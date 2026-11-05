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Veszélyben a Fertő tó, rekordalacsony a vízszint
Gazdaság

Veszélyben a Fertő tó, rekordalacsony a vízszint

MTI
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Soha nem volt még ilyen alacsony a Fertő tó vízszintje az 1965-ben kezdődött folyamatos mérések óta, csütörtökön ugyanis mindössze 114,891 métert mértek az Adriai-tenger szintje felett. Ez egy centiméterrel marad el a 2022-es korábbi rekordtól. A vízállás mintegy 40 centiméterrel alacsonyabb, mint egy évvel korábban, a hosszú távú átlagnál pedig fél méterrel alacsonyabb.

A Fertő tó vízszintje csütörtökön 114,891 méteren állt az Adriai-tenger szintje felett,

ami az 1965-ben kezdődött folyamatos mérések óta a legalacsonyabb érték.

A korábbi rekordalacsony értéket 2022-ben mérték, akkor a vízszint egy centiméterrel magasabb, 114,9 méter volt az Adria felett.

Az előző év azonos időszakához képest mintegy 40 centiméterrel alacsonyabb a tó vízállása. A hosszú távú átlagtól fél méterrel, a 2014-es legmagasabb értéktől pedig csaknem egy méterrel marad el.

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Christian Sailer, a burgenlandi tartományi kormány vízgazdálkodási főosztályának vezetője az APA osztrák hírügynökségnek elmondta, hogy a tó vízállásának alakulása jelenleg a 2022-es helyzethez hasonlít. Az elmúlt hetek esőzései alkalmanként mindössze néhány milliméter csapadékot hoztak, ami nem elegendő a tó vízkészletének pótlásához.

A szakember abban bízik, hogy a téli időszakban a Fertő tó, a szikes tavak és a talajvízkészletek is feltöltődhetnek. A tó vízszintje viszonylag gyorsan reagál a csapadékra, a talajvíz helyreállása azonban jóval lassabb folyamat. A vízhiány a patakokat és folyókat is érinti, amelyek szintén jelentősebb esőzésre várnak.

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