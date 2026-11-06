Akár 33 százalékkal is emelkedhet egyes ápolók bére 2027-ben

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Jelentősen átalakíthatják az egészségügyi szakdolgozók bértábláját 2027-től.

Bár az átlagos béremelés 15 százalékos lesz, egyes dolgozók 7,5, mások akár 33 százalékos növekedésre is számíthatnak

– értesült a Válasz Online. A legnagyobb emelést várhatóan a folyamatos betegellátásban, kórházi ágyak mellett dolgozó, középfokú végzettségű ápolók kaphatják. A részleteket a pénteki bértárgyalásokon jelenthetik be.

A tervek szerint a jelenlegi rendszert egy 15 gyakorlatiidő-fokozatból és hat szakdolgozói kategóriából álló, összesen 90 rubrikás bértábla válthatja fel.

Az új rendszerben a fiatalabb dolgozók bére gyorsabban emelkedhet, a tapasztaltabbak pedig ismét előreléphetnek a fizetési fokozatok között. Egyes ápolók így a 2027-es emelés után 2028-ban újabb bérnövekedésben részesülhetnek.

A változtatásra azért is van szükség, mert a jelenlegi rendszerben a 40 év feletti szakdolgozók már elérik a legmagasabb, életkorhoz kötött bérkategóriát. Ez a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szerint az érintettek mintegy 70 százalékát érinti. A 2024-es átalakítás során ráadásul az ágy melletti munkavégzéshez kapcsolódó pótlékokat is beépítették az alapbérekbe, ami csökkentette a különösen megterhelő munkakörök anyagi elismerésének lehetőségét.

A béremelés mintegy 123 ezer egészségügyi szakdolgozót érinthet, a költségvetésben 192 milliárd forint többletforrást különítettek el erre a célra. A szakmai szervezetek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a fizetések rendezése önmagában nem oldja meg a súlyos munkaerőhiányt és a dolgozók túlterheltségét.

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