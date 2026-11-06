30 éve nem nőttek így a bérek japánban

A munkaügyi minisztérium pénteki adatai szerint
a japán nominálbérek éves összevetésben 4,6 százalékkal nőttek szeptemberben, ami 1997 óta a legnagyobb ugrásnak számít.
Az alapbérek 3,7 százalékkal emelkedtek, míg a bónuszoktól, túlóráktól és mintavételi torzításoktól megtisztított mutató rekordszintű, 3,1 százalékos növekedést jelzett a teljes munkaidőben foglalkoztatottak körében. Az inflációval korrigált reálkeresetek – a lakbéreket nem számítva – 2,2 százalékkal bővültek az előző év azonos időszakához képest. Ez nemcsak az augusztusi 1,6 százalékos ütemnél gyorsabb, de az elemzők által várt 1,3 százalékos konszenzust is jelentősen felülmúlta, noha a szakértők a kevesebb munkanap miatt eredetileg lassulásra számítottak.
A kedvező adatok közvetlenül azelőtt érkeztek, hogy a szakszervezetek megkezdenék a felkészülést a jövő márciusban záruló tavaszi bértárgyalásokra. Az eddigi jelek alapján a lendület kitart, hiszen
a legnagyobb japán szakszervezeti szövetség a múlt hónapban 6 százalék körüli béremelési igény megfogalmazására szólította fel a tagjait,
ami még az ideinél is magasabb célkitűzés. Az érdekképviselet által tömörített dolgozók már három egymást követő évben értek el 5 százalékot meghaladó bérfejlesztést. A Mitsubishi Research Institute elemzője, Tanaka Jaszunari szerint a jövő évi tárgyalásokon a 2026-os ütemhez hasonlóan ismét 5 százalék körüli emelések születhetnek, így az egykor évtizedes deflációval és bérstagnálással küzdő országban a fizetések növekedése kezd általánossá válni.
A bérnyomás fennmaradása várhatóan további kamatemelésekre ösztönzi a japán jegybankot (BOJ).
Miután a múlt héten változatlanul hagyták az irányadó rátát, Ueda Kazuo jegybankelnök kijelentette, hogy a maginfláció nagyjából elérte a 2 százalékos céllal összeegyeztethető szintet. A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok több mint 80 százaléka arra számít, hogy a BOJ a december 18-i ülésén növelni fogja az irányadó kamatot. Az elemzői konszenzus a jelenlegi kamatemelési ciklus végére 1,75 százalékos tetőzést vár, ami még két, egyenként 25 bázispontos szigorítást jelentene, ugyanakkor a BNP Paribas és a JPMorgan Securities szerint az alapkamat akár a 2,5 százalékot is elérheti.
A keresetek alakulása Takaicsi Szanae miniszterelnök számára is kulcsfontosságú, mivel a háztartásoknak magas megélhetési költségekkel kell szembenézniük, a kormánynak pedig kényes egyensúlyt kell tartania a lakosság terheinek enyhítése és a költségvetési fegyelem megőrzése között. A kormányfő a múlt hónapban jelentette be, hogy decembertől fokozatosan kivezetik az üzemanyag-támogatásokat, ezzel párhuzamosan viszont a téli időszakra újra bevezetik a lakossági áram- és gázszámlák állami támogatását.
A bérek emelkedésének egyik legfőbb hajtóereje a tartós munkaerőhiány, amely a jegybank legutóbbi Tankan-felmérése szerint szinte minden iparágban rekordszintű, így a vállalatok kénytelenek egymásra licitálni a munkavállalók megtartásáért. A növekvő személyi jellegű ráfordítások azonban súlyos terhet rónak a kisebb cégekre. A Tokyo Shoko Research múlt havi jelentése alapján a pénzügyi év első felében 240 vállalkozás ment csődbe a munkaerőhiány miatt, ami negatív rekordnak számít, és az esetek több mint felében kifejezetten a megugró bérköltségek vezettek a fizetésképtelenséghez.
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