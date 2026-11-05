Véget vetne az Orbán-kabinet fizetős bevándorlási programjának a Tisza-kormány, korlátozzák a cégfelvásárlásokat is

Teljesen kivezetné a Magyar Péter vezette kormány a 2024-ben indult vendégbefektetői programot. A sokszor magyar aranyvízumként emelgetett rendszerben harmadik országbeli – vagyis EU-n kívüli – állampolgárok juthatnak magyarországi tartózkodási engedélyhez leegyszerűsítve pénzért, de azért ennél komplexebb volt a megoldás.

Ehhez ugyanis az eredeti koncepcióban

vagy minimum 500 ezer euróért kellett ingatlant venni ,

, vagy legalább 250 ezer euróért kell befektetési jegyet venniük egy erre jogosult ingatlanalapban,

vagy legalább egymillió eurót kell adományozniuk egy közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézménynek.

A belépésre szolgáló vízum legfeljebb fél évig érvényes, a tartózkodási engedély viszont akár tíz évre szólhat, és a jelenlegi szabályok szerint újabb legfeljebb tíz évre meghosszabbítható.

Most viszont ezt teljesen leállítanák, év végével véget érne a vendégbefektetői vízum és tartózkodási engedélyek rendszere.

A december 31-én még folyamatban lévő vízum-, tartózkodásiengedély- és hosszabbítási kérelmeket a régi szabályok alapján bírálnák el, ha a kérelmező év végéig befizeti az eljárási díjat. Aki 2027-ben még érvényes vendégbefektetői vízummal rendelkezik, jövőre is kérhetne tartózkodási engedélyt.

A vízummentesen érkező külföldiek előtt viszont január 1-jén bezárulna ez a lehetőség, ha nincs vendégbefektetői vízumuk.

A már kiadott vízumok és tartózkodási engedélyek a lejáratukig érvényben maradnának, és addig az engedélyhez kapcsolódó munkavégzési jogosultság is fennmaradna. A családtagok a tervezet indokolása szerint a befektető engedélyének lejártáig kérhetnének családegyesítési célú engedélyt vagy hosszabbítást. Az így kiadott engedély legfeljebb tíz évre szólhatna.

Hat ágazatban maradna külön ellenőrzés

A külföldi felvásárlásoknál az év végén kifutna a még az Orbán Viktor vezetette előző kormány által a koronavírus-járvány alatt bevezetett, stratégiai cégekre vonatkozó átmeneti szabályozás, amely több ágazatra terjed ki, és egyes ügyleteknél már 350 millió forintos befektetési értéktől bejelentést ír elő. A belügyi tárca most a 2018-as befektetés-ellenőrzési törvényt egészítené ki egy új szabállyal, amely hat ágazatban a közvetlen többségi befolyás megszerzésére vonatkozna.

Az EU-n, az Európai Gazdasági Térségen és Svájcon kívüli befektetőknek akkor kellene bejelenteniük a közvetlen többségi befolyás megszerzését egy érintett magyarországi cégnél,

ha annak nettó árbevétele az utolsó lezárt üzleti évben eléri a 180 milliárd forintot, vagy az ügylet értéke eléri a 10 milliárdot. Elég lenne az egyik küszöböt elérni, a tulajdonszerzéssel pedig meg kellene várni a miniszteri visszaigazolást.

A cég bejegyzett főtevékenysége döntené el, hogy vonatkozik-e rá a szabály. A hat érintett ágazat a kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás, a vegyianyag- és vegyitermék-gyártás, a gyógyszergyártás, a fémalapanyag-gyártás, a fémfeldolgozási termékek gyártása, valamint a villamosenergia-, gáz- és gőzellátás, illetve légkondicionálás.

A tárca november 12-ig várja az észrevételeket a társadalmi egyeztetésen, a módosítások 2027. január 1-jén lépnének hatályba.

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