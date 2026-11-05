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Több tízezer embernek kell kicserélnie a személyi igazolványát – figyelmeztet a minisztérium
Gazdaság

Több tízezer embernek kell kicserélnie a személyi igazolványát – figyelmeztet a minisztérium

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Mintegy 30 ezer ember használ még régi, könyv alakú személyi igazolványt, amellyel december 31-ig lehet eljárni egyes ügyekben. Új igazolványt bármelyik kormányablakban lehet igényelni, a 70. életévüket betöltötteknek pedig díjmentesen állítják ki az állandó okmányt – hívja fel a figyelmet a Vidék- és Területfejlesztési Minisztérium a csütörtöki sajtóközleményében.

A könyv alakú igazolványok 2026. augusztus 3-án vesztették érvényüket, mert nem felelnek meg az Európai Unió biztonsági előírásainak. Az Országgyűlés az év végéig átmeneti időszakot biztosított. Addig a régi okmányt elfogadják a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások, valamint a pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások és támogatások átvételéhez.

Az igazolvány az egészségügyi ellátásban, a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevételéhez és az anyakönyvi eljárásokban is használható, de 2027. január 1-jétől ezekben az ügyekben is megszűnik az elfogadása.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter a Facebookon arra kérte az érintetteket,

hogy mielőbb igényeljék az új okmányt. A tárca a hozzátartozók segítségét is kéri, hogy az idősebb családtagok időben lecserélhessék az igazolványukat.

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Aki egészségi állapota vagy mozgáskorlátozottsága miatt nem tud bemenni a kormányablakba, a lakóhelye szerint illetékes kormányhivataltól helyszíni ügyintézést kérhet. A kérelemhez szükség esetén orvosi igazolást kell csatolni.

A hivatal az elbírálás után egyeztet időpontot, így az új igazolványt az érintett otthonában vagy más tartózkodási helyén, például idősek otthonában is lehet igényelni.

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