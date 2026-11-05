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Visszavonták Matolcsy György díszpolgári címét Kozármislenyben
Gazdaság

Visszavonták Matolcsy György díszpolgári címét Kozármislenyben

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Kozármisleny képviselő-testülete egyhangúlag visszavonta Matolcsy György tizenhét évvel ezelőtt adományozott díszpolgári címét. A döntés a jelek szerint összefügg a volt jegybankelnök letartóztatásával, amelyet a bíróság a nyomozás befolyásolásának veszélye miatt csütörtökön másodfokon is jóváhagyott - írta a Telex.

A baranyai település önkormányzata még egy október 27-i zárt ülésen tárgyalta a kérdést. A cím megvonását Pohl Marietta független polgármester terjesztette elő, a testület pedig ellenszavazat nélkül hagyta jóvá a javaslatot. A városvezetés a közösségi oldalán is megerősítette, hogy

a jelenlegi képviselők határozottan visszavonták a korábbi önkormányzat által megítélt elismerést.

A lépés időzítése szorosan kapcsolódik a kirobbant MNB-ügyhöz, amelynek keretében a hatóságok eddig három embert vettek őrizetbe, majd tartóztattak le. A korábbi jegybankelnök mellett rács mögé került Sándor Tamás, Matolcsy Ádám cégeinek ügyvédje, valamint Valkó Mihály, egy Matolcsy Ádámhoz és Száraz Istvánhoz köthető vállalat vezetője is.

A Fővárosi Törvényszék csütörtökön jogerőre emelte az érintettek letartóztatását elrendelő elsőfokú végzést. A bíróság indokolása szerint a kényszerintézkedés fenntartására azért van szükség, mert fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsítottak bizonyítékokat semmisítenének meg, és ezzel hátráltatnák a folyamatban lévő nyomozást.

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Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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