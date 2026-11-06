A Doktor24 veszi át a Dimenzió-MED egészségügyi szolgáltatási tevékenységét

A Doktor24 megállapodást kötött a Dimenzió-MED egészségügyi szolgáltatási tevékenységének 2026. október végétől történő fokozatos átvételéről. A tranzakcióval tovább bővül a Doktor24 országos ellátórendszere és vállalati ügyfélköre: a Dimenzió-MED által évente ellátott közel 10.000 ügyfél a jövőben a Doktor24 szélesebb szakorvosi, diagnosztikai és műtéti hátteréhez is hozzáférhet a korábban megszokott kommunikációs csatornákon keresztül.

Lancz Róbert, a Doktor24 elnöke és alapító-tulajdonosa a tranzakcióról szóló közleményben hangsúlyozta:

a magyar magánegészségügy következő fejlődési szakasza a konszolidációról szól.

A Private Health Forum idei rendezvényén külön vitaformátumot szenteltünk a témának, és ott épp Lancz Róbert képviselte ezt az álláspontot, nem véletlenül.

Vita a Private Health Forum 2026-os konferenciáján. Fotó: Bácsi Róbert, Portfolio

A sok, egymástól elszigetelten működő szolgáltató helyett olyan stabil, tőkeerős és szakmailag integrált egészségügyi rendszerekre van szükség, amelyek nem egy-egy vizsgálatot, hanem a teljes betegutakat képesek biztosítani. A Dimenzió-MED egészségügyi szolgáltató tevékenységének átvétele ennek a stratégiának újabb lépése. Megőrizzük azt, ami jól működik, és hozzáadjuk a Doktor24 országos szakmai, diagnosztikai és kórházi hátterét - tette hozzá a vezető.

A tranzakció illeszkedik a Doktor24 több éve követett növekedési stratégiájába, amely organikus fejlesztésekre és akvizíciókra egyaránt épít - emlékeztet a közlemény.

A cél egy olyan országos, integrált egészségügyi hálózat kialakítása,

amely a családok ellátása mellett a munkáltatók, biztosítók és más finanszírozók számára is képes nagy volumenben, egységes minőségben egészségügyi szolgáltatásokat biztosítani - részletezik.

Lancz Róbert Doktor24 Csoport, tulajdonos-vezérigazgató; Primus Magán Egészségügyi Szolgáltatók Egyesület, elnök … Tovább

Az integráció során elsődleges szempont a Dimenzió-MED jelenleg meglévő vállalati partnerei és páciensei számára a szolgáltatások folytonossága, az ellátás biztosítása, amely az átállás alatt is zavartalanulfolytatódik, miközben fokozatosan hozzáférhetővé válnak számukra a Doktor24 további szolgáltatásai és kapacitásai is.

„Az ügyfelek számára a tranzakció valódi értéke az, hogy egy jóval nagyobb egészségügyi rendszer nyílik meg előttük. Ha egy szűrés vagy foglalkozás-egészségügyi vizsgálat további kivizsgálást igényel, a betegnek nem kell új szolgáltatót keresnie: a diagnosztikától a szakorvosi viziten át akár a műtétig ugyanazon rendszerben tudjuk megszervezni az ellátását. Az integráció célja éppen az, hogy egyszerűbb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegutakat hozzunk létre, melynek szervezésében a Dimenzió-MED szerepe a továbbiakban is biztosított” – mondta Fésü Gizella, a Doktor24 vezérigazgatója.

A tranzakció lezárását követően a Doktor24 csak Budapesten évente több mint 300.000 páciens/betegkontaktus ellátását biztosítja. Ezzel tovább erősítve mind saját pozícióját a piacvezető cégek között a magyar magánegészségügyi piacon, mind biztosítva a Dimenzió-MED partnerhálózata számára a stabil és kiszámítható hosszú távú együttműködés alapjait - emlékeztet a közlemény.

Legutóbb épp a WMC és TritonLife tranzakció helyzetéről írtunk alábbi elemzésünkben:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 04. Már a szerződést is aláírták, mégis meghiúsulni látszik Wáberer György nagy magánegészségügyi üzlete

Címlapkép: Lancz Róbert a Private Health Forumon. Forrása: Bácsi Róbert, Portfolio