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Új vezető veszi át a magyar légi közlekedés irányítását
Gazdaság

Új vezető veszi át a magyar légi közlekedés irányítását

Portfolio
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Január 1-jétől Kállai Éva veszi át a HungaroControl vezetését – jelentette be Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Kállai Éva posztjában Turi Ferencet váltja, és több mint két évtizedes légi közlekedési tapasztalattal érkezik a magyar légiforgalmi szolgálat élére.

A szakember a vállalat működését is jól ismeri, hiszen

korábban már több vezetői pozíciót betöltött a HungaroControlnál.

Kinevezésére egy olyan időszakban kerül sor, amikor a társaságnak a növekvő légi forgalom mellett is sikerült jelentősen visszaszorítania a légiforgalmi irányításból eredő késéseket, miközben tavaly több mint 1,4 millió légi jármű biztonságos közlekedését garantálta - tette hozzá Vitézy.

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A tárcavezető a vezetőváltás kapcsán megköszönte a leköszönő igazgató eddigi munkáját, és kijelölte a menedzsment előtt álló legfontosabb stratégiai célokat is.

A HungaroControl a magyar légi közlekedés egyik kulcsfontosságú intézménye. A következő években a növekvő forgalom biztonságos kiszolgálása, a kapacitások fejlesztése és a késések további mérséklése egyaránt komoly feladatot jelent majd

– emelte ki Vitézy Dávid.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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