürgetett. Bóka szerint a részlegesen fennmaradt állambiztonsági dokumentumok "magyarázat és a körülmények bemutatása nélküli közzététele nem segíti a múlt megértését és feldolgozását".
Két beruházásról döntött a kormány, Vitézy ismertette a részleteket
A gyömrői Fekete István Általános Iskola új épületének megvalósításáról és a 442-es főút fejlesztésének előkészítéséről számolt be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az iskolára 10,65 milliárd forintot biztosít a kormány, az útberuházásnál egyelőre a tervezés és az engedélyezéshez szükséges vizsgálatok következnek.
Bocsánatot kért a Levéltár, tévesen került az ügynökadatbázisba egy ismert politikus
Informatikai hiba miatt jelent meg Lezsák Sándor neve a nyitottaktak.hu adatbázisában – közölte az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL). Az intézmény hangsúlyozta, hogy Lezsák a mágnesszalagokon megfigyeltként, nem pedig hálózati személyként szerepel, és elnézést kért az okozott félreértésért.
Reagált Surányi György, hogy hálózati személyként szerepel az ügynökaktákban
Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke is "foglalkoztatott hálózati személyként" található meg a tegnap megnyitott ügynökakták mágnesszalag-adatbázisában. A közgazdász kérésére változtatás nélkül közöljük a nyilatkozatát.
Ezt hozta a szerda
- Kereshetővé váltak a rendszerváltás előtti állambiztonsági iratok, és napközben sorra kerültek elő ismert nevek: a nyilvántartásokban szerepel Patyi András alkotmánybíró, Szita Károly kaposvári polgármester, valamint Tarr Kálmán és Szikora Róbert is. Utóbbiak vitatják, hogy jelentettek volna arra hivatkozva, hogy a 6-os karton önmagában nem bizonyítja az együttműködést.
- A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bocsánatot kért az áldozatoktól az együttműködő egyházi személyek nevében, ugyanakkor óvott az elhamarkodott ítélkezéstől, mert a dokumentumok mögött gyakran zsarolással terhelt sorsok állnak.
- Két új szálon lépett előre az elszámoltatás: nyomozás indult a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 1,8 milliárd forintos támogatása miatt Navracsics Tibor volt minisztériumának ügyében, a nyomozók pedig iratokat foglaltak le a Külügyminisztériumban a járvány alatti egészségügyi eszközbeszerzések ügyében.
- Bús Balázs letartóztatása december 25-ig tart, a Kecskeméti Törvényszék helybenhagyta a meghosszabbítást – a gyanú szerint az NKA testülete hatáskörét túllépve több mint 17 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott. Kiderült az is, hogy Orbán Viktor és nyolc korábbi minisztere 159 millió végkielégítést kapott, hat volt miniszter viszont október végéig nem jutott hozzá a juttatásához.
- A lakáspolitikában megjelent az Otthon Start kifutásának átmeneti szabályozása: a november 16. előtt benyújtott kérelmekre a régi szabályok maradnak érvényben – ezen túl kiderültek az új panelprogram paraméterei.
- A NAV napokon belül megkezdi az ellenőrzést több mint ezer bizalmi vagyonkezelésnél és magánalapítványnál, a parlament pedig a kisnyugdíjakról, az adókról és a kamarai hozzájárulásról vitázott.
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