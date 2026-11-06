A szomszédban csak most kezdik újraindítani az atomerőművüket, majdnem három hónapot állt

A két reaktorral rendelkező, összesen 1413 megawatt beépített teljesítményű atomerőmű 1-es blokkja péntek délután már 40 megawattal termelt, névleges, mintegy 700 megawattos teljesítményét pedig várhatóan november 7-én este éri el.

A 2-es blokk újraindítására egyelőre várni kell: az üzemeltető Nuclearelectrica szerint az 1-es reaktor hűtővízigénye miatt ehhez a Duna vízhozamának további, jelentős növekedésére van szükség.

Cernavoda Románia egyetlen atomerőműve, amely 2025-ben 11 012 gigawattóra villamos energiát termelt, az ország teljes áramtermelésének 21,42 százalékát biztosítva. A leállás, valamint a vízerőművek aszály miatti termeléscsökkenése következtében Románia az elmúlt hónapokban szinte folyamatosan áramimportra szorult.

Magyarországon is súlyos problémákat okozott idén nyáron a Duna rendkívül alacsony vízállása a Paksi Atomerőmű működésében. A mintegy 2000 megawatt összteljesítményű, a hazai villamosenergia-termelés nagyjából 40 százalékát adó létesítményben többször csökkenteni kellett a teljesítményt: Magyar Péter miniszterelnök július 30-án jelentette be először nyilvánosan, hogy a rekordalacsony dunai vízállás miatt akár teljesen le kell állítani az atomerőművet. Augusztus elejére a négy reaktorból három leállt, a korábbi mintegy 2000 megawatt helyett már csak 240 megawatt körüli teljesítmény maradt, a teljes leállást azonban sikerült elkerülni.

A helyzet kezelésére a kormány augusztus 12-én rendkívüli beavatkozásokról döntött: Paks és Dunaszentbenedek között kőből épített fenékküszöb létesítését rendelte el, emellett két, egyenként 80 méteres bárkát készítettek elő a Duna vízszintjének ideiglenes megemelésére. Augusztus 15-én meg is kezdték a bárkák irányított elsüllyesztését. A beavatkozások és a Duna időközben emelkedő vízszintje lehetővé tették a leállított blokkok fokozatos újraindítását, augusztus 26-án 16 óra 35 perckor pedig a 4-es blokk felterhelésének befejezésével a Paksi Atomerőmű mind a négy reaktora ismét névleges teljesítményen működött.

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