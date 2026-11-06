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A Médiahatóság elnöke belengette a teljes magyar médiapiac átvilágítását: a 4iG, a KESMA és az Indamedia felvásárlása is terítéken
Gazdaság

A Médiahatóság elnöke belengette a teljes magyar médiapiac átvilágítását: a 4iG, a KESMA és az Indamedia felvásárlása is terítéken

MTI
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Portfolio
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A magyar médiapiac és a hozzá kapcsolódó piacok teljes körű vizsgálatába kezd a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) – jelentette be Polyák Gábor, a hatóság új elnöke az MTI-nek adott interjújában. Az átvilágítás során a médiapiaci erőfölényeket, a tulajdonosi koncentrációt, az állami források piactorzító hatásait és a korábban elmaradt hatósági vizsgálatokat is górcső alá veszik. Polyák konkrét példaként hozta fel a KESMA médiabirodalmát, a 4iG műsorterjesztési dominanciáját, a közpénzekből finanszírozott műsorgyártást és a Ringier-portfólió Indamedia általi felvásárlását.

Polyák Gábor szerint a hatóság célja, hogy átfogó, megalapozott adatok alapján feltárja a magyar médiapiac tényleges erőviszonyait. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, szinte minden szükséges szakmai kapacitás rendelkezésre áll a vizsgálathoz a szervezeten belül, ugyanakkor a döntésekhez a jelenleginél jóval részletesebb és strukturáltabb adatokra van szükség. Egyebek mellett olyan mélységű kutatást terveznek a magyarországi média- és hírfogyasztásról, amilyen jelenleg nem áll rendelkezésre.

Az átvilágítás egyik központi kérdése az lesz, hogy vannak-e a médiapiacon olyan szereplők, amelyek erőfölényes helyzetbe kerültek, és ezzel esetleg vissza is élnek. Polyák szerint amennyiben ilyen eseteket azonosítanak, akár a médiahatóságnak, akár a Gazdasági Versenyhivatalnak (GVH) intézkednie kell. Az elnök hangsúlyozta, hogy a médiavállalatok piaci helyzetét nem elszigetelten, hanem a hozzájuk kapcsolódó gazdasági tevékenységekkel együtt kívánják értékelni.

A KESMA teljes médiabirodalmát vizsgálnák, a nyomdákkal együtt

Az NMHH elnöke példaként említette a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványt (KESMA), amelynek működését nem az egyes médiumok szintjén, hanem a teljes vállalatcsoportot vizsgálva kívánják elemezni. Ebbe a médiatartalmak előállítása mellett a csoport jelentős nyomdaipari kapacitásainak értékelése is beletartozna.

A KESMA 2018-ban jött létre, amikor több száz, jellemzően kormányközeli tulajdonban lévő médiaterméket vontak össze az alapítvány égisze alatt. A csoporthoz tartozó Mediaworks Hungary Zrt. portfóliójában megtalálható többek között a Bors, a vármegyei napilapok és számos magazin. A társaság a nyomtatott sajtó piacának legnagyobb szereplője: az NMHH 2025-ös médiapiaci jelentése szerint 2024-ben több mint 57 milliárd forintos nettó árbevételt ért el. A Mediaworks saját tájékoztatása szerint Budapesten, Győrben és Szegeden működtet nyomdákat, és az ország legnagyobb nyomdai kapacitásával rendelkezik.

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A 4iG műsorterjesztési dominanciája is napirendre kerül

Polyák külön kiemelte a 4iG műsorterjesztési piacon betöltött, általa "abszolút vezető szerepnek" nevezett pozícióját. A hatóság azt is vizsgálni kívánja, milyen hatással van a médiapiaci versenyre, ha egy vállalatcsoport meghatározó szerepet tölt be a televíziós tartalmak fogyasztókhoz történő eljuttatásában.

A 4iG az elmúlt években jelentős távközlési felvásárlásokkal és vállalati integrációkkal erősítette meg piaci helyzetét. A csoporthoz került többek között a DIGI, a Vodafone Magyarország és az Antenna Hungária, amelyek távközlési szolgáltatásait 2025 elejétől One márkanév alatt egyesítették. A vállalat a Direct One műholdas televíziós ügyfélállományát is megszerezte. Az egyesülések révén a 4iG-csoport a magyar televíziós műsorterjesztés egyik legmeghatározóbb szereplőjévé vált.

Elmaradt a Ringier felvásárlásának médiahatósági vizsgálata

Polyák Gábor a korábban elmulasztott hatósági feladatok között említette a Ringier magyarországi médiaportfóliójának 2025-ös felvásárlását. Az NMHH elnöke szerint a médiatanácsnak az akkor már hatályos európai médiaszabadság-törvény alapján vizsgálnia kellett volna az ügylet hatásait, ez azonban elmaradt.

A tranzakció utólagos áttekintését ezért a kötelezően pótlandó feladatok közé sorolta.

A svájci Ringier médiavállalat 2025 októberében adta el magyarországi érdekeltségeit az Indamedia Network Zrt.-nek. Az ügylet révén az Index.hu-t is tulajdonló csoporthoz került többek között a Blikk, a Kiskegyed, a GLAMOUR és az EgészségKalauz.hu. A tranzakció különösen azért váltott ki figyelmet, mert az Indamedia egyik tulajdonosa Vaszily Miklós, aki a TV2 elnöke is. Az Európai Médiaszolgáltatási Testület 2026 áprilisában megállapította, hogy a felvásárlás kockázatokat jelent a médiapluralizmusra és a szerkesztői függetlenségre, és kifogásolta a nemzeti szintű médiahatósági értékelés elmaradását. A GVH 2026 májusában versenyfelügyeleti vizsgálatot indított az ügylet körül felmerült ellentmondások tisztázására. Polyák bejelentése alapján az NMHH-nak is foglalkoznia kell a felvásárlás médiapiaci következményeivel.

Az NMHH elnöke a fentieken kívül a közpénzekből finanszírozott műsorgyártást is azok közé a területek közé sorolta, amelyeknek a médiapiacra gyakorolt hatását vizsgálni kell. Polyák szerint köztudott, hogy vannak olyan piaci szereplők, amelyek jelenlegi helyzete nem elsősorban gazdasági döntések következményeként alakult ki.

A mesterséges intelligencia és az új platformok hatását is elemeznék

Az átfogó vizsgálat nem korlátozódik a hagyományos médiapiacra. Polyák kiemelt feladatnak nevezte a mesterséges intelligencia szerepének és hatásainak feltárását, valamint annak értékelését, hogy az új tartalomterjesztési platformok miként befolyásolják a magyar nyelvű médiatartalmak eljutását a közönséghez. Az elnök szerint hosszú távon ezek a folyamatok határozzák meg a teljes magyar média sorsát.

Polyák hangsúlyozta, hogy a médiatanácsnak törvényben biztosított joga van javaslatot tenni a médiaszabályozás módosítására, illetve véleményezni a jogalkotási elképzeléseket. A médiapolitika meghatározása ugyanakkor továbbra is a kormány feladata, nem a hatóságé.

Az interjúban Polyák az NMHH szervezeti átalakításáról is hosszan beszélt: elmondása szerint megkezdődött a hatóság kapacitásainak felmérése, és legkésőbb 2027 tavaszára szeretné kialakítani az új intézményi struktúrát. Az átalakítás célja egy rugalmasabb, a szakmai feladatokhoz jobban alkalmazkodó szervezet létrehozása, amelyben a jogászok mellett a médiakutatók és közgazdászok is nagyobb szerepet kapnak. Polyák szerint egyes szervezeti egységek elavultak vagy indokolatlanul működnek, miközben más területeken, például az európai médiaszabadság-törvény végrehajtásában hiányoznak a szükséges kapacitások. A digitális gyermekvédelmet, a médiaműveltség fejlesztését és a nemzetközi szakmai együttműködéseket is erősítené. A hatóság működésének átláthatóságát szintén javítani kívánja, ennek jegyében már nyilvánosságra hozzák a médiatanács üléseinek szó szerinti jegyzőkönyveit és az indoklással ellátott határozatokat.

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