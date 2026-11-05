Új világot ígér a NAV elnöke

Befelé és kifelé is új megközelítést képvisel a NAV új elnöke, kommunikációban, transzparenciában.
Az elnök azt mondta, edig nyolc igazgatóságnál járt, és szeretné végiglátogatni őket. A vezetők mellett a munkatársaktól is közvetlenül szeretné hallani, milyen gondokkal találkoznak a napi működésben.
Ezek szerint tehát az elnök az adóhatóság munkatársai felé is nyitottságot mutat. Volt olyan igazgatóság, ahol 13 oldalnyi kérdést kapott egy beszélgetés előtt - derült ki a NAV sajtóeseményén.
Nagyobb nyitottság a nyilvánosság, a sajtó és az adózók felé
- ezt ígérte a jövőre nézve a NAV vezetője. Sádt Mónikával az első és eddig egyetlen interjút a Portfolio készítette:
A Portfolio több kérdést is feltett a vagyonadóval és az exit tax típusú új adóval kapcsolatban, és ennek kapcsán kiderült: konkrét előirányzat egyelőre nincs erre vonatkozóan, de ha megjelenik ebből a tételből plusz bevétel, akkor az a személyi jövedelemadó során fog jelentkezni a jövő január elsejétől hatályba lépő szabály hatására. Más kérdésre válaszolva arról is beszélt Sádt Mónika, hogy a vagyonadó külön felkészülést igényel a NAV-tól. A hivatalnak az adózók tájékoztatására, a bevallási felület és a bevallást segítő eszközök előkészítésére, valamint az értékelések ellenőrzésére kell felkészülnie. A várható bevételt a végleges szabályok ismeretében lehet majd érdemben megbecsülni.
Lapunk érdeklődésére az elnök a NAV politikai függetlenségének a szervezet működésében is meg kell valósulnia. Ha lesznek nyilvánosságra hozható belső megállapítások, a NAV tájékoztatást ad róluk - hangzott el. Az elnök szerint a hivatal a saját hatáskörébe tartozó részről tud tájékoztatást adni, a jogszabályi korlátokon belül. Ha az ügy egy része más szervhez tartozik, arról az a szerv tud nyilatkozni. Ilyen helyzetben lehet egyeztetés a szervek között. A beszélgetésben az adótitok is előkerült mint a tájékoztatás egyik korlátja.
Sádt Mónika arról is beszélt, hogy elindul a bizalmi vagyonkezelés célzott ellenőrzése, az erről szóló előző napi tájékoztatás során, amikor a piac szereplőivel egyeztetett az adóhatóság, kedvező fejleményekről tudott beszámolni. November közepétől több mint ezer bizalmi vagyonkezelést és magánalapítványt érintenek a vizsgálatok. A NAV azt nézi, volt-e valós gazdasági tartalma a konstrukciónak, és a tényleges működés megfelelt-e a dokumentumokban szereplő célnak.
A nyugtaadási kötelezettségben bekövetkezett változások is szóba kerültek. A nyugtaadási oldalon a NAV elnöke december 31-ig szóló szankciómentes időszakról beszélt. A jelenleg a parlament előtt lévő adócsomag salátatörvényben szerepel az, hogy a jelenlegi, 3 napos időszak (amit arra írtak elő, hogy a szolgáltatónak 3 naponta kell felrögzíteni a nyugtákat) 7 napra emelkedhet. Terítékre került az is hogy az eÁfában van folyamatban egy átállás.
A NAV elnöke szerint a szervezetnél tapasztalható fluktuáció kisebbnek is nevezhető a vártnál. Sádt Mónika azt is elmondta, hogy a NAV központi épületéből való elköltözés még nem került le a szervezet napirendjéről.
Címlapkép forrása: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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Új világot ígér a NAV elnöke
Nagyobb nyitottság befelé és kifelé.
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